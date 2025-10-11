Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru care se observă o anumită lentoare a şefului statului.

Întrebat de ce se observă o anumită lentoare la preşedintele Nicuşor Dan în momente în care ar fi nevoie de decizii ferme, Ludovic Orban a explicat că acesta ”cumpăneşte foarte bine”.

”În primele şase luni de mandat la Primăria Capitalei, foarte multă lume l-a criticat pe Nicuşor Dan, iar Nicuşor Dan a explicat foarte bine că a avut nevoie de un timp de adaptare, până se înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra a ceea ce există în Primăria Capitalei. M-aţi întrebat de domnul preşedinte Dan. Este adevărat că pare că ia decizii mai, să spun într-un ritm poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a completat că şeful statului vrea să fie sigur atunci când ia o decizie.

”Pe de altă parte, domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante şi vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia sunt deciziile corecte. Sigur că, atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă. În elementele esenţiale, cel puţin în aceste prime patru luni, Nicuşor Dan a luat deciziile şi s-a implicat pentru a rezolva cele mai importante şi cele mai presante probleme care existau la momentul respectiv”, a spus Orban.