Sorin Grindeanu participă vineri la Congresul Socialiștilor Europeni organizat sub deviza ”mobilizare progresistă” / Luni a propus eliminarea sintagmei ”partid progresist” din statutul PSD

Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, participă la Congresul Partidului Socialiștilor Europeni (PES) organizat sub deviza ”mobilizare progresistă”, la câteva zile după ce a propus eliminearea sintagmei ”partid progresist” din statut. Grindeanu va ține un discrus vineri la Congresul PES care se va desfășura în perioada 16-18 octombrie la Amsterdam sub sloganul ”Progressive mobilization in Europe and beyond” și care își propune să-i mobilizeze ”pe toți cei care sunt dedicați valorilor progresiste”. Sorin Grindeanu figurează ca speaker în cadrul evenimentului, urmând să ia cuvântul vineri în cadrul unui panel intitulat ”Social Europe, Strong Europe”.

G4Media.ro a dezvăluit în exclusivitate că Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a conducerii ca termenul ”progresist” să fie eliminat din statutul PSD, au declarat pentru G4Media surse din partid. Reamintim că PSD e membru al Partidului Socialiștilor Europeni, care promovează politici progresiste în ce privește recunoașterea diversității culturale și religioase, drepturile minorităților sexuale etc.

Termenul ”progresist” a fost folosit de liderii PSD cu conotație peiorativă la adresa USR, partid acuzat de social-democrați că promovează agenda progresistă europeană ce presupune sprijin pentru minoritățile sexuale.

Sorin Grindeanu a confirmat, luni seara, că a propus o „modificare esențială” a Statutului PSD, care „clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară”.

„Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român.

Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională”, susține Grindeanu.

Congresul PES. ”Obiectivul nostru este clar: să mobilizăm pe toți cei care sunt dedicați valorilor progresiste”

Potrivit paginii oficiale a Partidului Socialiștilor Europeni, Congresul PES 2025 se va reuni la Amsterdam în perioada 16-18 octombrie.

”Aceasta este o reuniune crucială pentru progresiști și societatea civilă, menită să abordeze provocările majore ale epocii noastre și să creeze o viziune comună pentru un viitor mai echitabil și mai durabil. Obiectivul nostru este clar: să mobilizăm pe toți cei care sunt dedicați valorilor progresiste și să revitalizăm gândirea progresistă. Avem nevoie de idei noi și îndrăznețe, de solidaritate și de o voință strategică de cooperare între forțele democratice. Împreună, putem construi încrederea în schimbare și putem apăra valorile noastre comune de libertate, egalitate și justiție (…) La Amsterdam, vom reuni prim-miniștri progresisti, înalți funcționari ai UE, primari și reprezentanți de rang înalt ai partidelor noastre membre.”, se arată în pagina oficială dedicată evenimentului.

Cum arată acum Articolul 8 din statutul PSD:

(1) Partidul Social Democrat este un partid de stânga modern şi progresist, un partid naţional cu vocaţie europeană, membru al Partidului Socialiştilor Europeni şi al Internaţionalei Socialiste, continuatorul tradiţiei social-democraţiei româneşti.

Cum a propus Sorin Grindeanu să fie modificat Articolul 8:

(1) Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.