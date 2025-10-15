Germania şi Franţa au semnat acordul de implementare a unui sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, care îmbunătățește semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete

Germania şi Franţa au semnat miercuri un acord de implementare pentru un sistem de avertizare timpurie bazat pe satelit, numit Odin’s Eye (Ochiul lui Odin), menit să îmbunătăţească semnificativ capacitatea Europei de a detecta lansările de rachete, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

„Rămâne crucial pentru apărarea noastră comună să putem detecta şi contracara ameninţările cât mai rapid posibil”, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, la ceremonia de semnare alături de omoloaga sa franceză, noul ministru francez al apărării Catherine Vautrin, în marja unei reuniuni NATO de la Bruxelles.

„Urmărim să observăm din spaţiu rachete ostile în momentul în care sunt lansate. Numai atunci le putem intercepta la timp”, a explicat ministrul.

Compania spaţială germană OHB este implicată în dezvoltarea unei arhitecturi pentru sistemul Odin’s Eye.