G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul…

robert sighiartau secretar general pnl liberali
Sursa foto: Inquam Photos / Silviu Filip

Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR

Articole30 Oct • 280 vizualizări 0 comentarii

Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan, el arătând că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic ci e teatru politic. El mai afirmă că Bolojan ”nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

PSD şi AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiţie un instrument al opoziţiei. Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic”, a scris liberalul pe Facebook. Roboert Sighiartău mai declară că ”PSD vrea spectacol şi circ, nu reforme şi rezultate”. ”Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate şi respect faţă de români”.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: Faptul că e o tăcere de mai mult de 48 de ore la nivel de guvern, ministru de externe, că am aflat despre aceste decizii din presă, m-au determinat să-i chem în Parlament pe premier şi miniştii de Externe şi Apărare, să ne informeze

Articole30 Oct • 428 vizualizări
2 comentarii

Gafele lui Grindeanu / Cum se încăpățânează șeful PSD să demonstreze că n-are stofă de lider

Articole30 Oct • 7.051 vizualizări
0 comentarii

PSD îl cheamă pe premierul Ilie Bolojan, luni, în plenul Camerei Deputaţilor, la Ora prim-ministrului

Articole30 Oct • 749 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.