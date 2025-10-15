Ursula von der Leyen: E timpul ca Serbia să fie concretă în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană / Trebuie să vedem eforturi care vizează statul de drept, reformele electorale şi libertatea presei

„Este timpul ca Serbia să fie concretă” în dorinţa sa de a adera la Uniunea Europeană, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele sârb Aleksandar Vucic la Belgrad, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

„Trebuie să vedem eforturi care vizează statul de drept, reformele electorale şi libertatea presei”, precum şi „o mai bună aliniere la diplomaţia noastră, inclusiv sancţiuni împotriva Rusiei”, a adăugat Ursula von der Leyen, sancţiuni pe care Belgradul, candidat la aderarea la UE din 2012, nu le-a impus niciodată Moscovei.

„Aderarea la Uniunea Europeană este un angajament strategic şi prioritatea politicii noastre externe”, a răspuns preşedintele sârb, care de mai mulţi ani acţionează pe o linie diplomatică subţire între UE şi legăturile sale puternice cu Rusia, dar şi cu China, care a investit în special în minele de extracţie din Serbia.

Reformele necesare „necesită răbdare, anduranţă şi trebuie să includă întreaga societate şi întregul spectru politic, dar merită efortul pentru că vă aduc mai aproape de obiectiv şi, de asemenea, pun bazele unei societăţi mai stabile şi paşnice”, a adăugat şefa Comisiei Europene, în contextul în care Serbia este zdruncinată de aproape un an de o amplă mişcare de contestare împotriva corupţiei şi care pledează pentru un stat de drept.

Într-un moment în care sectorul petrolier din Serbia este puternic afectat de sancţiunile americane impuse Rusiei, iar contractul de gaze între Belgrad şi Moscova expiră la sfârşitul anului, Ursula von der Leyen a subliniat, de asemenea, solidaritatea de care poate da dovadă UE.

„Să luăm criza energetică din 2022, declanşată de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. A avut un impact devastator asupra întregului nostru continent, dar am înfruntat-o împreună. UE a extins aceleaşi măsuri de solidaritate atât partenerilor noştri din Balcanii de Vest, cât şi propriilor noastre state membre. Asta înseamnă să fii un partener de încredere”, a spus ea.