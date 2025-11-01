G4Media.ro
Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O…

incendiu hotel, centrul vechi, pompieri
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă, transmite News.ro.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, anunţă, sâmbătă seară, ISU Cluj.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă singură afară.

”Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă”, au precizat pompierii.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

Intervenţia la faţa locului este în plină desfăşurare.


Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Timişoara / 60 de persoane s-au autoevacuat / Un bărbat a fost dus la spital cu arsuri pe aproape jumătate din corp

Închisoare pe viaţă pentru 11 persoane responsabile de incendiul devastator din Turcia soldat cu 78 de morţi, printre care 30 de copii

Marş la împlinirea a zece ani de la incendiul din Clubul Colectiv / Oamenii cer dreptate / Zece ani mai târziu, corupţia încă ucide în România: mor bebeluşi în spitale, nu există o şansă reală de tratament şi recuperare pentru marii arşi / Programul manifestației

1 comentariu

  1. Locuințele din România au devenit mai sensibile decât minele antipersonal! Interesant!

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.