PNL Iaşi l-a exclus pe consilierul de la Mogoşeşti, arestat pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante. Liderul PNL Iaşi îl acuză pe şeful local PSD că “face scut“ în jurul edilului din Grozeşti, acuzat că a lovit doi copii

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

PNL Iaşi a decis excluderea din partid a consilierului local Dragoş Florin Doloi din Mogoşeşti, după ce acesta a fost arestat preventiv pentru că ar fi exploatat două persoane să muncească în condiţii degradante, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Biroul Permanent Judeţean al PNL Iaşi a votat, sâmbătă, în unanimitate, pentru excluderea din partid al consilierului local Dragoş Florin Doloi şi implicit retragerea sprijinului politic, arestat preventiv şi acuzat pentru mai multe fapte de natură penală.

Florin Doloi şi fratele său ar fi recrutat două persoane, prin inducere în eroare cu privire la remuneraţia pe care urmau să o primească şi la condiţiile de lucru, pe care le-ar fi adăpostit la un canton silvic şi la o stână din satul Hadâmbu, judeţul Iaşi.

În urma cercetărilor, a reieşit că victimele ar fi fost nevoite să locuiască într-un autoturism dezafectat şi într-o bucătărie de vară, fără acces la electricitate, apă curentă sau condiţii minime de igienă.

Organizaţia judeţeană PNL Iaşi condamnă cu fermitate orice formă de abuz, violenţă sau încălcare a drepturilor fundamentale ale omului şi nu tolerează astfel de comportamente din partea membrilor săi.

“Conducerea PNL Iaşi, prin Biroul Politic Judeţean, a luată astăzi măsura excluderii consilierului local din comuna Mogoşeşti, acuzat de fapte grave împotriva libertăţii şi demnităţii umane. Nu voi tolera niciodată astfel de fapte şi nu voi proteja în niciun fel pe cei care le comit. PNL Iaşi a urmat toate etapele statutare şi a luat această decizie fără echivoc. Orice altă discuţie aruncată în spaţiul public nu este altceva decât demagogie goală a PSD Iaşi“, a afirmat liderul PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

Totodată, Muraru îl acuză pe liderul PSD Iaşi, Bogdan Cojocaru, că face scut în jurul primarului localităţii ieşene Grozeşti, anchetat pentru agresiuni fizice împotriva unor copii.

“Nici până la această oră social-democraţii ieşeni nu au luat nicio măsură împotriva acestuia. Tolerarea unui astfel de personaj în fruntea unei comune demonstrează lipsa totală de autoritate şi haosul care domină filiala judeţeană a PSD, unde standardele de integritate şi bun simţ au fost complet abandonate în favoarea intereselor de grup. Bogdan Cojocaru ar face bine să fie îngrijorat de ce se va întâmpla la congresul din 8 noiembrie, unde se va oficializa că PSD Iaşi e singura organizaţie din Moldova care nu are niciun reprezentant în organismele de conducere, consolidându-şi poziţia de cea mai slabă filială din regiune şi din ţară pentru următorii patru ani”, a declarat preşedintele PNL Iaşi, deputatul Alexandru Muraru.

Tot sâmbătă, PSD Iaşi a precizat, într-un comunicat de presă, că ”în timp ce la nivel naţional premierul Ilie Bolojan vorbeşte despre toleranţă zero pentru corupţie, la Iaşi, partidul domniei sale protejează şi promovează personaje care ar trebui să fie departe de funcţiile publice”.