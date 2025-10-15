G4Media.ro
VIDEO Sindicatul Europol ironizează o „operațiune anticorupție” din MAI / ”Rugăminte: când…

Sursa Foto: Captură Youtube

VIDEO Sindicatul Europol ironizează o „operațiune anticorupție” din MAI / ”Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii”

Un echipaj de poliție din Mehedinți susține că a descoperit, din întâmplare, un sistem audio-video ascuns în interiorul unei autospeciale de serviciu, se arată într-o postare a sindicatului polițiștilor Europol. Dispozitivul, montat improvizat, ar fi provocat o defecțiune la sistemul de închidere centralizată și risca să declanșeze un incendiu. Informația a fost făcută publică de Sindicatul Europol, care a comentat incidentul într-o postare ironică la adresa acțiunilor anticorupție din Ministerul Afacerilor Interne.

Potrivit relatării publicate de Sindicatul Europol pe Facebook, polițiștii aflați într-o autospecială marca „Polo” au simțit miros de plastic ars și au încercat să oprească vehiculul. În momentul în care au vrut să coboare, au constatat că portierele nu se mai puteau deschide, iar sistemul de închidere centralizată era blocat.

După verificări, aceștia au descoperit că în interiorul uneia dintre portiere fusese instalat un sistem audio-video improvizat, care ar fi generat defecțiunea electrică.

„Norocul a fost că autospeciala era în folosință în momentul în care s-a simțit mirosul de ars. În caz contrar, probabil că ar fi ars ca o torță în parcarea secției de poliție”, se arată în postarea sindicatului.

Într-o notă ironică, reprezentanții Europol au adăugat:

„Rugăminte: când montați tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupție, fiți puțin mai atenți, că riscăm să ardem și probele, și colegii.”

Sindicatul Europol este cunoscut pentru tonul ironic și critic la adresa conducerii Ministerului de Interne, în special pe teme legate de dotările poliției și de măsurile anticorupție.


