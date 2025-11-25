Ascultă articolul

Primăria Sibiu a pus în dezbatere publică un proiect de hotărâre prin care propune scumpirea tarifului pentru serviciul de închiriere vehicule electrice pentru stațiile de încărcare amplasate pe domeniul public al Municipiului Sibiu, anunță Turnul Sfatului.

În Sibiu sunt 15 stații de încărcare mașini electrice, în total având 30 de locuri de parcare pentru cei care doresc să-și încarce mașinile.

Cele mai cunoscute sunt cele de la Cazarma 90, Centrul Cultural Ion Besoiu, Parcarea supraterană din Hipodrom, strada Rahovei și Calea Cisnădiei.

Prin H.C.L. nr. 101/30.03.2022 s-a aprobat tariful de 1 leu/kwh (T.V.A. inclus) pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice.

În cazul stațiilor amplasate în parcările publice cu plată Cazarma 90 și Hipodrom se achită și tariful de parcare, respectiv 3 lei/oră – Cazarma 90 si 1,5 lei/oră – Parcarea supraterană Hipodrom.

Acum, oficialii Primăriei Sibiu, propun creșterea acestor tarife la 2 lei/kwh (T.V.A. inclus) pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice pentru statiile de încărcare cu curent alternativ (AC) și 2,5 lei/kwh (T.V.A. inclus) pentru serviciul de încărcare a vehiculelor electrice pentru statiile de încărcare cu curent continuu.

În justificarea scumpirii, reprezentanții municipalității spun că de la 1 iulie s-a liberalizat piața de energie electrică.