Consiliul Concurenței: Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia trebuie renegociat. Încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei undeva prin vară

Planul de restructurare a Complexului Energetic Oltenia va trebui renegociat cu Comisia Europeană şi încercăm să obţinem o aprobare în vara anului 2026, pentru ca în toamnă CEO să poată accesa bani din Fondul de Modernizare, a declarat, sâmbătă, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, transmite Agerpres.

„Cred că lucrurile merg în direcţia bună pe modul cum sunt gândite ajutoarele de stat. (…) Bătaia de cap acum sau presiunea imediată este pe Complexul Energetic Oltenia, care are un plan de restructurare de care nu s-a putut ţine – poate şi din vina lor, dar şi din cauza contextului internaţional. Preţurile la turbinele pe gaz au crescut, cererea a crescut, preţurile au crescut şi cum au fost gândite iniţial bugetele nu s-au realizat proiectele, nu s-au făcut licitaţii de două ori şi n-a venit nimeni la preţul din buget. Deci, întârzierea cumva e obiectivă şi va trebui negociat cu Comisia în continuare restructurarea Oltenia. Aici poate că asta se înţelege mai puţin. Avem doi parteneri de negociere pe zona asta, e foarte birocratic ce spun acum, dar Comisia Europeană e şi ea cum este. Deci, toată atenţia se focalizează pe discuţiile cu cei de la PNRR – aşa-numitul SG RECOVER. Ei desigur au o bâtă foarte mare că au bani, îţi aprobă sau nu-ţi aprobă sute de milioane, şi cumva ei sunt în conducerea acestui proces. Deci, prima interfaţă a Guvernului României sunt cei de la PNRR. PNRR-ul ăsta se va termina în iunie. (…) PNRR-ul la ce se uită? Se uită la decarbonare, pentru că el aşa a fost conceput. S-a spus: sunt atâţia bani şi minimum o treime trebuie să meargă pe digitalizare şi minimum o treime trebuie să meargă pe decarbonare şi atunci ei vin cu ţintele pe decarbonare şi de aici ideea de închideri de mine. Când se termină PNRR-ul, rămânem cu celălalt actor în joc, care e Direcţia Generală de Concurenţă a Comisiei, care se ocupă de ajutoare de stat, care priveşte altfel lucrurile”, a spus Chiriţoiu.

El a subliniat că, deşi şi DG Competition este interesată de decarbonare, abordarea este ”un pic diferită”.

„Desigur, e interesată şi ea de decarbonare – obiective generale ale Comisiei – dar pentru cei de la DG Competition CE Oltenia este o companie cu probleme, statul vine să o ajute – ăsta se numeşte ajutor de stat – şi ei trebuie să aibă grijă ca aceste ajutoare de stat să nu fie excesive şi ca la sfârşit să nu primească mai mult ajutor decât e minimumul necesar şi să rămână viabilă. Undeva abordarea un pic diferită. Ca să rămână viabilă … cărbunele e scump, merită să fie închis, dar dacă închid, de exemplu, tot cărbunele imediat şi compania nu mai vinde nimic asta nu înseamnă că am făcut o companie viabilă. Am închis-o, dar scopul programului de restructurare este ca la sfârşit să ai o companie care funcţionează, indiferent dacă ea produce din cărbune sau din gaz ori din fotovoltaic. Deci, se schimbă undeva abordarea sau prioritatea. Nu ştiu exact ce va face. Aşteptările în Guvern sunt că totuşi PNRR-ul nu moare instantaneu şi că or să aibă grijă ca angajamentele pe care ni le luăm în faţa lor să nu le uităm din iulie 2026. Undeva să existe un mecanism, chiar dacă nu mai există PNRR-ul, să existe un mecanism de monitorizare a faptului că faci lucrurile alea pe care le-ai promis. Vedem, dar asta voiam să vă spun: uitaţi-vă şi la mecanismul ăsta al programului de restructurare a CEO, care este altceva decât programul de jaloane PNRR”, a explicat preşedintele autorităţii de concurenţă.

Bogdan Chiriţoiu a susţinut că renegocierea planului de restructurare a CEO va fi prioritate pentru instituţie.

„Bun, pentru noi asta va fi prioritate, pentru că asta trebuie renegociat şi încercăm să obţinem o aprobare a Comisiei pe planul de restructurare undeva prin vară, pentru ca CEO să poată să acceseze bani din Fondul de modernizare, care are două momente de selecţie. Are o selecţie în primăvară şi are una în toamnă, şi atunci vrem să o prindem pe aia din toamnă, mi se spune. Desigur, ne uităm şi la cum se implementează programe de restructurare care aparent merg bine şi care sunt în derulare, nu sunt în întârziere, cum era cel de la CEO. Ne uităm la TAROM şi la crearea Carpatica, dacă înlocuieşte CFR Marfă, care intră lichidare şi activitatea de transport de marfă e preluată de o nouă companie numită Carpatica”, a adăugat şeful instituţiei.

Consiliul Concurenţei şi Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) au organizat sâmbătă conferinţa „Provocări concurenţiale în sectorul construcţiilor”.