Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu o delegaţie australiană: Încurajăm deschiderea unei reprezentanţe…

Foto: Facebook Nicușor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu o delegaţie australiană: Încurajăm deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti

13 Oct

Expertiza României în regiunea Mării Negre şi experienţa Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunităţi de colaborare şi schimb de bune practici între ţările cele două ţări, consideră preşedintele Nicuşor Dan, transmite Agerpres.

- articolul continuă mai jos -

Şeful statului a primit, luni, la Palatul Cotroceni, o delegaţie condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Australia.

„În actualul context global, marcat de transformări şi provocări, este esenţial ca state ca ale noastre, care împărtăşesc aceleaşi valori democratice şi au o viziune comună asupra ordinii internaţionale, să îşi dezvolte relaţiile bilaterale prin proiecte concrete şi durabile. Discuţiile noastre au fost consistente şi s-au axat pe extinderea cooperării dintre România şi Australia în domeniile securităţii, energetic şi al contracarării ameninţărilor hibride”, a scris preşedintele Nicuşor Dan, pe pagina sa de Facebook.

El spune că a subliniat, în cadrul întrevederii, că un pas important în această direcţie îl reprezintă stimularea investiţiilor australiene în România.

„Încurajăm, de asemenea, deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti. Expertiza României în regiunea Mării Negre şi experienţa Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunităţi de colaborare şi schimb de bune practici între ţările noastre”, a precizat preşedintele Nicuşor Dan.

