Aplicatie Youtube pe un telefon
Sursa foto: Unsplash

Posturile Disney, inclusiv ABC şi ESPN, au fost eliminate de pe YouTube TV după expirarea acordului de distribuţie

Conţinutul Disney, care include canale populare precum ABC, ESPN, FX, NatGeo şi Disney Channel, a fost eliminat de pe platforma YouTube TV în cursul nopţii, după ce Google şi Disney nu au reuşit să ajungă la un nou acord de distribuţie înainte de expirarea contractului la 30 octombrie, ora 11:59 p.m. (ET), relatează CNBC, preluată de News.ro.

”În ciuda eforturilor noastre, nu am reuşit să obţinem un acord echitabil, iar începând de astăzi, programele Disney nu vor mai fi disponibile pe YouTube TV”, a transmis compania într-un comunicat. Platforma a precizat că peste 20 de canale sunt afectate şi că, dacă situaţia persistă, utilizatorii vor primi un credit de 20 de dolari.

Disney a reacţionat acuzând Google că refuză să plătească ”tarife corecte” pentru difuzarea canalelor sale, inclusiv ESPN şi ABC. Într-un mesaj intern trimis angajaţilor, Dana Walden şi Alan Bergman (copreşedinţi Disney Entertainment) şi Jimmy Pitaro (preşedinte ESPN) au afirmat că YouTube TV ”a şters toate programele şi evenimentele Disney salvate în bibliotecile utilizatorilor” şi că ”acţiunile sale arată lipsa de respect faţă de propriii clienţi”.

De cealaltă parte, YouTube TV a susţinut că Disney ”a folosit ameninţarea cu întreruperea difuzării ca tactică de negociere pentru a impune condiţii care ar majora preţurile pentru abonaţi”. Platforma a precizat că nu va accepta termeni dezavantajoşi pentru utilizatori şi că va continua negocierile pentru restabilirea canalelor.

Blocajul vine într-o perioadă în care competiţia pentru conţinutul premium de televiziune şi streaming este tot mai acerbă. Surse citate de CNBC au declarat că Disney a propus un acord care ar fi oferit unor abonaţi YouTube TV acces gratuit la Disney+, Hulu şi ESPN+, însă YouTube a cerut ca aceste servicii să fie integrate direct în platforma sa, cerere respinsă de Disney.

Incidentul are loc la scurt timp după o dispută similară între YouTube TV şi NBCUniversal, rezolvată în ultimul moment pentru a evita pierderea unor programe populare precum ”Sunday Night Football”.

Potrivit Nielsen, YouTube este în prezent cel mai mare distribuitor media din SUA după timpul de vizionare, iar analiştii de la MoffettNathanson estimează că platforma va deveni cea mai profitabilă companie media din lume până în 2025, depăşind chiar Disney.

