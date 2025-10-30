G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la…

armata romana, capu midia, romania, nato, militari, soldati, antrenament, exercitiu militar, himars, rachete, sisteme de aparare aeriana
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu: Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025 demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO

Articole30 Oct • 124 vizualizări 0 comentarii

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, s-a aflat joi, alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, la Cincu, la Exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, ministrul afirmând că demonstrează capacitatea de a acţiona împreună şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Franţa este un aliat de încredere al României şi un partener strategic esenţial pentru securitatea flancului estic al NATO. Astăzi am fost alături de ministrul Forţelor Armate din Franţa, Catherine Vautrin, la Cincu, unde se desfăşoară exerciţiul NATO – DACIAN FALL 2025, cel mai amplu exerciţiu aliat al anului, cu participarea a peste 5.000 de militari – români, francezi, belgieni, luxemburghezi şi spanioli”, a scris ministrul pe Facebook. Ionuţ Moşteanu precizează că acest exerciţiu demonstrează capacitatea noastră de a acţiona împreună, de a creşte interoperabilitatea şi de a întări postura de apărare colectivă a NATO. 

”Îi mulţumesc doamnei Catherine Vautrin că a ales să facă prima sa vizită oficială în România, un semn clar că parteneriatul româno-francez este solid în domeniul apărării. Am discutat despre cooperarea în industria de apărare, de la achiziţia sistemelor Mistral până la proiecte comune în domeniul radarelor, de care România are mare nevoie”, subliniază Moşteanu. Potrivit ministrului Apărării, ”modelul de succes al colaborării româno-franceze din industria auto, transformarea mărcii Dacia într-un simbol respectat la nivel mondial, arată că putem replica această reuşită şi în domeniul industriei de apărare”. ”Împărtăşim aceeaşi viziune: o Europă unită, puternică şi sigură”, mai spune Ionuţ Moşteanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

LIVE VIDEO Ministrul Apărării, după anunțul privind retragerea a circa 800 de soldați americani: Capacitățile strategice rămân neschimbate / SUA rămân principalul furnizor de technică militară pentru România, acest lucru va continua

Articole29 Oct • 573 vizualizări
0 comentarii

Franţa a introdus în serviciu pe submarine noua versiune a rachetelor nucleare

Articole28 Oct • 2.123 vizualizări
0 comentarii

Traficul feroviar din Franţa a fost grav perturbat de un act de vandalism / Mai multe cabluri feroviare „au fost incendiate în mod deliberat”

Articole27 Oct • 315 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.