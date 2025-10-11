Studiu medical: puii șoarecilor infectați cu virusul care cauzează COVID-19 sunt mai anxioși

Şoarecii care au contractat COVID-19 au prezentat modificări ale spermei şi o creştere a anxietăţii la descendenţii lor, concluzionează un studiu publicat sâmbătă, care evidenţiază posibilele efecte pe termen lung ale pandemiei de coronavirus de la o generaţie la alta, transmite Agerpres.

Cercetătorii de la Institutul Florey de Neuroştiinţe şi Sănătate Mintală din Melbourne, Australia, au inoculat virusul care provoacă COVID-19 la şoareci masculi, pe care i-au împerecheat apoi cu femele, înainte de a examina consecinţele infectării cu virusul SARS-CoV-2 asupra sănătăţii descendenţilor lor.

„Am descoperit că descendenţii acestora prezentau un comportament mai anxios” decât descendenţii şoarecilor neinfectaţi, a descris autoarea principală a studiului, Elizabeth Kleeman.

Studiul, publicat în revista Nature Communications, ale cărei conţinuturi sunt supuse în prealabil unui comitet de lectură, a identificat acest fenomen la toţi descendenţii şoarecilor masculi infectaţi cu virusul care cauzează COVID-19.

Iar acest lucru a fost valabil în special în cazul descendenţilor de sex feminin, care au prezentat „schimbări importante” legate de hipocampus, partea creierului care reglează emoţiile.

Autorii studiului susţin că cercetările lor sunt primele de acest gen care se concentrează asupra impactului pe termen lung generat de COVID-19 asupra comportamentului şi dezvoltării creierului la generaţiile următoare.

Studiul afirmă că virusul a modificat moleculele prezente în ARN-ul spermei şoarecilor masculi infectaţi, dintre care multe sunt „implicate în reglarea unor gene cunoscute ca fiind importante pentru dezvoltarea creierului”, potrivit institutului australian mai sus menţionat.

„Aceste descoperiri indică faptul că pandemia de COVID-19 ar putea avea consecinţe durabile asupra generaţiilor viitoare”, a explicat cercetătorul Anthony Hannan. Însă sunt necesare mai multe studii suplimentare, în special pentru a se verifica dacă acest fenomen apare şi la oameni, au adăugat reprezentanţii institutului.

Dacă ar fi aşa, „atunci COVID-19 ar putea afecta milioane de copii (…) şi familiile lor, cu consecinţe majore pentru sănătatea publică”, consideră Anthony Hannan.

Pandemia de COVID-19, declarată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) în 2020, a provocat cel puţin 7 milioane de decese la nivel global. Boala în sine, precum şi măsurile luate pentru a face faţă pandemiei, au avut un impact puternic asupra sănătăţii mintale, în special în rândul tinerilor obligaţi să se izoleze.