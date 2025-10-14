Ministrul de Externe, întrevedere cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei / Ţoiu a apreciat participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români

Ministrul afacerilor externe, Oana Ţoiu, s-a întâlnit marţi cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, în cadrul discuţiilor, aceasta mulţumind pentru participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români. De asemenea, ministrul a subliniat importanţa comunităţii solide a etnicilor germani originari din România stabiliţi în Germania, precum şi cea a comunităţii deosebit de apreciate a etnicilor germani din România, transmite News.ro.

Ministrul afacerilor externe a avut consultări politice bilaterale cu ministrul federal al afacerilor externe al Germaniei, Johann Wadephul, cu prilejul vizitei întreprinse la Bucureşti de demnitarul german. Ministrul Oana Ţoiu a salutat nivelul excelent al cooperării bilaterale şi al dialogului politic, confirmat de vizita oficială a Preşedintelui României, Nicuşor Dan, în Germania, la 17 iulie 2025, precum şi de interacţiunea constantă pe linia celor două ministere de externe, la nivel parlamentar şi pe linie sectorială.

”Ministrul de externe a evocat relevanţa actualei etape de implementare a Planului de Acţiune pentru o cooperare bilaterală consolidată între România şi Germania semnat pentru partea română de ministrul Oana Ţoiu în prezenţa Preşedintelui României Nicuşor Dan şi a Cancelarului federal Friedrich Merz, în contextul vizitei prezidenţiale la Berlin. Planul de acţiune structurează domeniile de importanţă strategică comune cu scopul extinderii şi aprofundării cooperării în aceste sectoare”, arată MAE într-un comunicat.

De asemenea, Ţoiu a adresat mulţumiri pentru participarea Forţelor Aeriene Germane la misiunile de Poliţie Aeriană Întărită în România, în cooperare cu militarii români, în semn de solidaritate aliată. Ministrul român de externe a evidenţiat şi ”rolul proeminent al legăturilor interumane în cadrul relaţiei bilaterale, remarcând atenţia prioritară de care se bucură comunitatea românească din Germania, apreciată pentru gradul ridicat de integrare şi pentru contribuţia valoroasă a acesteia în plan economic, social şi cultural”.

”În egală măsură, a subliniat importanţa comunităţii solide a etnicilor germani originari din România stabiliţi în Germania, precum şi cea a comunităţii deosebit de apreciate a etnicilor germani din România, cu accent asupra agendei instituţionale bilaterale în sprijinul acestora.

Ministrul de externe a arătat, de asemenea, că Germania s-a profilat de mai mulţi ani drept cel mai important partener comercial al României, cu o pondere de peste 20% din totalul exporturilor României, şi principalul investitor în economia românească, potrivit statisticilor BNR. În acelaşi timp, a subliniat interesul deosebit pentru dezvoltarea prezenţei economice şi investiţionale a Germaniei în România, precum şi pentru o amprentă antreprenorială tot mai semnificativă a României în Germania”, menţionează MAE în comunicat.

Ministrul afacerilor externe a menţionat relevanţa deosebită a parteneriatului cu companii germane pentru educaţia şi formarea profesională prin învăţământul dual la nivel local şi naţional, prin creşterea numărului de firme germane implicate în învăţarea la locul de muncă în România şi a punctat oportunitatea unei valorificări cât mai eficiente a potenţialului de cooperare în domeniul turismului.

Potrivit ministrului, ”Germania se situează de mai mult timp pe primul loc în ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în unităţile de cazare din România”.

De asemenea, ministrul român a adresat mulţumiri pentru susţinerea Germaniei faţă de obiectivul prioritar al României în vederea aderării la OCDE.

”Întrevederea a oferit şi cadrul pentru un schimb aprofundat de vederi pe teme de interes central ale agendei europene şi internaţionale, cu accent pe securitatea europeană, industria de apărare, extinderea UE, sprijinul pentru Ucraina şi Republica Moldova, precum şi cooperarea în regiunea Mării Negre şi evoluţiile din Orientul Mijlociu. Ministrul afacerilor externe al României a subliniat susţinerea pentru avansarea procesului de extindere a UE atât în privinţa Ucrainei şi Republicii Moldova, cât şi a Balcanilor de Vest, pe baza principiului meritelor proprii în implementarea reformelor necesare şi a asumării valorilor Uniunii”, subliniază MAE.

Cu privire la situaţia din Orientul Mijlociu, ministrul Oana Ţoiu a salutat importanţa deosebită a acordului încheiat între Israel şi Hamas pentru implementarea primei etape a iniţiativei de pace cuprinzătoare a Preşedintelui Trump, se mai arată în comunicat.