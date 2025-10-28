G4Media.ro
Franţa a introdus în serviciu pe submarine noua versiune a rachetelor nucleare

Credit foto Mark Schiefelbein / AFP / Profimedia

Franţa a introdus în serviciu pe submarine noua versiune a rachetelor nucleare

Franţa a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfăşurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară, au anunţat marţi Ministerul Armatelor şi concernul ArianeGroup, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.

‘Cea de-a treia versiune a rachetei strategice mare-sol M51 (M51.3) a intrat în serviciu operaţional, marcând o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării militare franceze’, a transmis ministerul.

Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2).

Intrarea sa în serviciu survine la capătul unui proces de modernizare care a durat aproape 12 ani.

Conform ministerului, racheta ‘este mai performantă în ce priveşte raza de acţiune, precizia şi capacitatea de penetrare’.

Ea va fi desfăşurată pe cele patru submarine franceze lansatoare de rachete (SNLE), dintre care cel puţin unul este ascuns în permanenţă pe fondul oceanelor pentru a garanta capacitatea Franţei de a declanşa un foc nuclear, chiar şi după ce ar fi fost atacată.

Asemenea tuturor puterilor nucleare care îşi modernizează şi îmbunătăţesc permanent armamentul pentru a-şi păstra credibilitatea tehnică a descurajării, Franţa a lansat deja următorul proces de modernizare, M51.4, notificat la sfârşitul lui august către ArianeGroup de Direcţia generală a armamentului (DGA), notează AFP.


