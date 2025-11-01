Ministrul Educaţiei, la Conferinţa Generală a UNESCO / Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ”ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă”

Ministrul Educaţiei, Daniel David, participă, în perioada 30 octombrie – 2 noiembrie 2025, în calitate de şef al delegaţiei României, la cea de-a 43-a sesiune a Conferinţei Generale a UNESCO care are loc la Samarkand (Uzbekistan). În cadrul evenimentului, David a subliniat că România rămâne dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile, transmite News.ro.

”În cadrul Declaraţiei Naţionale, susţinută sâmbătă, 1 noiembrie 2025, ministrul Daniel David a reafirmat angajamentul României de a rămâne ferm dedicată susţinerii şi promovării agendei UNESCO în toate domeniile de competenţă: educaţie, ştiinţă, cultură şi comunicare. România va continua să se implice activ în domeniile din mandatul UNESCO, inclusiv prin intensificarea colaborării cu organizaţia şi cu statele membre, învăţând din bunele practici pentru a construi un viitor al păcii, securităţii şi sustenabilităţii, şi prin candidatura la alegerile pentru Executive Board (noiembrie 2025)”, a precizat Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă de sâmbătă.

Mesajul ministrului a inclus şi următoarea viziune asupra educaţiei şi ştiinţei.

”Societăţile moderne sunt societăţi bazate pe cunoaştere, iar cunoaşterea este generată prin cercetare (ştiinţă) şi este diseminată prin educaţie şi cultură, comunicarea având, de asemenea, un rol fundamental în diseminare. Societăţile bazate pe cunoaştere asigură cel mai înalt nivel de bunăstare propriilor cetăţeni”, se mai arată în comunicat,

Potrivit documentului citat, ”trei vulnerabilităţi majore ameninţă astăzi societatea bazată pe cunoaştere (vulnerabilităţi diagnosticate şi abordate curativ şi prin Raportul QX)”.

”Analfabetismul funcţional permite infiltrarea pseudoştiinţei, generând conspiraţii, abordări extremiste care pun la risc ţesutul social şi anulează valoarea de adevăr, devenind astfel virusul potenţial mortal al societăţii bazate pe cunoaştere, un risc de securitate naţională. Analfabetismul funcţional trebuie confruntat atât direct (prin procese remediale), cât şi indirect (prin procese educaţional de calitate). Integrarea „fizic-cyber” şi accesibilizarea informaţiilor (ex.: prin internet/reţele de socializare), ca aspecte fundamentale ale celei de-a V-a revoluţii industriale prin care trece în prezent civilizaţia noastră, deschid spaţii atât pentru ştiinţă, cât şi pentru pseudoştiinţă. Este important ca ştiinţa să fie integrată activ în aceste spaţii, odată cu blocarea pseudoştiinţei, atât prin educaţiei formală, cât şi nonformală şi informală. Spre exemplu, informaţiile devin cunoaştere printr-o corectă analiză critică a acestora, astfel că gândirea critică devine un fenomen transversal al educaţiei moderne”, precizează sursa citată.

A treia vulnerabilitate majoră este reprezentată de oamenii, tot mai emancipaţi astăzi, care aşteaptă alt gen de instituţii sociale, în care să aibă un rol în co-crearea deciziilor care îi vor viza/afecta, a arătat ministrul.

În cadrul Declaraţiei Naţionale, ministrul Daniel David a adresat şi felicitări ambasadorului Simona-Mirela Miculescu cu ocazia finalizării mandatului la preşedinţia celei de-a 42-a sesiuni a Conferinţei Generale – prima femeie diplomat român şi a cincea femeie din istoria UNESCO în această poziţie. În mandatul său, ambasadorul Simona-Mirela Miculescu a pus accent pe consolidarea rolului UNESCO la nivel internaţional şi a iniţiat cel mai amplu program de digitalizare din istoria organizaţiei, dedicat transformării arhivelor UNESCO într-un patrimoniu accesibil global.

În final, ministrul a trecut în revistă principalele situri UNESCO din ţară şi a salutat şi recenta includere a oraşului Bistriţa în reţeaua de oraşe creative UNESCO (domeniul arhitectură).