Stelian Ion, atac dur la la Lia Savonea: Ce ton am voie să folosesc, doamnă? Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, dvs. ce ton ați folosit?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Stelian Ion, fostul ministru USR al Justiției, a reacționat joi la criticile aduse de șefa Curții Supreme Lia Savonea și de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM). ”În loc să se supere pe cei care îi favorizează pe infractori sau pe procurorii care calculează greșit unele termene și periclitează măsurile preventive dispuse de instanțe (vezi cazul de azi de la DNA), doamna Savonea și Secția pentru judecători a CSM îi critică pe cei care îndrăznesc să comenteze asemenea derapaje”, a spus Stelian Ion într-un comunicat.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El a atacat-o dur pe Lia Savonea, despre care a spus că are ”busolă morală defectă” pentru că l-a condamnat la opt luni cu suspendare pe un bărbat care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani.

Preşedintele ICCJ Lia Savonea racționase joi la prânz după declaraţiile în care Stelian Ion a criticat Curtea Supremă pentru achitarea fostului ministru Nicolae Bănicioiu, Stelian Ion afirmând totodată că DNA ar trebui să ancheteze faptele de corupţie comise de magistraţi. Savonea a spus că declaraţiile fostului ministru ”induc ideea unei puternice presiuni politice” şi amintesc ”de vechile chemări ale minerilor pentru a suprima democraţia”.

Tot joi, secţia pentru judecători a CSM a constatat încălcarea independenţei judecătorilor de către fostul ministru al Justiţiei Stelian Ion, prin afirmaţiile privind achitarea lui Nicolae Bănicioiu de către ICCJ.

CSM este condus de judecătoarea Elena Costache, considerată o aliată loială a Liei Savonea.

Comunicatul integral al lui Stelian Ion:

Reacțiile venite astăzi, cu maximă celeritate, din partea Secției pentru judecători a CSM și a președintei ÎCCJ, doamna Lia Savonea, ca urmare a unei opinii pe care am exprimat-o public ieri, după comunicatul ÎCCJ în care ni se spunea cât de bine și corect este apărat în România statul de drept de către toți magistrații, sunt dovada vie a faptului că am avut dreptate.

În loc să se supere pe cei care îi favorizează pe infractori sau pe procurorii care calculează greșit unele termene și periclitează măsurile preventive dispuse de instanțe (vezi cazul de azi de la DNA), doamna Savonea și Secția pentru judecători a CSM îi critică pe cei care îndrăznesc să comenteze asemenea derapaje.

Hotărârea de azi a Secției pentru judecători a CSM este absurdă.

Postarea mea nu a fost o reacție la achitarea lui Bănicioiu, ci la comunicatul ÎCCJ referitor la dosarele Bănicioiu și Ferma Băneasa.

În realitate, cei care reclamă imixtiuni în justiție și pretinse încercări de intimidare a magistraților sunt chiar cei care încearcă acum, de fapt, să intimideze și să descurajeze libera exprimare pe marginea unor soluții dubioase, venite în cascadă.

Pare că vor să pună batista pe țambal și ca oamenii să nu mai discute în spațiul public despre soluțiile pe care le consideră criticabile sau incorecte.

Cele două dosare la care făcea referire comunicatul ÎCCJ, ce a generat comentariul meu, erau soluționate definitiv — deci nu se putea vorbi despre presiuni de tipul celor invocate de CSM și Lia Savonea.

Nu eu am comparat justiția din România cu cea din Rusia, ci chiar distinsa doamnă Lia Savonea, atunci când a făcut comparația dintre Bănicioiu și Navalnîi. O comparație cu un simbolism puternic, dar în același timp profund nepotrivită.

De asemenea, apreciez că, în realitate, comentariul Liei Savonea are un ton amenințător față de opiniile critice, nicidecum postarea mea.

N-am chemat în niciun moment “în sprijin”procurorii DNA. Nu am de dus lupte personale cu nimeni și cred că magistrații nu ar trebui nici să sprijine, nici să reprime pe cineva.

Simplul fapt că am constatat că procurorii nu mai anchetează corupția din justiție după înființarea SIIJ nu înseamnă că am chemat procurorii DNA în sprijinul cuiva. În sprijinul cui? Al cărei cauze?

Faptul că fac parte dintr-un partid aflat la guvernare, care deține portofolii fără nicio legătură cu sistemul de justiție, ar trebui să mă determine să nu comentez chestiunile pe care le consider în neregulă în justiție?

Comparația cu chemarea minerilor este deopotrivă inadecvată și lipsită de talent — o figură de stil ratată.

Oare nu justiția pe care acum o patronați, inclusiv în mod oficial, este cea care a făcut ca, până azi, să nu aflăm cine a pus la cale mineriadele? Eu i-am protejat pe acei criminali sau o parte a sistemului judiciar?

Comentariile mele nu se refereau la spețe concrete, ci la întregul val de achitări – multe pronunțate în urma exercitării unor căi extraordinare de atac, adică ulterioare unor condamnări definitive. Căi extraordinare care încep să devină cam ordinare: prea des și cu prea mult succes folosite de infractori.

Dar să presupunem, prin absurd, că greșesc.

În România nu mai avem voie să vorbim critic despre corupția din justiție sau despre neregulile din sistem?

Ce mai avem voie, atunci, să facem?

Pe doamna Savonea a deranjat-o „tonul” folosit în exprimarea mea. Dar ce ton am voie să folosesc, doamnă?

Contează atât de mult tonul sau ideea în sine?

Când i-ați dat opt luni cu suspendare netrebnicului care și-a abuzat sexual nepoata de doar 13 ani, mutilându-i sufletul pentru tot restul vieții, dvs. ce ton ați folosit?

Ce termeni și ce limbaj ați utilizat când ați justificat această soluție imorală, revoltătoare pentru orice om normal, pentru orice părinte care s-ar pune în locul părinților acelei fetițe?

E decentă soluția dacă, folosind un limbaj „elevat”, ați sugerat că victima însăși poartă o vină pentru că nu ar fi reacționat imediat după actul sexual, ascunzându-le până și părinților acest episod?

Vedeți, doamnă Savonea — dincolo de orice speculații sau informații apărute în presă despre dvs. și despre influența nefastă pe care o exercitați în justiție, dincolo de orice controverse legate de persoana sau cariera dvs. — acea decizie ar fi fost, pentru mine, suficientă pentru a fi pusă în discuție excludere a dumneavoastră din magistratură.

De ce?

Pentru că ea arată că nu aveți vocație de judecător; arată o crasă lipsă de empatie față de victima minoră și, dimpotrivă, empatie față de agresor; arată că aveți o scară a valorilor răsturnată cu susul în jos.

Cu o astfel de busolă morală defectă, nu ai cum să faci dreptate — cu atât mai puțin să conduci instanța supremă.

Dar aceasta este doar umila mea părere.

În calitate de om. De părinte.

Nu de deputat, nici de avocat, nici măcar de cetățean. Am voie să spun ce gândesc sau ar trebui să tac?

În ciuda înălțimii funcției pe care o dețineți, nu sunt afectat de criticile pe care mi le adresați.

Dimpotrivă, ele chiar mă onorează.