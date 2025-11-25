Administraţia Trump revocă protecția temporară pentru cetățenii birmanezi / Atrocitățile și violențele continuă însă în Myanmar, atrag atenția organizațiile civice

Ascultă articolul

Administraţia preşedintelui american Donald Trump a anunţat luni revocarea statutului de protecţie temporară (TPS) pentru cetăţenii birmanezi, considerând că situaţia din ţara lor s-a „îmbunătăţit”, aproximativ 4.000 de persoane putând fi astfel deportate din Statele Unite în lunile următoare, notează AFP.

Armata birmaneză, care a preluat puterea în 2021 declanşând un război civil, prezintă alegerile care încep pe 28 decembrie ca pe un pas spre reconciliere. Grupurile rebele au anunţat, însă, că vor boicota alegerile în enclavele importante pe care le controlează, în timp ce apărătorii drepturilor omului au denunţat restricţiile privind libertăţile în regiunile rurale deţinute de juntă.

„Situaţia din Myanmar s-a îmbunătăţit suficient pentru ca cetăţenii birmanezi să se poată întoarce acasă în siguranţă”, a declarat ministrul american al securităţii interne, Kristi Noem, citată într-un comunicat al biroului său, justificându-şi decizia de a revoca statutul acordat cetăţenilor birmanezi în urma loviturii de stat militare din februarie 2021.

„Myanmar a făcut progrese semnificative în domeniul guvernării şi stabilităţii, în special ridicarea stării de urgenţă, planuri pentru alegeri libere şi încheierea unor acorduri de încetare a focului”, a adăugat ea.

TPS, care îi protejează pe beneficiarii săi de deportare şi le acordă dreptul la muncă, este acordat temporar imigranţilor a căror siguranţă este ameninţată în ţara lor din cauza conflictelor, dezastrelor naturale sau a altor condiţii extraordinare.

ONG-ul Human Rights Watch (HRW) a denunţat rapid decizia administraţiei Trump.

„Este sigur să te întorci într-o ţară devastată de conflicte armate violente, atrocităţi generalizate şi violenţe etnice ţintite, inclusiv crime de război şi crime împotriva umanităţii?”, a întrebat John Sifton, directorul pentru Asia la HRW.

Informaţiile zilnice despre situaţia din ţară „contrazic aproape toate afirmaţiile” secretarului, a subliniat el într-un comunicat. Potrivit acestuia, „atrocităţile şi atacurile comise de militari împotriva civililor în Myanmar nu s-au diminuat”.

Administraţia Trump a mai revocat TPS pentru imigranţii din Venezuela, Haiti, Honduras, Nicaragua, Afganistan, Nepal, Siria, Camerun şi Sudanul de Sud.

Majoritatea acestor decizii sunt încă contestate în justiţie, unele fiind în prezent suspendate.

Donald Trump şi-a asumat rolul de lider al luptei împotriva imigraţiei ilegale, vorbind de o „invazie” a „infractorilor veniţi din străinătate” în Statele Unite şi comunicând intensiv despre expulzările efectuate.

Dar programul său de deportări în masă a fost zădărnicit sau încetinit de numeroase decizii judecătoreşti, în special pe motiv că cei vizaţi ar trebui să îşi poată exercita drepturile.