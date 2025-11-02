2026 aduce marea resetare din F1: „Ferrari și McLaren au eșuat când erau mari favorite”, spune celebrul inginer Adrian Newey

Adrian Newey, considerat de specialiști cel mai bun designer din istoria Formulei 1, a vorbit despre sezonul 2026 din Marele Circ, unul care va aduce „o mare resetare”, după cum transmite reputatul inginer.

Sosit la Aston Martin în luna martie a acestui an, Newey mărturisește că echipele se pregătesc pentru schimbarea semnificativă a regulamentului de anul viitor.

Britanicul în vârstă de 66 de ani spune că există posibilitatea ca o echipă să-și creeze un avantaj important față de restul plutonului, tocmai datorită numeroaselor interpretări ale regulamentului.

Vor fi schimbări importante atât la nivelul unității de puteren, cât și al șasiului.

„Este dificil de apreciat din cauza acestei mari modificări a regulamentului, toată lumea are parte de o resetare”, a declarat Newey în podcastul James Allen on F1.

„Este probabil ca echipele de top din acest an să fie echipele de top și anul viitor. Dar, ocazional, apar mici perturbări. S-a întâmplat ultima dată când a avut loc o schimbare majoră a regulamentului, în 2009, când Ferrari și McLaren, care erau marii favoriți în 2008, au eșuat.

Brawn și Red Bull au ieșit în față. Deci se întâmplă, dar, în general, aceleași echipe tind să rămână în frunte”, transmite Adrian Newey.

Arhitect al multor mașini câștigătoare în Formula 1, Newey spune că nu știe momentan unde se situează Aston Martin.

„Mă întrebați cum merge? Sincer, nu am nicio idee.

Din cauza acestei resetări, nu știi dacă te descurci bine, rău sau mediocru în comparație cu adversarii, nu ai nicio idee despre ce fac ei”, conchide Newey.

Cine este Adrian Newey

Newey a fost „creierul” realizărilor RedBull în mandatele de succes ale lui Sebastian Vettel (patru titluri la piloți) și Max Verstappen (a cucerit ultimele patru titluri din Formula 1).

Pentru sezonul 2026, Aston Martin a încheiat un parteneriat tehnic cu Honda, actualul furnizor de motoare pentru RedBull, iar monopostul de sezonul viitor va beneficia din plin de importanta expertiză a lui Newey.

Stagiunea 2026 va veni cu o serie de modificări importante ale regulamentului, iar Newey este un personaj care știe să facă diferența în astfel de perioade.

Amintim aici schimbările majore din regulament care au avut loc în 2009, perioadă în care cel mai mult a beneficiat de pe urma schimbărilor tocmai RedBull, aflată sub influența lui Newey.

Sosit la echipa cu sediul la Milton Keynes în 2006, Adrian Newey a contribuit decisiv la cucerirea de către RedBull a 14 titluri mondiale: 6 la constructori și 8 la piloți.

Pe lângă perioada fantastică de la RedBull, trebuie amintit și faptul că Newey și-a completat CV-ul cu alte nouă titluri din Formula 1 alături de Williams (patru la piloți și cinci la constructori) și trei cu McLaren (două la piloți și unul la constructori).

Adrian Newey și echipele pe la care a trecut în Formula 1

Fittipaldi (1980)

Haas Lola (1986)

March (1988-1989)

Leyton House (1990)

Williams (1991-1996)

McLaren (1997-2005)

RedBull (2006-2024)

Aston Martin (începând din martie 2025).