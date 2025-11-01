„E speriat de Verstappen”, spune un fost director din F1 în legătură cu perioada mediocră a lui Piastri

Oscar Piastri se află în cădere liberă în clasamentul din Formula 1, iar Marcin Budkowski (fost director executiv la Alpine) vine cu o explicație surprinzătoare: australianul este speriat de „umbra” lui Max Verstappen, pilot care recuperează fantastic puncte în lupta pentru titlul mondial.

Pe lângă „războiul” intern de la McLaren (acolo unde se speculează intens că echipa de la Woking l-ar favoriza pe Lando Norris), Piastri mai „suferă” și de altceva, conform spuselor fostului oficial din F1.

Marcin Budkowski avertizează asupra impactului pe care Verstappen îl are față de majoritatea rivalilor săi din Formula 1. Olandezul este dominant, puternic mental și inspiră „teamă” printre mulți dintre piloții care se găsesc în prezent pe grila de start din Formula 1.

Este clar că Piastri se află într-o perioadă slabă din punct de vedere al încrederii, evoluțiile australianului fiind de nerecunoscut de câteva Grand Prix-uri încoace.

A cedat constant puncte importante împotriva lui Lando Norris, dar mai ales față de Max Verstappen.

Marcin Budkowski spune fără nicio urmă de îndoială că Piastri se simte „copleșit” de măreția lui Verstappen.

„La Imola, Verstappen l-a depășit ca și cum Oscar ar fi fost într-o mașină de Formula 2. Piastri a frânat devreme, a lăsat spațiu și olandezul a profitat fără ezitare. Piastri pare copleșit de puterea lui Verstappen”, transmite Budkowski.

Piastri a arătat un potențial uriaș în prima parte a stagiunii din Formula 1, dar începând din toamna acestui an pare de nerecunoscut.

Și-a pierdut „sângele rece”, limpezimea în gândire, are dubii mari și nu mai este nici pe departe la fel de agresiv pe circuit.

În antiteză, coechipierul Norris pare tot mai puternic odată cu apropierea finalului de sezon din Formula 1.

Surse din paddock au vorbit de altfel despre teama celor de la McLaren că Piastri are un respect exagerat față de Verstappen, lucru care l-ar putea costa primul titlu din carieră în Formula 1.

Cursa din Mexic a fost câștigată de Lando Norris, pilotul britanic devenind de altfel noul lider din ierarhia generală a piloților din Formula 1, cu doar patru etape înainte de finalul sezonului 2025.

36 de puncte îi separă în prezent pe Norris și Verstappen, în timp ce Oscar (al doilea clasat) mai are doar 35 de puncte avans față de Max (în august erau 104 puncte).

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

1 Lando Norris (McLaren) 357 puncte

2 Oscar Piastri (McLaren) 356

3 Max Verstappen (RedBull) 321

4 George Russell (Mercedes) 258

5 Charles Leclerc (Ferrar) 210

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 146

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 97

8 Alexander Albon (Williams) 73

9 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39

11 Carlos Sainz (Williams) 38

12 Fernando Alonso (Aston Martin) 37

13 Oliver Bearman (Haas) 32

14 Lance Stroll (Aston Martin) 32

15 Liam Lawson (Racing Bulls) 30

16 Esteban Ocon (Haas) 30

17 Yuki Tsunoda (RedBull) 28

18 Pierre Gasly (Alpine) 20

19 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

1 McLaren 713 puncte / campioană

2 Ferrari 356

3 Mercedes 355

4 RedBull 346

5 Williams 111

6 Racing Bulls 72

7 Aston Martin 69

8 Haas 62

9 Kick Sauber 60

10 Alpine 20

