„E speriat de Verstappen”, spune un fost director din F1 în legătură cu perioada mediocră a lui Piastri
Oscar Piastri se află în cădere liberă în clasamentul din Formula 1, iar Marcin Budkowski (fost director executiv la Alpine) vine cu o explicație surprinzătoare: australianul este speriat de „umbra” lui Max Verstappen, pilot care recuperează fantastic puncte în lupta pentru titlul mondial.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
- Lando Norris egalează un record uitat al lui Michael Schumacher – Performanța data de peste 30 de ani
Pe lângă „războiul” intern de la McLaren (acolo unde se speculează intens că echipa de la Woking l-ar favoriza pe Lando Norris), Piastri mai „suferă” și de altceva, conform spuselor fostului oficial din F1.
Marcin Budkowski avertizează asupra impactului pe care Verstappen îl are față de majoritatea rivalilor săi din Formula 1. Olandezul este dominant, puternic mental și inspiră „teamă” printre mulți dintre piloții care se găsesc în prezent pe grila de start din Formula 1.
Este clar că Piastri se află într-o perioadă slabă din punct de vedere al încrederii, evoluțiile australianului fiind de nerecunoscut de câteva Grand Prix-uri încoace.
- McLaren și strategia inteligentă prin care a evitat penalizările pentru motor în sezonul 2025 din F1
A cedat constant puncte importante împotriva lui Lando Norris, dar mai ales față de Max Verstappen.
Marcin Budkowski spune fără nicio urmă de îndoială că Piastri se simte „copleșit” de măreția lui Verstappen.
„La Imola, Verstappen l-a depășit ca și cum Oscar ar fi fost într-o mașină de Formula 2. Piastri a frânat devreme, a lăsat spațiu și olandezul a profitat fără ezitare. Piastri pare copleșit de puterea lui Verstappen”, transmite Budkowski.
Piastri a arătat un potențial uriaș în prima parte a stagiunii din Formula 1, dar începând din toamna acestui an pare de nerecunoscut.
Și-a pierdut „sângele rece”, limpezimea în gândire, are dubii mari și nu mai este nici pe departe la fel de agresiv pe circuit.
În antiteză, coechipierul Norris pare tot mai puternic odată cu apropierea finalului de sezon din Formula 1.
Surse din paddock au vorbit de altfel despre teama celor de la McLaren că Piastri are un respect exagerat față de Verstappen, lucru care l-ar putea costa primul titlu din carieră în Formula 1.
Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.
36 de puncte îi separă în prezent pe Norris și Verstappen, în timp ce Oscar (al doilea clasat) mai are doar 35 de puncte avans față de Max (în august erau 104 puncte).
- „Ceva nu a mers” – Hamilton și Ferrari, în pragul divorțului în F1
- Lando Norris vorbește despre „marea amenințare” din finalul sezonului de F1
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte
2 Oscar Piastri (McLaren) 356
3 Max Verstappen (RedBull) 321
4 George Russell (Mercedes) 258
5 Charles Leclerc (Ferrar) 210
6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146
7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97
8 Alexander Albon (Williams) 73
9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
11 Carlos Sainz (Williams) 38
12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37
13 Oliver Bearman (Haas) 32
14 Lance Stroll (Aston Martin) 32
15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30
16 Esteban Ocon (Haas) 30
17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28
18 Pierre Gasly (Alpine) 20
19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
20 Franco Colapinto (Alpine) 0
21 Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
1 McLaren 713 puncte / campioană
2 Ferrari 356
3 Mercedes 355
4 RedBull 346
5 Williams 111
6 Racing Bulls 72
7 Aston Martin 69
8 Haas 62
9 Kick Sauber 60
10 Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.