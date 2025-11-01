Explozie urmată de incendiu la un imobil din judeţul Cluj / O persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă

O explozie urmată de incendiu s-a produs, sâmbătă seară, la un imobil din Dej, judeţul Cluj, şi, din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă din locuinţă. O echipă de pompieri încearcă să ajungă la victimă, transmite News.ro.

”Pompierii din cadrul Detaşamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, anunţă, sâmbătă seară, ISU Cluj.

Din primele informaţii, o persoană nu ar fi reuşit să iasă singură afară.

”Astfel, pompierii efectuează o misiune de căutare-salvare. Totodată, potrivit evaluărilor preliminare, sunt înregistrate pagube semnificative la respectiva casă”, au precizat pompierii.

Au fost trimise la faţa locului trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanţe SMURD şi un echipaj SAJ cu medic.

Intervenţia la faţa locului este în plină desfăşurare.