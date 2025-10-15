Germania transferă avioane de vânătoare în Polonia pentru patrule NATO

Germania va staţiona avioane de vânătoare Eurofighter la baza aeriană Malbrok din Polonia, a anunţat miercuri ministrul german al apărării, Boris Pistorius, citat de agenția de știri dpa, informație preluată de Agerpres.

„Vom contribui la protecţia flancului estic (al NATO – n. red.) cu zboruri de patrulare”, a spus el cu ocazia unei reuniuni la Bruxelles cu omologii săi din Alianţă.

„Asta ne face şi mai activi, prezenţi şi vizibili pe flancul estic al alianţei”, a apreciat ministrul.

NATO a lansat în septembrie o nouă misiune, numită Eastern Sentry, pentru întărirea protecţiei spaţiului aerian al statelor membre din estul Europei, după o serie de încălcări ale frontierelor aeriene de către Rusia, iar avioanele Eurofighter reprezintă o contribuţie suplimentară a Germaniei la misiunea respectivă.

„Când (preşedintele rus Vladimir) Putin ne testează graniţele, fie în Polonia, fie în Estonia sau altundeva, răspundem hotărât, rapid şi eficient”, a afirmat Pistorius.