VIDEO Protest al șoferilor pentru că Centura Focşani Nord rămâne închisă / Subprefectul Liviu Macovei reclamă că cineva refuză să emită un aviz pentru deschiderea drumului din motive de „siguranţa circulaţiei” / Reacția Prefecturii

UPDATE: Prefectura judeţului Vrancea vine, sâmbătă, cu explicaţii, în urma protestului faţă de nedeschiderea Centurii Focşani Nord la care a participat şi subprefectul Liviu Macovei. Conform Pefecturii Vrancea, proiectul nu este unul finalizat şi abia în două luni şi jumătate şoferii vor putea circula în zonă, transmite News.ro.

”Prefectul Judeţului Vrancea s-a aflat astăzi pe breteaua de legătură cu Autostrada A7 pentru a oferi clarificări publice cu privire la informaţiile apărute recent în spaţiul public, care au generat confuzie şi interpretări eronate. În urma protestului organizat de domnul parlamentar Dragoş Ciobotaru, reprezentant al Partidului Naţional Liberal, în care s-a afirmat că drumul de legătură este finalizat şi că autorităţile ar bloca nejustificat deschiderea circulaţiei, Prefectura Vrancea transmite următoarele: Proiectul NU este finalizat. Drumul de legătură nu poate fi predat de constructor şi, implicit, nu poate fi recepţionat de Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) deoarece nu îndeplineşte în prezent condiţiile tehnice şi de siguranţă prevăzute de lege. Deschiderea circulaţiei pe un drum de mare viteză fără respectarea acestor cerinţe ar reprezenta un risc major pentru siguranţa participanţilor la trafic”, se arată într-un comuniat de presă, de sâmbătă, al Prefecturii Vrancea

Potrivit sursei citate, instituţiile abilitate – CNAIR, Poliţia Rutieră şi Prefectura – au obligaţia legală de a asigura respectarea normelor de siguranţă rutieră. Orice deschidere prematură ar putea avea consecinţe grave, inclusiv de natură penală, pentru cei implicaţi, iar protejarea vieţii şi integrităţii cetăţenilor rămâne prioritatea absolută a autorităţilor.

”Breteaua de legătură include şi un drum colector, parte integrantă din acelaşi proiect. Acest drum nu a fost încă realizat, fiind necesare exproprieri suplimentare pentru terenuri aflate în proprietate privată. Procedura de expropriere este în curs de derulare. Săptămâna viitoare, proiectul tehnic aferent drumului colector va fi analizat în Comisia Tehnico-Economică a CNAIR – o etapă esenţială înainte de promovarea Hotărârii de Guvern privind exproprierile suplimentare. După această etapă, proiectul va intra în circuitul de avizare interministerială. În condiţii normale de procedură, se estimează că, în aproximativ două luni şi jumătate, lucrările vor fi complet finalizate, iar circulaţia va putea fi deschisă în condiţii de siguranţă şi legalitate deplină”, se mai arată în comunicat.

De asemenea, reprezentanţii Prefecturii Vrancea arată că ”organizarea unui protest de către un parlamentar al partidului aflat la guvernare, în timp ce proiectul se află în plin proces legal de finalizare, reprezintă o acţiune cu caracter populist, care riscă să dezinformeze opinia publică”.

Cu privire la participarea subprefectului judeţului Vrancea la protest, reprezentanţii Prefecturii Vrancea arată Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ prevede clar că un subprefect nu poate lua parte la acţiuni publice de protest, impotriva institutiilor statului, inclusiv a Instituţiei Prefectului.

”Prefectura prin reprezentanţii ei, este garantul aplicării şi respectării legii la nivel teritorial. Prefectul Judeţului Vrancea se dezice public de orice acţiune sau declaraţie a unui reprezentant al instituţiei care contravine legii şi statutului funcţiei publice şi va solicita verificarea situaţiei de către instituţiile competente.Prefectul Judeţului Vrancea face apel la calm, solidaritate, la responsabilitate şi la respectarea legii.

Proiectul de conectare a judeţului Vrancea la reţeaua naţională de autostrăzi reprezintă o oportunitate istorică şi nu trebuie transformat într-un subiect de dispută politică. Toate instituţiile implicate – CNAIR, constructorul, autorităţile locale, judeţene şi Guvernul – colaborează pentru finalizarea completă şi sigură a lucrărilor”, se mai arată în comunicat.

Știrea inițială: Subprefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei, a anunţat, vineri seară, că peste 300 de şoferi cu maşini au protestat faţă de nedeschiderea Centurii Focşani Nord. El reclamă că ”cineva refuză să emită un aviz pentru deschiderea drumului din motive de siguranţa circulaţiei”. Macovei afirmă că, deşi drumul este gata, câţiva funcţionari nu-şi fac treaba şi acuză direct Direcţia Generală a Siguranţei Rutiere din cadrul IGPR. Poliţiştii au reacţionat, precizând că nu li s-a solicitat în acest moment niciun aviz, transmite News.ro.

Subprefectul judeţului Vrancea, Liviu Macovei, a anunţat, într-un live pe Facebook, că peste 300 de şoferi cu maşini s-au strâns, vineri seară, pe breteaua de nord a municipului Focşani.

”Drumul este foarte important. Nu doar important pentru municipul Focşani, care este străbătut zilnic de camioane, tiruri şi traficul este extrem de dificil pentru că trebuie să traverseze toate semafoarele şi bumperile limitatoare de viteze, ci şi pentru că se pierde timp, poluează excesiv şi toate acestea în condiţiile în care avem acest drum finalizat 100% şi câţiva funcţionari refuză să-l deschidă”, a afirmat subprefectul de Vrancea.

Acesta susţine că a vorbit la Ministerul Transporturilor şi i s-a transmis că ”cineva refuză să emită un aviz pentru deschiderea drumului din motive de siguranţa circulaţiei”.

”În luna iunie mi-au spus că urmează în iulie să-l deschidă, însă acum am aflat că acest lucru nu mai este posibil (…) drumul este gata, constructorul şi-a făcut treaba şi acum funcţionarii statului pur şi simplu nu pot să deschide această centură. Noi suntem aici peste 300 de oameni, peste 300 maşini şi vrem să tragem un semnal de alarmă către Ministrul Transportului, către CNAIR şi în special pentru Direcţia Generală a Siguranţei Rutiere din cadrul IGPR. Trebuie să fiţi de acord să deschideţi acest drum, cu montarea de limitatoare de viteză în dreptul caselor, cu montarea de bumpere, cu despărţitori pe mijlocul drumului, însă deschideţi acest drum, pentru că este păcat şi vă bateţi joc de noi şi noi ne-am săturat”, a afirmat subprefectul de Vrancea, în mesajul video postat pe Facebook.

În replică, Centrul de Informare şi Relaţii Publice al Inspectorului General al Poliţiei Române a transmis că ⁠Direcţia Rutieră a emis, în anul 2023, un aviz pozitiv pentru semnalizarea rutieră propusă pe Centura Focşani Nord, în cadrul proiectul Tronsonului 4 al A7 Buzău – Focşani, în limita competenţei poliţiei rutiere.

”La acest moment, Direcţia Rutieră din cadrul IGPR nu are o nouă solicitare pentru acordarea unui aviz. Menţiunea privind «Direcţia generală a siguranţei rutiere din cadrul IGPR» din videoclipul distribuit pe Facebook ca fiind una dintre instituţiile responsabile pentru nedeschiderea Centurii Focşani Nord este greşită, întrucât aceasta atribuţie nu revine instituţiei noastre”, a transmis IGPR.

Instituţia a reiterat că Poliţia Română pune în aplicare toate prevederile legale şi emite avize, în limita competenţelor, pentru utilizarea în siguranţă a drumurilor publice de către toţi cetăţenii.