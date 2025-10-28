Franţa a introdus în serviciu pe submarine noua versiune a rachetelor nucleare
Franţa a introdus în serviciu noua versiune a rachetelor intercontinentale desfăşurate pe submarinele care asigură descurajarea nucleară, au anunţat marţi Ministerul Armatelor şi concernul ArianeGroup, potrivit agenției de știri AFP, citate de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
‘Cea de-a treia versiune a rachetei strategice mare-sol M51 (M51.3) a intrat în serviciu operaţional, marcând o etapă majoră în modernizarea componentei oceanice a descurajării militare franceze’, a transmis ministerul.
Racheta este echipată cu noi focoase nucleare (TNO-2).
Intrarea sa în serviciu survine la capătul unui proces de modernizare care a durat aproape 12 ani.
Conform ministerului, racheta ‘este mai performantă în ce priveşte raza de acţiune, precizia şi capacitatea de penetrare’.
Ea va fi desfăşurată pe cele patru submarine franceze lansatoare de rachete (SNLE), dintre care cel puţin unul este ascuns în permanenţă pe fondul oceanelor pentru a garanta capacitatea Franţei de a declanşa un foc nuclear, chiar şi după ce ar fi fost atacată.
Asemenea tuturor puterilor nucleare care îşi modernizează şi îmbunătăţesc permanent armamentul pentru a-şi păstra credibilitatea tehnică a descurajării, Franţa a lansat deja următorul proces de modernizare, M51.4, notificat la sfârşitul lui august către ArianeGroup de Direcţia generală a armamentului (DGA), notează AFP.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Traficul feroviar din Franţa a fost grav perturbat de un act de vandalism / Mai multe cabluri feroviare „au fost incendiate în mod deliberat”
Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.