Robert Sighirtău (PNL): Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic, e teatru politic / Bolojan nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR

Deputatul Robert Sighirtău (PNL) declară, joi, că PSD şi AUR sunt din nou împreună, de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan, el arătând că, atunci când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic ci e teatru politic. El mai afirmă că Bolojan ”nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR”, transmite News.ro.

PSD şi AUR, din nou împreună — de data asta ca să-l cheme la raport in parlament pe Ilie Bolojan. ,,Ora prim-ministrului” este prin definiţie un instrument al opoziţiei. Când un partid aflat în coaliţie îşi cheamă propriul premier în Parlament, nu e control democratic — e teatru politic”, a scris liberalul pe Facebook. Roboert Sighiartău mai declară că ”PSD vrea spectacol şi circ, nu reforme şi rezultate”. ”Ilie Bolojan (PNL) nu se teme de dialog, dar nici nu va juca în piesele scrise de PSD si AUR. Noi mergem mai departe cu reformele, cu seriozitate şi respect faţă de români”.