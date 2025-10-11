G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai…

Nicusor Dan, Ludovic Orban
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Ludovic Orban despre Nicușor Dan: Procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante

Articole11 Oct 0 comentarii

Consilierul prezidenţial Ludovic Orban a declarat sâmbătă la Digi24 că preşedintele Nicuşor Dan ia decizii după ce ”cumpăneşte foarte bine”, iar aceasta este explicaţia pentru care se observă o anumită lentoare a şefului statului.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Întrebat de ce se observă o anumită lentoare la preşedintele Nicuşor Dan în momente în care ar fi nevoie de decizii ferme, Ludovic Orban a explicat că acesta ”cumpăneşte foarte bine”.

”În primele şase luni de mandat la Primăria Capitalei, foarte multă lume l-a criticat pe Nicuşor Dan, iar Nicuşor Dan a explicat foarte bine că a avut nevoie de un timp de adaptare, până se înţeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra a ceea ce există în Primăria Capitalei. M-aţi întrebat de domnul preşedinte Dan. Este adevărat că pare că ia decizii mai, să spun într-un ritm poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii”, a declarat Ludovic Orban.

Orban a completat că şeful statului vrea să fie sigur atunci când ia o decizie.

”Pe de altă parte, domnul preşedinte este un om care cumpăneşte foarte bine şi procesează cu extrem de multă atenţie, mai ales că e vorba de decizii importante şi vrea să fie sigur că aceste decizii pe care le ia sunt deciziile corecte. Sigur că, atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacţii rapide, va avea aceste reacţii rapide. Nu există niciun fel de problemă. În elementele esenţiale, cel puţin în aceste prime patru luni, Nicuşor Dan a luat deciziile şi s-a implicat pentru a rezolva cele mai importante şi cele mai presante probleme care existau la momentul respectiv”, a spus Orban.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Cartel Alfa cere intervenţia preşedintelui în cazul restanţelor salariale din sistemul de asistenţă socială / În Maramureș și Vâlcea sunt restanțe acumulate de trei luni

Articole10 Oct • 509 vizualizări
0 comentarii

Ludovic Orban spune că alegerile nu ar fi fost anulate dacă Ciolacu ajungea în turul doi: „Cred că printre motivele deciziei a fost şi faptul că nu se afla în finală niciun candidat al partidelor sistem / Dar a existat şi motivul evident, un candidat a avut susținerea unor forţe ostile României”

Articole9 Oct • 464 vizualizări
0 comentarii

Ludovic Orban, despre prima discuţie cu preşedintele Nicuşor Dan: A fost despre situaţia politică actuală, care e extrem de complicată. Este o coaliţie formată din partide politice care au un istoric de confruntare

Articole9 Oct • 397 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.