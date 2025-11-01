Lista lui Federer: Cei mai buni cinci jucători de tenis din istorie

Roger Federer a fost provocat să întocmească o listă a celor mai buni 5 jucători de tenis din istorie. Pe lângă faptul că nu s-a inclus printre aceștia, marele campion elvețian a surprins în momentul în care l-a nominalizat la loc de cinste pe Stefan Edberg. Dacă ne raportăm strict la rezultate, suedezul este devansat de alte nume importante precum compatrioții Bjorn Borg și Mats Wilander, dar și de legendarii Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi și John McEnroe.

Nadal, Djokovic, Sampras, Becker și Edberg, pe lista scurtă a marelui Roger Federer

Într-o discuție pentru canalul YouTube Complex, marele Federer a fost provocat să restrângă lista celor mai buni jucători din istoria tenisului la doar cinci nume.

Doi jucători au fost aleși pe baza meciurilor directe, a perioadei numite BIG 3. Vorbim desigur despre Rafael Nadal și Novak Djokovic.

„Am fost foarte fericit și norocos să joc împotriva lor de aproape 40-50 de ori fiecare, așa că am multe amintiri din multe meciuri și bătălii grozave.

„Am răspuns de atâtea ori la întrebări despre ei și nu pot spune decât lucruri bune despre ei. A fost minunat să împărtășesc terenul cu ei timp de atâția ani”, a transmis Federer în urmă cu ceva timp.

Urmează apoi latura sentimentală a alegerilor lui Mister Perfect: „Trebuie să mă întorc la cei care m-au inspirat”, a spus Federer pentru sursa citată.

„Boris Becker, din Germania. Ei (n.r. Edberg și Becker) obișnuiau să joace unul împotriva celuilalt, așa că îi urmăream la televizor. Apoi a urmat Pete Sampras, din SUA. Și, bineînțeles, Nadal și poate Djokovic”, mărturisește Roger.

„Aveam nevoie de sursele mele de inspirație, de cei care erau pe peretele de acasă și voiam să fiu ca ei. Și pentru mine, acela era Stefan Edberg, suedezul”, transmite Federer, surprinzându-i pe unii dintre fanii tenisului.

„Era super elegant. Era cel mai cool”, spune Federer despre „eroul copilăriei” – Stefan Edberg.

Cu toate că nu apare în vreo dezbatere privind cel mai mare jucător de tenis din istorie, Edberg are un palmares demn de orice epocă a tenisului.

În perioada 1985-1992, Edberg a cucerit șase titluri de Grand Slam la simplu, dintre acestea două fiind pe iarba londoneză de la Wimbledon.

A folosit reverul cu o mână (stil adoptat mai apoi și de Federer) și a dus la nivel de artă procedeul numit serviciu-voleu.

Avea un joc strălucitor de picioare, iar stilul său grațios îi permitea să alunece pe teren și să pară că face totul fără efort (ceea ce s-a spus și despre Federer în mare parte din carieră).

Printre numele mari care nu și-au făcut loc pe lista scurtă a lui Mister Perfect se numără Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi, John McEnroe, Bjorn Borg și Mats Wilander.

Lista titlurilor de Grand Slam

1 Novak Djokovic 24

2 Rafael Nadal 22

3 Roger Federer 20

4 Pete Sampras 14

5 Rod Laver, Bjorn Borg / câte 11

6 Bill Tiden 10

7 Fred Perry, Ken Rosewall, Jimmy Connors, Ivan Lendl, Andre Agassi / câte 8

8 Richard Sears, William Renshaw, Williams Larned, Rene Lacoste, Henri Cochet, John Newcombe, John McEnroe, Mats Wilander / câte 7

9 Laurence Doherty, Anthony Wilding, Jack Crawford, Don Budge, Stefan Edberg, Boris Becker, Carlos Alcaraz / câte 6.