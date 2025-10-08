G4Media.ro
Ursula von der Leyen în Parlamentul European: UE trebuie să dea un…

Sursa foto: European Council

Ursula von der Leyen în Parlamentul European: UE trebuie să dea un răspuns amplu la ameninţările războiului hibrid. Nu ţine doar de apărarea tradiţională

Incidentele recente cu drone şi alte încălcări ale spaţiului aerian arată că Europa se confruntă cu un război hibrid la care trebuie să răspundă cu măsuri ce depăşesc apărarea tradiţională, a declarat miercuri preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-un discurs rostit în Parlamentul European, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

„Nu este vorba de o hărţuire întâmplătoare”, a punctat Ursula von der Leyen în faţa eurodeputaţilor reuniţi la Strasbourg.

„Este o campanie coerentă şi tot mai intensă menită să destabilizeze cetăţenii noştri, să ne testeze hotărârea, să divizeze Uniunea şi să slăbească sprijinul nostru pentru Ucraina. Şi este timpul să îi spunem pe nume. Este vorba de un război hibrid”, a afirmat preşedinta Comisiei Europene.

Von der Leyen nu a menţionat explicit că Rusia este responsabilă pentru toate incidentele, dar a spus că este clar că scopul Rusiei este de a „sădi diviziunea” în Europa.

Oficialii europeni au atribuit deja unele dintre incidentele recente Moscovei.

„Combaterea războiului hibrid al Rusiei nu ţine doar de apărarea tradiţională”, a spus von der Leyen. „Este nevoie de o nouă mentalitate din partea tuturor. Putem fie să ne ferim şi să privim cum ameninţările ruseşti se intensifică, fie să le facem faţă prin unitate, descurajare şi fermitate”, a subliniat ea.

