Descalificarea monoposturilor McLaren după cursa de Formula 1 din Las Vegas a făcut înconjurul planetei, iar cei de la RedBull nu au ratat momentul pentru a-i ironiza pe rivalii de la Woking.

RedBull Sim Racing, campionii mondiali în vigoare ai e-sporturilor, au profitat la maxim de ocazie pentru a-i „învăța” pe rivalii de la McLaren cum să evite o descalificare transmite gpblog.com.

Astfel, într-un videoclip distribuit pe contul oficial de Instagram al RedBull Sim Racing, le este prezentat internauților cum atât setările pentru înălțimea față, cât și cele pentru înălțimea spate sunt reglate la maxim.

Avem de-a face cu o ironie clară la adresa dublei descalificări a rivalilor de la McLaren. În weekend, ambele monoposturi MCL39 au fost descalificate pentru uzura excesivă a blocurilor de derapaj (n.r. peste limita legală de 9 mm).

Acest episod i-a costat puncte importante pe cei de la McLaren, iar situația de la vârful ierahiei este una explozivă: Norris mai are doar 24 de puncte avans față de Piastri și Verstappen.

Jos Verstappen, tatăl lui Max, spune că McLaren a comis „o greșeală uriașă” în Las Vegas.

Cu toate acestea, Jos consideră că Lando Norris controlează în continuare lupta de la vârful ierarhiei.

Pilotul britanic al celor de la McLaren se poate încorona campion dacă termină etapele rămase de disputat pe locul al doilea, indiferent de rezultatele lui Max Verstappen.

Max Verstappen, cel care a câștigat într-o manieră dominantă cursa din Las Vegas, este acum la egalitate de puncte cu Oscar Piastri, și la doar 24 de liderul Lando Norris, urmând să avem o luptă incendiară pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape de la Qatar și Abu Dhabi.

Clasamentul piloților înainte de cursa din Las Vegas

Lando Norris (McLaren) 390 puncte Oscar Piastri (McLaren) 366 Max Verstappen (RedBull) 366 George Russell (Mercedes) 294 Charles Leclerc (Ferrari) 226 Lewis Hamilton (Ferrari) 152 Kimi Antonelli (Mercedes) 137 Alexander Albon (Williams) 73 Isack Hadjar (Racing Bulls) 51 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 49 Carlos Sainz (Williams) 48 Oliver Bearman (Haas) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Liam Lawson (Racing Bulls) 36 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 22 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

McLaren 756 puncte / campioană Mercedes 431 RedBull 391 Ferrari 378 Williams 121 Racing Bulls 90 Haas 73 Aston Martin 72 Kick Sauber 68 Alpine 22.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1