VIDEO Aflat la Alba Iulia, extremistul George Simion s-a comparat cu Charlie Kirk: „Nu voi accepta să fiu împușcat!” / El acuză poliția că nu-l apără, deși a primit „peste 90 de amenințări” / Cum răspunde Poliția
Președintele formațiunii extremiste AUR, George Simion, a fost prezent vineri, la Alba Iulia, la alegerile județene în rândurile partidului. În discursul său, acesta a făcut referire la activistul conservator american Charlie Kirk, care a fost asasinat recent. Simion a spus că după moartea lui Kirk a primit peste 90 de amenințări (atâtea a „contabilizat” el) și că deși a făcut plângere la Poliție, nu s-a cercetat nimic.
„După moartea lui Charlie Kirk, după asasinarea lui de către aceleași minți bolnave de sorginte satanică, am primit peste 90 de amenințări, pe care le-am contabilizat eu: „să pățească și Simion așa”. De 45 de zile am făcut plângere la poliție, n-a fost audiat nimeni. Dacă se dă o palmă aici în parcare, gata, 20 de zile arest, o să vă spună și cu cine v-ați întâlnit, nu le scăpa nimic… Dar nu trebuie sa dați nicio palmă, Isus ne învață să întoarcem si celălalt obraz. Nu mai putem accepta ca România sa fie dezbinată. (…) Dacă un consilier local, de exemplu, din Roșia Montană face ceva, imediat ajunge la posturi de televiziune care sunt alimentate cu zeci sute de milioane veniți de peste hotare (…) Nu voi accepta să fiu împușcat, nici eu, nici cineva din familia mea, și nici voi. Eu prefer să lupt. Am solicitat azi, având în vedere amenințările la adresa mea, pază, care e obligatorie, conform legii. Poliția nu și-a făcut datoria, n-a cercetat amenințările. Dacă era vorba de oricine altcineva, era dramă…” a spus George Simion în discursul său.
În urma declarațiilor lui Simion, Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a transmis că tratează cu maximă seriozitate orice sesizare și că în cazul plângerii lui Simion a fost deschis dosar penal. ”Poliţia Română tratează cu maximă seriozitate orice sesizare privind ameninţări, acte de violenţă sau alte fapte care pot afecta siguranţa persoanelor. În urma plângerii penale depuse a fost constituit un dosar penal, fiind derulate verificările procedurale prevăzute de lege, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor şi identificării persoanelor responsabile, sub coordonarea unităţii de parchet competente, respectiv Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, a transmis IGPR.
Instituţia precizează că ”nu tolerează comportamentele sau exprimările care incită la ură, violenţă ori care promovează ideologii extremiste”: ”Poliţia Română acţionează în mod echidistant şi imparţial, pentru protejarea drepturilor şi libertăţilor tuturor cetăţenilor, indiferent de apartenenţa politică, socială sau de altă natură”.
Din discursul lui Simion nu au lipsit obișnuitele declarații „anti-sistem” și acuzațiile împotriva Franței. Simion a spus că România este o colonie franceză, că Nicușor Dan este ”omul lui Macron”. De asemenea a declarat de la pupitrul montat pe scena Casei de Cultură din Alba Iulia că alegerile prezidențiale din decembrie 2024 au fost furate și că AUR va milita pentru aducerea la putere a lui Călin Georgescu.
De-a lungul Timpului, formațiunea extremistă AUR a continuat să se manifeste violent, să instige și să propage mesaje de ură. Reamintim că recursul la violență a adus condamnarea repetată a AUR de către alte partide politice și de organisme ale societății civile.
Iată cele mai dure momente care i-au avut în prim-plan pe liderii partidului extremist AUR.
Ianuarie 2023: Deputatul AUR Dumitru Focșa a fost reclamat la poliție chiar de soția sa pentru că ar fi agresat-o. Femeia a primit îngrijiri medicale acasă, iar poliția arată în comunicatul oficial că aceasta ”prezenta urme vizibile de violență”. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de violență în familie.
În 10 martie 2022, același deputat Dumitru Focșa l-a amenințat cu bătaia pe deputatul PSD Alfred Simonis pe holurile Parlamentului. Scandalul a pornit de la un proiect legislativ inițiat de AUR privind suveranitatea națională și respins de plenul Camerei Deputaților. Deputatul AUR Focșa l-a criticat pe Simonis pentru o presupusă lipsă de transparență în privința votului, apoi l-a strigat ”valutist” și ”hoț”, de față cu ziariști și alți parlamentari. ”Valutistă e mă-ta, porcule”, i-a răspuns Simonis deputatului AUR, moment în care Focșa i-a replicat ”Vezi să nu te pocnesc acum!”.
Februarie 2022. George Simion l-a îmbrâncit în Parlament pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, căruia i-a strigat în mod repetat ”Ești un hoț!” după ce a pus ambele mâini pe el. Virgil Popescu vorbea de la prezidiul Camerei Deputaților la moțiunea simplă împotriva sa, moment în care Simion a venit peste el la microfon, a pus ambele mâini pe el și a urlat în repetate rânduri ”Ești un hoț!”, ținându-l de gât. ”Este pentru prima oară în istoria parlamentarismului când un ministru este agresat fizic”, a spus președintele de ședință, Daniel Suciu, care a închis ședința.
Ianuarie 2022. George Simion și câteva zeci de simpatizanți ai partidului extremist AUR au intrat cu forța în Primăria Timișoara. Forțele de ordine nu au avut nici o reacție, instituția nu a fost apărată.
Octombrie 2021. Liderii AUR, în frunte cu George Simion, l-au îmbrâncit pe senatorul PNL Daniel Fenechiu și au intrat cu forța în ședința reunită a Comisiei de Sănătate și Comisiei Juridice, unde se dezbătea asupra introducerii certificatului verde COVID-19 pentru angajații de la stat și privat. Daniel Fenechiu a afirmat la Antena 3 că parlamentarii AUR au forțat ușa Comisiei și au intrat în sala de dezbatere.
Octombrie 2021. Claudiu Târziu, copreședintele AUR, l-a amenințat de la tribuna Parlamentului pe Alexandru Muraru, consilierul premierului pentru pentru Promovarea Politicilor Memoriei, Combaterea Antisemitismului și Xenofobiei, spunându-i ”O să dai socoteală pentru mizeriile pe care le verși în capul AUR”. În discursul susținut la moțiunea de cenzură, Târziu a spus și că ”Dacă eram legionar, știți cum procedam, da? Așa, doar cu cuvintele”, referindu-se la acuzații venite din sală. Membrii mișcarii legionare au fost autorii unor asasinate politice care au zguduit România în perioada interbelică.
Septembrie 2021. Deputatul liberal Florin Roman, care a încercat să conducă ședința de joi a Parlamentului, a fost evacuat cu forța de la prezidiu de doi parlamentari AUR, chemați de liderul George Simion. Cei doi parlamentari sunt Antonio Andrușceac și Titi Stoica, poreclit și Titi ”Patru Mâini” pentru votul dublu la bugetul de stat.
21 decembrie 2021. Asaltul asupra sediului Parlamentului, eveniment organizat de liderii AUR, în frunte cu George Simion, care s-a soldat cu violențe, intrarea în curtea Parlamentului, tentativa de intrare în clădirea Parlamentului, distrugerea mașinilor Ambasadei SUA și Ambasadei Japoniei.
Minimalizarea Holocaustului. AUR a susținut în 3 ianuarie 2021, într-un comunicat de presă, că istoria Holocaustului și educația sexuală reprezintă ”teme minore” care au fost ridicate la rangul de materii, în ceea ce califică a fi drept o ”acțiune sistematică de subminare a calității învățământului din România”.
Vizitele organizate la locuințele diverșilor politicieni, inclusiv la unele dintre casele președintelui Klaus Iohannis, manifestări similare cu ale legionarilor din perioada interbelică.
Apologia făcută de senatorul AUR Sorin Lavric, ideolog al partidului, la adresa unor criminali de război condamnați – Mircea Vulcănescu și Radu Gyr. În 26 februarie 2021 senatorul AUR Sorin Lavric, i-a omagiat în plenul Senatului pe criminalii de război condamnați Mircea Vulcănescu și Radu Gyr și pe legionarul Valeriu Gafencu. Deputatul FCER Silviu Vexler a fost singurul parlamentar care a protestat, iar Sorin Lavric i-a replicat: “Aici nu este Palestina”.
Jignirile aduse în Parlament de Dan Tănasă (AUR) la adresa parlamentarului USR Silviu Dehelean.
