Ministrele de externe român și austriac, Oana Ţoiu și Beate Meinl-Reisinger, la meciul de pe Arena Națională
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, participă, duminică seară, alături de omologul din Austria, Beate Meinl-Reisinger, la meciul pe care naţionalele României şi Austriei îl dispută pe Arena Naţională, transmite News.ro.
Oana Ţoiu poartă un tricou galben, în semn de susţinere pentru echipa naţională.
Reprezentativa României înfruntă, duminică seară, selecţionata Austriei, pe Arena Naţională, în grupa H a calificărilor europene pentru Cupa Mondială din 2026.
Înainte de această confruntare, Austria este lider în grupă, cu 15 puncte, iar România este pe 4, cu 7 puncte. Tricolorii nu trebuie să facă paşi greşiţi pentru a obţine calificarea la turneul final al CM.
Oana Ţoiu a fost prezentă şi la un meci de la acţiunea precedentă a echipei naţionale, în septembrie.
La 5 septembrie, ea a asistat, tot pe Arena Naţională, la o partidă amicală împotriva Canadei, pierdută de tricolori cu 0-3.
Alături de ministrul de Externe au fost atunci ambasadorul Mexicului în România, Amparo Anguiano, adjunctul şefului misiunii, Alys Spensley şi ambasadorul Canadei în România, Gavin Buchan.
