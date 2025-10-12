G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrele de externe român și austriac, Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la…

Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională
Foto: Facebook Oana Țoiu

Ministrele de externe român și austriac, Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională

Articole12 Oct • 98 vizualizări 0 comentarii

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Oana Ţoiu poartă un tricou galben, în semn de susţinere pentru echipa naţională.

Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională
Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională / Facebook Oana Țoiu

Reprezentativa României înfruntă, duminică seară, selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.

Înainte de această confruntare, Austria este lider în grupă, cu 15 puncte, iar România este pe 4, cu 7 puncte. Tricolorii nu trebuie să facă paşi greşiţi pentru a obţine calificarea la turneul final al CM.

Oana Ţoiu a fost prezentă şi la un meci de la acţiunea precedentă a echipei naţionale, în septembrie.

La 5 septembrie, ea a asistat, tot pe Arena Naţională, la o partidă amicală împotriva Canadei, pierdută de tricolori cu 0-3.

Alături de ministrul de Externe au fost atunci ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul şefului misiunii, Alys Spensley şi ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Ministerul Energiei reacţionează la informaţiile ce privesc importurile de energie din Rusia: România nu importă cărbune, ţiţei, produse petroliere sau gaze din Rusia

Articole10 Oct • 473 vizualizări
0 comentarii

Austria bate San Marino, iar Bosnia și Cipru termină la egalitate / Rezultatele din grupele de calificare la Cupa Mondială 2026

Articole10 Oct • 1.193 vizualizări
0 comentarii

Departamentul de Stat al SUA, după întâlnirea secretarului Marco Rubio cu Oana Țoiu: S-au recunoscut eforturile României de a-și îndeplini angajamentele în materie de cheltuieli de apărare și rolul său de garant al securității în Marea Neagră

Articole9 Oct • 894 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.