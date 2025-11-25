SUA au presat Ucraina să accepte acordul la negocierile de la Geneva, afirmă un înalt oficial, sub anonimat

Ascultă articolul

Statele Unite au presat Ucraina să accepte propunerile sale de a pune capăt războiului cu Rusia în timpul negocierilor de la Geneva, a declarat un înalt oficial pentru AFP, în ciuda protestelor Kievului, care considera că planul ceda prea mult Moscovei, relatează France24, citat de News.ro.

Oficialul, care a vorbit sub condiţia anonimatului, a afirmat că Washingtonul nu a ameninţat în mod direct că va întrerupe ajutorul dacă Kievul va respinge propunerile sale, dar că Ucraina a înţeles că aceasta era o posibilitate reală.

Planul SUA, compus iniţial din 28 de puncte, ar prevedea ca Ucraina să cedeze efectiv regiunile sale estice Doneţk şi Lugansk Rusiei şi să reducă dimensiunea armatei sale – cereri pe care Kievul le-a descris ca fiind inacceptabile. În timp ce negociatorii se certau pentru a găsi o soluţie la război, marţi dimineaţa, explozii puternice au zguduit Kievul, iar forţele aeriene au avertizat asupra unei ameninţări cu rachete la nivel naţional.

Duminică, în Elveţia, oficiali ucraineni, americani şi europeni s-au întâlnit pentru a elabora o versiune „actualizată” a planului de încetare a războiului, dar Kremlinul a răspuns luni că nu va accepta amendamentele europene.

Deşi presiunea SUA asupra Ucrainei s-a atenuat în timpul întâlnirii de la Geneva, „presiunea generală” a rămas, a declarat un înalt oficial informat cu privire la discuţii. Sursa a afirmat că nu înţelege de ce Washingtonul se grăbeşte să încheie un acord, dar că „toată lumea” doreşte încetarea războiului dacă există o oportunitate reală de a face acest lucru. Casa Albă a respins criticile potrivit cărora preşedintele Donald Trump ar favoriza Rusia în eforturile sale de a pune capăt războiului.

„Ideea că Statele Unite ale Americii nu se angajează în mod egal cu ambele părţi în acest război pentru a-i pune capăt este o eroare completă şi totală”, a declarat reporterilor secretarul de presă Karoline Leavitt.

Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în februarie 2022. Kievul şi aliaţii săi europeni acuză că acest război, cel mai mare şi mai sângeros de pe teritoriul european de la al Doilea Război Mondial încoace, este o acaparare ilegală şi neprovocată de teritorii, care a dus la un val de violenţă şi distrugere.