Consiliul Concurenţei a amendat cu 5,35 milioane lei mai multe companii de pe piaţa deşeurilor medicale

Consiliul Concurenţei anunţă că a amendat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire şi Mondeco pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale din România. Prin diferite mecanisme agreate, companiile concurente s-au abţinut în a se concura, alocându-şi clienţi din diferite judeţe ale ţării, transmite News.ro.

”Consiliul Concurenţei a sancţionat cu 5,35 milioane lei companiile Stericycle, AKSD, Bio Hazard, Eco Fire şi Mondeco pentru participarea la o înţelegere pe piaţa serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale din România”, anunţă autoritatea de concurenţă.

Amenzile au fost applicate astfel:

· Eco Fire, Constanţa: 1,41 milioane lei

· AKSD, Mureş: 950.431,39 lei

· Bio Hazard, Mehedinţi: 128.226,90 lei

· Stericycle, Ilfov: 2,86 milioane lei lei

Stericycle a fost sanctionată atât pentru fapta anticoncurenţială proprie, cât şi pentru cea a companiei Mondeco, pe parcursul investigaţiei cele două societăţi fuzionând.

În urma investigaţiei, autoritatea de concurenţă a constatat existenţa unor înţelegeri distincte între Stericycle şi AKSD, Mondeco şi AKSD, Stericycle şi Biohazard, precum şi Stericycle şi Eco Fire, în cadrul relaţiilor bilaterale dintre acestea, având ca scop împărţirea pieţei prin alocarea clienţilor şi/sau a teritoriilor pe piaţa serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale.

Practic, prin diferite mecanisme agreate, companiile concurente Stericycle, Mondeco, AKSD, Bio Hazard şi Eco Fire s-au abţinut în a se concura, alocându-şi clienţi din diferite judeţe ale ţării.

Stericycle şi Bio Hazard au agreat să nu se concureze cu privire la clienţii din Drobeta Turnu Severin, iar Stericycle, respectiv Mondeco, au stabilit de comun acord cu concurentul AKSD unele clauze referitoare la clienţii de pe raza judeţului Mureş.

O strategie similară de împărţire a clienţilor a fost agreată de Stericycle şi Eco Fire, care s-a materializat prin viziunea comună cu privire la comportamentul pe piaţă, în sensul în care Eco Fire se axa concurenţial pe clienţii din zona apropiată Constanţei, iar Stericycle se axa concurenţial pe clienţii din zona apropiată Bucureştiului.

Aceste practici au avut ca rezultat eliminarea concurenţei şi afectarea funcţionării pieţei serviciilor de tratare şi/sau eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, atât prin limitarea posibilităţii părţilor implicate de a-şi alege clienţii în mod independent, cât şi prin limitarea posibilităţii clienţilor de a-şi alege furnizorul de servicii.

Legea concurenţei interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică, restrâng sau denaturează concurenţa pe piaţa românească, cum sunt cele care împart pieţele/clienţii sau sursele de aprovizionare.

Deciziile Consiliului Concurenţei sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) pune în aplicare decizia de sancţionare a autorităţii de concurenţă şi execută amenzile.

Decizia autorităţii de concurenţă va fi publicată pe site-ul instituţiei după eliminarea informaţiilor confidenţiale.