Extremistul George Simion: „De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP” / Este al doilea lider politic după Dragnea care susține că este vizat de o tentativă de asasinat

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Liderul partidului extremist AUR, George Simion, a anunțat, sâmbătă, la conferința de alegeri a organizației județene a partidului, că „pentru a preveni un asasinat”, începând de mâine va avea asigurată protecție de la SPP. Conform legii, șefii partidelor parlamentare au dreptul la protecție asigurată la SPP, la cererea lor.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„De mâine începând, pentru a preveni un asasinat, voi avea asigurată pază de la SPP, cum e normal. Ghinion, cum ar spune unii”, a afirmat George Simion, în discursul său.

Liderul AUR a avut un nou derapaj în același discurs: „Au pus pe post de sperietoare de Halloween pe ministra asta de Externe”.

El a atacat și presa care scrie că are „discurs halucinant”, așa cum a remarcat și G4Media de mai multe ori. „Presa lor progresistă, dar de fapt este satanistă, titra «discurs halucinant al lui George Simion». Unde am avut eu discurs halucinant?”, a afirmat Simion.

În urmă cu o zi, aflat la Alba Iulia, extremistul George Simion s-a comparat cu Charlie Kirk: „Nu voi accepta să fiu împușcat!”. El a acuzat poliția că nu-l apără, deși a primit „peste 90 de amenințări”

George Simion este al doilea lider politic care a susținut în ultimii ani că ar fi vizat de un asasinat.

În august 2018, Liviu Dragnea susținea că ar fi vizat de o tentativă de asasinat.

”La câteva zile după câştigarea alegerilor, am început să primesc ameninţări. Indiferent de la cine veneau, erau pline de violenţă. Au trecut încet-încet de la ameninţări voalate până la ameninţări directe cu moartea. Cred că erau nume false, conturi false, adrese false, cam pe tot ce aveam. Apoi au început să devină descriptive, ce voi păţi eu, ce va păţi familia mea. Am înţeles că era o campanie împotriva mea, dar recunosc că nu i-am dat o importanţă prea mare. În partea a doua a lunii martie, a început să crească această presiune. Simţeam că sunt filat, începusem să mă uit mereu în spate, am început să observ indivizi care mă priveau cu insistenţă, ca să fie văzuţi de mine. În prima parte a lunii aprilie au devenit din ce în ce mai ostentativi. Făceau gesturi care semnifică moartea, tot felul de lucruri din astea. M-am îndoit de vreun scenariu, pentru că erau mereu persoane diferite. I-am spus Irinei şi mi-a confirmat şi ea suspiciunile şi mi-a spus că este urmărită. Eram în plin război politic (…) Într-o seară în aprilie lucrurile au mers mai departe. Eram într-un spaţiu public, erau patru indivizi îmbrăcaţi în haine închise la culoare. Eram într-un grup, la un restaurant. S-au oprit la câţiva metri de mine, unul a făcut un gest din ăsta, apoi s-au întors şi au dispărut. La câteva zile după, eram pe o străduţă în zona 13 septembrie, au încercat să mă blocheze, am reuşit să trec, voiau să îmi deschidă uşile la maşină. Asta mi-a confirmat că au intenţii serioase. M-am gândit să vorbesc cu instituţii ale statului, am renunţat şi am ţinut aceste fapte sub tăcere până ieri. Am vorbit pentru că mie nu mi-e teamă, nici de moarte şi nici de altceva. Am vorbit că au fost ameninţări la adresa fiului meu, a familiei mele. Ca să fie foarte clar, nu cred că Soros are vreo implicare” a spus Liviu Dragnea atunci la Antena 3, potrivit News.ro.

El a susținut că un prieten i-a spus că ”niște străini” au venit să evalueze dacă este posibil să-l asasineze.

La acea vreme, Eugen Hriscu, medic psihiatru, psihoterapeut și specialist în prevenirea și tratamentul dependențelor, a publicat pe blogurile Adevărul un text în care încerca să găsească o interpretare a presupusei tentative de asasinat invocate de liderul PSD, Liviu Dragnea. Medicul psihiatru scria că este vorba de ”o imagine fantasmată, o creaţie a imaginaţiei devenită realitate, în condiţii de maxim stres şi atingere a limitelor proprii, o proiecţie în afară a conţinuturilor interne ale minţii atât de puternic veridică, încât persoana este convinsă de existenţa ei, o halucinaţie, o imagine eidetică sau, mai simplu spus, un vis cu ochii deschişi”. Detalii aici.