Germania transferă avioane de vânătoare în Polonia pentru patrule NATO
Germania va staţiona avioane de vânătoare Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a anunţat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, citat de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Vom contribui la protecţia flancului estic (al NATO – n. red.) cu zboruri de patrulare”, a spus el cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Alianţă.
„Asta ne face şi mai activi, prezenţi şi vizibili pe flancul estic al alianţei”, a apreciat ministrul.
NATO a lansat în septembrie o nouă misiune, numită Eastern Sentry, pentru întărirea protecţiei spaţiului aerian al statelor membre din estul Europei, după o serie de încălcări ale frontierelor aeriene de către Rusia, iar avioanele Eurofighter reprezintă o contribuţie suplimentară a Germaniei la misiunea respectivă.
„Când (preşedintele rus Vladimir) Putin ne testează graniţele, fie în Polonia, fie în Estonia sau altundeva, răspundem hotărât, rapid şi eficient”, a afirmat Pistorius.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Numărul refugiaţilor ucraineni integraţi pe piaţa muncii din Germania s-a triplat în ultimii doi ani
Ministrul de Externe, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei / Ţoiu a apreciat participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.