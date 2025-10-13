Ministrul de Externe: România întreprinde demersuri pentru relansarea relaţiilor bilaterale cu Austria / Deja putem să spunem că sunt nu doar relansate, ci din nou pe o pantă ascendentă

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul de Externe Oana Ţoiu a declarat, luni, în cadrul conferinţei comune cu ministrul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicei Austria, Beate Meinl-Reisinger, că Austria este un partener important pentru România, un partener cu care dorim să lucrăm mai departe, astfel încât relaţiile român-austriece să-şi atingă potenţialul de dezvoltare atât în plan politic, în plan economic, social. Ea a arătat că România întreprinde demersuri pentru relansarea relaţiilor bilaterale şi consideră că deja putem să spunem că sunt nu doar relansate, ci din nou pe o panta ascendentă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Austria este un partener important pentru România, un partener cu care dorim să lucrăm mai departe, de aproape, aşa cum am făcut şi până acum, astfel încât relaţiile român-austriece să-şi atingă potenţialul de dezvoltare atât în plan politic, în plan economic, social, cât şi în planul cooperării la nivelul european şi internaţional”, a spus ministrul de Externe. Oana Ţoiu a arătat că a avut o întâlnire la ambasada Austriei în România, împreună cu Camera de Comerţ Română, cu oamenii de afaceri şi comunitatea de afacere, atât a investitorilor austrieci în România, cât şi a întreprenorilor români care lucrează şi în România şi în Austria, iar România întreprinde demersuri pentru relansarea relaţiilor bilaterale.

”Considerăm însă că deja putem să spunem că sunt nu doar relansate, ci din nou pe o panta ascendentă. Un rol deosebit de important a avut o vizită la Salzburg a preşedintelui României, domnul Nicuşor Dan, în luna iulie. În acest context am semnat astăzi, alături de omoloaga mea, Memorandumul de Înţelegere între Ministerul Afacelor Externe al României şi Ministerul Federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicei Austria privind consultările politice. Este un memorandum care reprezintă baza pentru aprofundarea şi dezvoltarea dialogului politic şi a cooperării pe teme bilaterale, atât la nivel bilateral, cât şi multilateral şi global”, a subliniat Ţoiu.

Ministrul de Externe a mai spus că relaţiile noastre bilaterale au la bază o componentă economică solidă iar Austria este al doilea cel mai mare investitor străin în România. ”Companiile noastre care lucrează împreună creează peste 100.000 de locuri de muncă. Ne uităm la investiţii de peste 14 miliarde de euro şi la schimburi comerciale ale produselor de peste 6 miliarde la care se adaugă peste 2 miliarde la nivelul serviciilor. Acestea sunt sume anuale”, a menţionat ministrul de Externe.

Potrivit Oanei Ţoiu, există în continuare potenţial de creştere pe ambele paliere. ”Considerăm importantă sprijinirea, mai ales în contextul crizelor actuale, a mediului de afaceri dintre cele două ţări pentru planurile dumnealor de creştere, nu doar în ceea ce priveşte România şi Austria, ci şi în ceea ce priveşte regiunea şi proiectele strategice pe care le putem dezvolta împreună. Ne propunem să consolidăm mai departe atât dialogul bilateral cât şi cooperarea economică, inclusiv pentru proiecte care privesc reconstrucţia Ucrainei, cooperare energetică, dimensiunea socială, academică, regiunea Mării Negre, dar şi abordări comune în felul în care recunoaştem şi în felul în care răspundem ameninţărilor hibride”, a declarat ministrul.

Oana Ţoiu a subliniat că un aspect pe care l-a discutat în întâlnirea bilaterală este şi cel legat de o colaborare mai strânsă la nivelul mediului academic, care există deja în format european, cercetare şi educaţie, însă şi proiecte potenţiale comune pentru a creşte componenta de turism sustenabil, pentru că vedem o tendinţă de creştere a interesului atât a turiştilor austrieci pentru România, cât şi a turiştilor români pentru Austria. ”De asemenea, proiectul Neptun Deep, cel mai mare proiect de exploatare offshore a gazelor naturale din Marea Neagră, este proiectul ilustrativ pentru cooperarea român-austriacă. Acesta va avea un impact pozitiv asupra pieţei de energie, nu doar din România, ci şi la nivel regional şi va consolida rolul României de cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană”, a menţionat Oana Ţoiu. Ea a mai spus că, în cadrul discuţiilor a exprimat disponibilitatea pentru a aprofunda această cooperare în fiecare dintre domenii şi disponibilitatea întregului guvern.

”Am discutat şi despre comunitatea de români din Austria şi despre modalităţile în care putem lucra împreună, pentru a asigura un acces mai mare la cursuri de limba română, aşa cum şi în România avem un focus pentru educaţia şi în limba germană, dar şi perspective comune în partea de educaţie, de formare profesională şi construirea pentru generaţiile tinere a unui viitor care să beneficieze de această puternică relaţie bilaterală”, a afirmat Oana Ţoiu. Ministrul de Externe a declarat că un alt lucru important în discuţiile pe care le-a avut este obiectivul României de aderare la OCD.

”Obiectivul esenţial al României este ca acest proces de aderare să fie finalizat până la începutul anului 2026 şi am discutat împreună cu doamna ministrul despre comitetele de evaluare şi susţinerea de care avem parte din partea Austriei şi-i mulţumesc pentru acest sprijin foarte important pentru noi în această direcţie. Am reiterat sprijinul nostru comun pentru extinderea Uniunii Europene, Ucraina şi Republica Moldova, cât şi a Balcanilor de Vest, pe baza principiului propriilor merite în implementarea reformelor necesare şi a asumării valorilor Uniunii”, a declarat Ţoiu.