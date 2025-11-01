VIDEO Aflat la Alba Iulia, extremistul George Simion s-a comparat cu Charlie Kirk: „Nu voi accepta să fiu împușcat!” / El acuză poliția că nu-l apără, deși a primit „peste 90 de amenințări” / Cum răspunde Poliția

Președintele formațiunii extremiste AUR, George Simion, a fost prezent vineri, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. În discursul său, acesta a făcut referire la activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. Simion a spus că după moartea lui Kirk a primit peste 90 de amenințări (atâtea a „contabilizat” el) și că deși a făcut plângere la Poliție, nu s-a cercetat nimic.

„După moartea lui Charlie Kirk, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu: „să pățească și Simion așa”. De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni. Dacă se dă o palmă aici în parcare, gata, 20 de zile arest, o să vă spună și cu cine v-ați întâlnit, nu le scăpa nimic… Dar nu trebuie sa dați nicio palmă, Isus ne învață să întoarcem si celălalt obraz. Nu mai putem accepta ca România sa fie dezbinată. (…) Dacă un consilier local, de exemplu, din Roșia Montană face ceva, imediat ajunge la posturi de televiziune care sunt alimentate cu zeci sute de milioane veniți de peste hotare (…) Nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…” a spus George Simion în discursul său.

În urma declarațiilor lui Simion, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare și că în cazul plângerii lui Simion a fost deschis dosar penal. ”Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR.

Instituţia precizează că ”nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”: ”Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”.

Din discursul lui Simion nu au lipsit obișnuitele declarații „anti-sistem” și acuzațiile împotriva Franței. Simion a spus că România este o colonie franceză, că Nicușor Dan este ”omul lui Macron”. De asemenea a declarat de la pupitrul montat pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia că alegerile prezidențiale din decembrie 2024 au fost furate și că AUR va milita pentru aducerea la putere a lui Călin Georgescu.