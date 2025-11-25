Home » Sportz » Christian Horner, favorit să preia Aston Martin: „Ar strica atmosfera la echipă”

25 nov. 2025
517
Christian Horner / Sursa foto: captură YouTube
Christian Horner a devenit principalul favorit pentru a ocupa funcția de director al echipei de Formula 1 Aston Martin, transmite publicația The Race. Andy Cowell, de-acum fostul director, a fost mutat într-o funcție care-l „leagă” de departamentul motoarelor de cursă.

Dat afară în vara acestui an de la RedBull Racing, Horner și-ar putea găsi o echipă importantă mai repede decât se aștepta.

Sursa citată menționează faptul că Aston Martin a devenit favorită să-l înregimenteze pe fostul șef de la RedBull.

În vârstă de 52 de ani, Horner ar găsi la echipa de la Silverstone (dacă mutarea se va confirma în cele din urmă) mai mulți dintre inginerii cu care a colaborat la RedBull, iar cel mai important dintre ei este de departe Adrian Newey, cel care este considerat cel mai bun designer din istoria Formulei 1.

Gary Anderson, editorialist al The Race și un personaj cu multă experiență în Marele Circ, explică de ce o eventuală venire a lui Horner ar strica atmosfera la Aston Martin.

„Echipa lui Newey nu are nevoie de perturbări externe”, spune Anderson.

„F1 începe să semene puțin cu prima ligă de fotbal, managerii trecând de la o echipă la alta. Dar dacă aș fi Stroll, aș căuta un director de echipă în interiorul echipei”, explică Anderson.

„Adrian (n.r. Newey) a trecut prin Williams, McLaren și RedBull. El le-a dus spre succes și, în realitate, nu a primit credibilitatea pe care o merita din partea lor. Acum se află într-o poziție cu capital propriu într-o echipă și cu sprijinul suprem al marelui șef, Lawrence Stroll”, adaugă Gary Anderson.

„Cu mașina lui Adrian pentru 2026 și cu adevăratul curaj al lui Fernando Alonso la volan, succesul ar putea fi la un pas distanță. Nu aruncați totul la gunoi înainte de a avea șansa să înflorească.

Dacă se dorește replicarea Red Bull, probabil că este nevoie și de Verstappen”, a conchis editorialistul.

Anderson este de părere că Aston Martin trebuie să meargă mai departe sub „căpitanul navei”, adică Adrian Newey, în vârstă de 66 de ani.

Este omul care se identifică cu succesul, iar proiectul trebuie să fie unul solid.

Nu este loc la echipă pentru un „noul val de orgolii”, ceea ce ar reprezenta o nouă colaborare între Horner și Newey, atrage atenția Anderson.

