Stadiul fizic pentru tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiş, din Autostrada Transilvania, a ajuns la 55% / Erbașu: Proiectul va întârzia probabil o lună-două

Stadiul fizic pentru tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiş al autostrăzii Transilvania (A3), construit de antreprenorul român Construcţii Erbaşu, a ajuns la 55% şi este în termen, a declarat Cristian Erbaşu, director general al companiei. Acesta a precizat că autorităţile doresc execuţia unui nod mare la intersecţia cu autostrada existentă, ceea ce înseamnă că proiectul probabil va întârzia o lună-două, transmite News.ro.

”Stadiul fizic este în grafic, un pic avansat faţă de graficul previzionat. Fizic, cred că suntem undeva în jur de 55%” a declarat Cristian Erbaşu, director general al companiei Construcţii Erbaşu SA, la Sinaia, referindu-se la tronsonul Suplacu de Barcău-Chiribiş al autostrăzii Transilvania (A3),.

Întrebat dacă va fi respectat termenul de finalizare, acesta a răspuns: ”Evident”.

”Termenul de finalizare acum este undeva în august 2026. Au mai fost nişte lucruri de rezolvat, am preluat nişte materiale, nişte grinzi imense de la ceilalţi, au fost nişte probleme, dar se va mai dori execuţia unui nod mare, încă nu e stabilit unde, se discută, şi acest lucru s-ar putea să mai prelungească, pentru că vor fi expropieri, cu o lună, maximum două, acolo la intersecţia cu autostrada existent. E o dispută în funcţie de trafic legat de unde va fi acel nod”, a adăugat Erbaşu.

Contractul pentru această secţiune, finanţat prin Programul Transport 2021-2027, are o valoare de 884,12 milioane lei fără TVA, iar constructorul are la dispoziţie 18 luni pentru execuţia lucrărilor pe această secţiune, care are o lungime de 26,35 km.

Lucrările au început în data de 20 ianuarie 2025.

Contractul a fost semnat în 24 noiembrie 2023. Proiectul tehnic a fost aprobat mai târziu, pe 19 decembrie 2024, iar ordinul de începere aferent a fost dat în 15 martie 2024. Pe 20 ianuarie 2025 a fost emis ordinul de începere pentru lucrări.