Eșecurile exploratorilor și de ce au fost importante pentru relația cu Polul Nord

Generații întregi au visat să atingă punctul cel mai nordic al Pământului, reușind în cele din urmă în 1926. Înaintea centenarului, ne amintim poveștile celor care au ajuns înainte cu vitejie – și au eșuat – scrie BBC.

Înainte ca omenirea să ajungă pentru prima dată la Polul Nord, s-a teoretizat că ar fi o mare deschisă, o scoică goală și chiar locul de naștere al rasei umane. Lupta pentru a fi primul a fost pe prima pagină a ziarelor, națiunile alergând pentru a găsi cel mai nordic punct al Pământului.

Exploratorul norvegian Roald Amundsen a câștigat în cele din urmă cursa pe 12 mai 1926. Datorită eforturilor sale curajoase, aproape 100 de ani mai târziu, se știe din manuale că Polul Nord este situat în mijlocul Oceanului Arctic, acoperit de gheață. Mai puțin cunoscute sunt poveștile multiplelor eșecuri și accidente care au precedat descoperirea sa.

Tentativele timpurii

„Acestea au fost expediții temerare combinate cu urmărirea sobră a datelor de cercetare de ultimă oră,” spune Eystein Markusson, directorul Muzeului Svalbard.

Chiar dacă Amundsen este cel mai adesea creditat ca fiind primul care a atins Polul pe uscat, au existat pretenții concurente. Frederick Cook (1908) a susținut că a ajuns cu doi inuiți, dar comisia a considerat că documentația sa este insuficientă, iar povestea sa a fost discreditată pe scară largă. Apoi, Robert Peary (1909) a susținut că a ajuns la Pol cu valetul său, Matthew Henson, și cu patru oameni inuiți. Deși povestea sa a fost crezută pe scară largă la acea vreme, ulterior a fost supusă unei analize minuțioase. În 1988, National Geographic Society a concluzionat, după analizarea înregistrărilor sale, că afirmația sa nu a fost dovedită.

Svalbard – un arhipelag îndepărtat, fără copaci, situat între Norvegia continentală și Polul Nord – este casa urșilor polari și a soarelui de la miezul nopții. Longyearbyen, capitala sa înghețată, a fost punctul de plecare pentru numeroase expediții datorită poziției sale cele mai nordice și a sprijinului logistic pentru călătoriile în Arctica.

Până în secolul al XVII-lea, Svalbard a devenit un centru de vânătoare de balene. Pericolele muncii în nordul înghețat și brutal erau bine cunoscute, iar oamenii aduceau de acasă pene, pământ sau un strat de mușchi pentru a le pune în propriile sicrie. Cei care au murit au fost îngropați la Likneset („Corpse Point”) și Gravneset („Grave Point”). La începutul secolului al XVIII-lea, trappers ruși au devenit primii care au vânat pe tot parcursul anului aici, dar Svalbard a rămas un loc periculos pentru a efectua cercetări.

În 1861, Adolf Erik Nordenskiöld, geolog și profesor la Universitatea din Stokholm, a încercat să găsească Polul, dar a eșuat când renii săi au fugit. La începutul anilor 1900, oamenii de știință au efectuat mai multe expediții finanțate de prințul de Monaco, deoarece tot mai mulți potențiali exploratori au fost atrași de perspectiva descoperirii Polului.

„Când vorbesc cu oamenii acum, există o distincție clară între aventurier și cercetător, dar la acea vreme, aceste expediții aveau valoare științifică – erau foarte strâns legate între ele,” spune Markusson.

Pierdut timp de 33 de ani

Dintre toate expedițiile timpurii sortite eșecului, misiunea Andrée este „poate cea mai nefericită,” spune Markusson.

După ce a executat zboruri îndrăznețe cu balonul peste Marea Baltică, inginerul suedez Salomon August Andrée a decis să reușească acolo unde câinii și săniile au eșuat, zburând peste gheață.

După o primă încercare eșuată în 1896 din cauza vântului care sufla în direcția greșită, el a revenit în anul următor împreună cu fotograful Nils Strindberg și inginerul Knut Frænkel. Au pornit într-un balon cu hidrogen, cu smochinguri și șampanie pregătite pentru sărbătoare, plănuind să survoleze Polul Nord și să arunce un steag suedez în doar câteva ore. După decolare, nu s-a mai auzit nimic de ei timp de 33 de ani.

Decenii mai târziu, o expediție norvegiană a dat peste epavă și peste rămășițele celor trei bărbați. Jurnalele lor recuperate completează golurile: în timpul ascensiunii, cablurile lungi pe care le foloseau pentru direcție s-au încurcat și au pierdut controlul balonului. Pe măsură ce se îndepărtau de nord, ploaia și ceața au provocat înghețarea balonului și, după doar 65 de ore în aer, au fost nevoiți să aterizeze forțat. Bărbații au pornit apoi într-o călătorie pe jos de 400 km, timp de trei luni, ajungând în cele din urmă pe mica insulă Kvitøya, unde au pierit încercând să ierneze.

Alături de echipaj și de jurnalele lor se afla și filmul neexpus al lui Strindberg, care încă putea fi developat după toți anii petrecuți în gheață.

Cei trei bărbați au fost înapoiați și îngropați în Suedia. Șaptesprezece ani mai târziu, când logodnica lui Strindberg, Anna Charlier, a murit, ea și-a incinerat inima pentru a fi îngropată alături de el.

Un șir înghețat de catastrofe

Următorul a fost Walter Wellman, un magnat american al ziarelor care a făcut cinci încercări nereușite cu vaporul și cu dirijabilul (a fost cunoscut mai târziu și pentru încercarea sa eșuată de a traversa Oceanul Atlantic cu dirijabilul în 1910).

Înaintea incursiunii sale din 1906, larg mediatizată, ziarul lui Wellman a promis 75.000 de dolari (echivalentul actual a aproximativ 2,7 milioane de dolari; 2 milioane de lire sterline) pentru construcția unui dirijabil de concepție franceză. La locul de testare din Paris, motoarele au funcționat mai bine decât se așteptau. Dar când expediția a ajuns în Svalbard, motoarele dirijabilului s-au autodistrus.

Un an mai târziu, în 1907, dirijabilul de 100.000 de dolari care îi transporta pe Wellman și alte două persoane s-a prăbușit pe gheață după ce a fost lovit de un vânt de nord-vest care s-a transformat într-o furtună de zăpadă și l-a împins în sus pe un ghețar. Prima călătorie cu dirijabilul motorizat la Polul Nord s-a încheiat în doar trei ore.

În următorii 15 ani, Wellman a mai călătorit în Norvegia de cel puțin cinci ori în căutarea sa.

Dr Susan Barr, vicepreședinte al Comitetului Internațional al Patrimoniului Polar, spune că eșecurile spectaculoase ale lui Wellman au dat „motive întemeiate pentru a-l clasifica drept un diletant mai interesat de publicitate decât de realizări reale”.

Chiar Amundsen însuși a eșuat – de două ori. La prima sa încercare, în 1925, trenul de aterizare al avionului său nu a rezistat gheții, făcând avionul inutilizabil.

A încercat din nou în 1925, decolând de la Ny-Ålesund – pe atunci, cea mai nordică așezare din lume’. După doar câteva ore de zbor, echipajul a fost nevoit să efectueze o aterizare de urgență, forțat să taie gheața și să calce zăpada pentru a face o pistă pentru avion – la doar 251 km de Polul Nord.

Dar lecțiile învățate l-au condus în cele din urmă spre succes: în anul următor, împreună cu inginerul italian Umberto Nobile, a zburat cu dirijabilul Norge deasupra Polului pe 12 mai 1926.

„Chiar și eșecurile ne aduc cu un pas mai departe în înțelegerea lumii și a drumului nostru prin ea,” spune Barr. „Au fost încercări de pionierat, bune sau rele, și au bifat cu plus sau minus pentru cei care le-au urmat.”

Triumf și tragedie

Dar chiar și Amundsen, care este larg acceptat ca fiind prima persoană care a ajuns la ambii poli, a avut și el un sfârșit tragic. În 1928, Nobile a încercat din nou, de data aceasta fără Amundsen. S-a întors cu 11 oameni la bordul dirijabilului Italia, care s-a prăbușit pe gheață.

A urmat o căutare majoră cu 22 de avioane, 15 nave și două echipe pe sănii trase de câini, în timp ce aproximativ 1.500 de oameni căutau Italia, în ceea ce rămâne cea mai amplă operațiune de salvare arctică întreprinsă vreodată. Amundsen s-a alăturat căutării partenerului său, dar a dispărut la 18 iunie 1928 când avionul său Latham s-a prăbușit între orașul norvegian Tromsø și Insula Ursului. Nici el, nici echipajul său nu au fost găsiți vreodată.

„Dacă ați ști cât de splendid este acolo sus… acolo vreau să mor,” scria Amundsen înainte ca avionul său să se piardă.

Pentru Norvegia, proaspăt independentă de Suedia, Amundsen a devenit un simbol național. „Faptul că Amundsen a fost capabil să creeze o imagine de sine norvegiană puternică și rezistentă a fost util pentru imperialismul polar,” spune Markusson.

„Din punctul nostru de vedere, este nedrept să îi privim ca pe niște eroi sau proști,” adaugă el. „Aceste eșecuri ale expediției au contribuit la succesul final al lui Amundsen de a ajunge atât la Polul Nord, cât și la Polul Sud.”

Cinci locuri pentru a afla mai multe despre explorarea Arcticii:

Muzeul Expediției la Polul Nord (Longyearbyen, Svalbard). Dedicat eforturilor eroice de a ajunge la Polul Nord, exponatele sale includ filmări originale, telegrame, articole de ziar și artefacte de la primele expediții polare.

The Polar Museum, Scott Polar Research Institute (Cambridge, Marea Britanie). Un centru de cercetare a regiunilor polare și a glaciologiei la nivel mondial, cu artefacte, jurnale, instrumente din expedițiile polare majore din Arctica și Antarctica.

The Polar Museum (Tromsø, Norvegia). Expune echipamente pentru expedițiile arctice și exponate despre exploratorii din secolul al XVII-lea.

Muzeul Fram (Oslo, Norvegia). Găzduiește nava Fram, renumită pentru călătoriile sale polare și un nou simulator de zbor la Polul Nord Roald Amundsen.

Peary-MacMillan Arctic Museum (Brunswick, Maine, SUA). Fondat pe moștenirea exploratorilor Peary și MacMillan, colecțiile sale includ echipamente de expediție, artă și fotografii inuite.

Martin Schneiter | Dreamstime.com