Un lider sindical îl contrazice pe şeful ANAF în privința gemului făcut în casă: ”Nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA” / ”ANAF este trimisă să lupte doar în izmene”

Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Administraţia Fiscală ”Solidaritatea”, Dorin Modure, îl contrazice pe şeful ANAF, Andrei Nica, în chestiunea GAP-ului de TVA şi afirmă că zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel acest indicator. În schimb, liderul sindical afirmă că GAP-ul de TVA este încurajat de legea insolvenţei, care lasă ANAF fără posibilitatea de a recupera datorii. În plus, susţine Modure, legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen, în timp ce angajaţii ANAF ”este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi”, transmite News.ro.

Dorin Modure scrie, joi, pe Facebook câteva explicaţii despre GAP-ul de TVA, ”ca să fie foarte clar pentru toată lumea, inclusiv pentru preşedintele ANAF”.

”Zacusca şi dulceaţa făcute în casă pentru autoconsum nu intră şi nu influenţează în niciun fel în GAP-ul de TVA. Nici nu ar avea cum, deoarece acestea nu se comercializează ci se consumă în gospodărie, exact ca şi toată mâncarea care se face în casă. Prin urmare, acestea nu sunt purtătoare de TVA, iar dacă „bunica” le-ar comercializa la negru, ar intra la evaziune fiscală, nu neapărat în GAP-ul de TVA”, a scris liderul sindical pe reţeaua de socializare.

În plus, scrie Modure, ”GAP-ul de TVA nu este nicidecum egal cu evaziunea fiscală”.

”Aceste două fenomene sunt diferite din punct de vedere juridic. Chiar dacă ambele reprezintă o neîncasare a taxelor, cauzele acestei neîncasări sunt diferite.

Pe scurt:

– Evaziunea reprezintă o sustragere intenţionată de la plata taxelor.

– GAP-ul de TVA reprezintă diferenţa între TVA de plată declarat în principiu de către contribuabili, sau TVA ce ar putea fi colectat în condiţii ideale, şi TVA efectiv colectat de către ANAF. Cu alte cuvinte, GAP-ul de TVA este diferenţa intre ce ar trebui să colecteze ANAF şi ce poate colecta efectiv, avand în vedere legislaţia, procedurile fiscale şi personalul existent”, a explicat liderul sindical.

Dorin Modure este de părere că, poate că cea mai mare parte a GAP-ului de TVA este formată şi permisă de legea insolvenţei.

”Îi permite oricui să înfiinţeze câte firme doreşte, să acumuleze datorii către stat, inclusiv TVA, iar în final să le introducă în insolventă, bineînţeles după ce îşi înstrăinează tot patrimoniul, fără să mai plătească nimic către stat. Normal că ANAF nu va mai recupera TVA, pentru că efectiv nu mai are de unde, dar asta datorită proastei legislaţii şi nu a ineficienţei personalului. Exact la fel, evaziunea fiscală este foarte mare deoarece legea evaziunii fiscale aproape că stimulează acest fenomen. Nu poţi să ai prevederi care te exonereaza de la raspundere dacă faci evaziune de până la un milion, in cazul în care, DACĂ eşti prins de ANAF, returnezi suma respectivă”, a mai scris liderul sindical.

Potrivit acestuia, în tot acest timp, ”pe ANAF, în special pe activităţile de inspecţie fiscală, antifraudă, colectare şi executare silită, se pune o presiune fantastică, iar angajaţii din aceste compartimente sunt ameninţaţi în mod constant că vor fi daţi afară, că sunt incompetenţi şi vinovaţi de nivelul evaziunii şi al GAP-ului de TVA, fiind obligaţi chiar să încalce legislaţia fiscală numai să aducă mai mulţi bani la buget”.

”Altfel spus, cu armata de evazionişti, foarte bine pregătită şi echipată, ANAF este trimisă să lupte doar în izmene şi cu mâinile goale, uneori legată şi la ochi. În concluzie, consider că actualii guvernanţi şi conducătorii ANAF suferă de sindromul drobului de sare. Se plâng că e mare evaziunea şi GAP-ul de TVA, dar nu fac absolut nimic ca să înlăture cauzele acestor fenomene, încăpăţinându-se să încerce, fără mare succes, să combată efectele acestora.

Sau, după o opinie majoritară printre colegii mei, poate că nu suferă de nimic şi totul e intenţionat?!”, a mai transmis liderul sindical.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a afirmat, miercuri seară, că gemul făcut în gospodărie afectează GAP-ul de TVA al României, el precizând că, potrivit Comisiei Europene, produsele realizate pentru consumul propriu afectează colectarea generală a TVA.