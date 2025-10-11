Patriarhul paralel: Cum a fost construit cultul Teodosie, cu politicieni, preoți, oameni de afaceri, instituții publice și Facebook / Sprijin total pentru AUR și Călin Georgescu

Teodosie Snagoveanul, arhiepiscopul Tomisului, a fost scos săptămâna trecută de conducerea BOR din izolare. El a primit din nou dreptul de a sluji în afara arhiepiscopiei pe care o conduce, după ce în 2024 fusese sancționat cu interdicția de oficieze slujbe în alte eparhii. Cum a ajuns Teodosie, un vector electoral al partidului extremist AUR și al lui Călin Georgescu, să devină un jucător relevant în interiorul Bisericii Ortodoxe? Citește mai jos o analiză despre cum a ajuns Teodosie la Constanța, legăturile sale cu politicieni, oameni de afaceri și mediul neolegionar, despre dosarele penale care l-au vizat, dar și despre performanța de a tripla numărul de biserici din Constanța.

În ultimii 25 de ani, Teodosie și-a construit în Constanța un cult propriu, paralel cu Biserica Ortodoxă. El a fost ajutat de politicienii vremii, de rețeaua de preoți pe care și-a țesut-o rapid după ce s-a instalat la conducerea Arhiepiscopiei Tomisului, oameni de afaceri locali, instituții publice și, de câțiva ani, ajutat masiv de social media.

El a devenit un vector electoral pentru partidul extremist AUR și Călin Georgescu și este ierarhul BOR cu cea mai vizibilă implicare politică. Izolat în 2024 de Patriarhul Daniel după mai multe derapaje, Teodosie a fost iertat în 30 septembrie de sancțiune și poate oficia din nou slujbe în afara Arhiepiscopiei Tomisului.

El conduce autoritar Arhiepiscopia Tomisului și, de câțiva ani, este patron spiritual peste complexul privat al Mănăstirii Văcăreștii Noi dintr-o localitate din apropierea Constanței, lăcaș care a devenit cel mai important cuib neolegionar din Dobrogea.

Pentru a-și spori influența, Teodosie și-a înființat propriul post de radio care ulterior a devenit și primul din cele religioase care a început să transmită emisiunile în regim video live.

Ruptura de BOR: Pandemia și Putin

Ascensiunea pas cu pas a lui Teodosie a fost urmată de derapaje și interpretări proprii ale pasajelor din Biblie, dar și de sfidare față de conducerea BOR, mai precis față de Patriarhul Daniel și Sfântul Sinod.

Teodosie a intrat în colimatorul BOR de trei ori și a fost sancționat cu dojană (avertismente, n.red.), apoi i-a fost interzis să mai slujească în afara județului Constanța, sancțiune care i-a fost ridicată recent ”pentru a fi liniște înaintea sfințirii Catedralei Mântuirii Neamului”, conform unor surse din cler.

În timp ce mesajul oficial al BOR era pro-vaccinare și de respectare a restricțiilor sanitare impuse de autorități pentru combaterea răspândirii coronavirusului în timpul stării de urgență, Teodosie nu numai că a încălcat toate regulile sanitare, dar a organizat un ”al doilea Paște”.

Însă impactul nu a fost cel scontat: Doar 300 de constănțeni au răspuns îndemnului și au venit ”să ia Lumină” la slujba dintre 26 și 27 mai 2020, după ce Paștele fusese deja sărbătorit în 19 aprilie, atunci când credincioșii au primit Lumină acasă, de la voluntari și preoți, și nu au putut participa la slujba de Înviere din cauza restricțiilor impuse prin ordonanțele militare.

Dar Teodosie a considerat ”un neajuns” faptul că slujba sa de Paște a fost ținută fără public, așa că și-a făcut propria slujbă de Paște, copy-paste.

BOR s-a dezis atunci de procesiunea lui Teodosie, spunând că ”adevărata slujbă” a avut loc deja și că decizia arhiepiscopului Tomisului este ”asumată integral” de acesta, în virtutea principiului ”autonomiei ierarhului”. Vezi foto, video și detalii despre ”al doilea Paște” aici.

Tot despre Paște, Teodosie, unul dintre cele mai radicale figuri din BOR, a spus că nu poate fi celebrat în comun de către catolici și ortodocși, pentru că cei dintâi ”nu au Sfânta Lumină”. În fapt, catolicii și ortodocșii reprezintă aceeași credință, creștinismul, și au reprezentat o singură Biserică până la 1054, când a avut loc Marea Schismă, iar creștinismul s-a rupt în cele două mari curente: ortodoxismul și catolicismul.

De precizat că la nivel mondial, există o tendință de re-apropiere între catolici și ortodocși, iar Teodosie este una dintre vocile care se opun acestui curent, fiind apropiat de Biserica Rusă și din acest punct de vedere.

Teodosie a fost reprezentat în instanță, după contestarea amenzilor primite pentru încălcarea normelor sanitare, de avocata Diana Șoșoacă, șefa partidului extremist SOS.

Așadar, după plecarea grupării locale Mazăre-Constantinescu și schimbarea conducerii PSD la nivel central, arhiepiscopul Tomisului a schimbat social-democrații cu AUR, iar după ruperea politică a Dianei Șoșoacă de George Simion, Teodosie a trecut de la AUR la SOS.

Ulterior, de la SOS, Teodosie a trecut la sprijin pentru Călin Georgescu și neolegionari. Susținerea lui Teodosie a devenit astfel uriașă în Dobrogea.

Polul extremist a obținut cele mai mari procente la suita de alegeri din 2024 în Dobrogea și Suceava (județul natal al lui Teodosie), iar la acest fenomen a contribuit masiv și puzderia de biserici și mănăstiri din Tulcea – Neamț – Suceava (tot din aripa nereformată a BOR). Citește aici o analiză integrală ISE-G4Media despre acest fenomen.

Teodosie a lansat constant mesaje similare cu cele ale propagandei ruse și a fost sancționat de BOR pentru că a făcut apologia dictatorului Vladimir Putin, dar și a lui Călin Georgescu.

Teodosie a spus despre Putin, care a invadat nejustificat și extrem de dur Ucraina începând cu 24 februarie 2022 și este inculpat pentru crime de război de Curtea Penală Internațională de la Haga, care a emis mandat de arestare pe numele său, că este ”un om al împăcării”, că ”nu este chiar așa negru” cum este prezentat în spațiul public și că este ”un mare ctitor” de biserici.

Despre pro-rusul cu discurs legionar Călin Georgescu Teodosie a declarat că este ”trimis al lui Dumnezeu”. Toate declarațiile au fost făcute pentru publicația franceză Le Figaro, în decembrie 2024, după anularea alegerilor prezidențiale în care Georgescu a ajuns în turul doi și când războiul Rusiei în Ucraina înregistra una din cele mai dure secvențe:

”Este mai mult un om al lui Dumnezeu decât un politician. Este un credincios, nepot și strănepot de preot, care apără valorile creștine și se interesează de viața de zi cu zi a românilor. Spre deosebire de majoritatea celorlalți candidați, el are un temperament echilibrat, nu ridică niciodată vocea și nu se dezminte. Desigur, cum diavolul există peste tot, există oameni care i se opun. Dar majoritatea credincioșilor mei îmi împărtășesc aprecierea. Noi credem că domnul Georgescu este un trimis al lui Dumnezeu”, a spus Teodosie citat de Le Figaro despre Călin Georgescu.

În realitate, Călin Georgescu este trimis în judecată de procurorii Parchetului General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, alături de alți 22 de inculpați, între care și mercenarul Horațiu Potra. Georgescu se află sub control judiciar într-un alt dosar penal, pentru apologia criminalilor de război și a legionarilor, după ce a citat, într-o emisiune transmisă live, din fondatorul mișcării criminale legionare, Corneliu Zelea Codreanu, fapt remarcat și semnalat public de G4Media.

Cuibul de la Văcărești: Teodosie, neolegionarii și extremiștii de dreapta

Info Sud-Est a arătat într-un mini-documentar video influența lui Teodosie în expansiunea extremismului și a neolegionarismului în Dobrogea și cum șeful formațiunii extremiste AUR, George Simion, a fost lansat în politică de fiica celui mai cunoscut legionar din Dobrogea, Gogu Puiu.

În Dobrogea păstorită de Teodosie, AUR a obținut cele mai mari procente în ultimii ani. Zoe Rădulescu, fiica legionarului Gogu Puiu, este soacra neolegionarului Eugen Sechila, umbra fostului candidat pro-rus Călin Georgescu.

Teodosie și-a construit la Văcărești un complex monahal ridicat în timp record cu ajutorul semnificativ al unor oameni de afaceri locali, pe un teren privat aparținând controversatului medic neurochirurg Ștefan Mindea, pe care Teodosie l-a făcut preot.

Pe pereții așezământului de la Văcărești sunt bătute în mozaic mai multe figuri legionare, iar starețul a fost promovat de arhimandritul legionar Iustin Pârvu, căruia măicuțele îi cântau ”Sfântă tinerețe legionară”. Vezi documentarul video al ISE aici.

Mai mult, tot ISE a arătat via Dobrogea Live, cum asociația neolegionarului care îl sprijină pe Călin Georgescu în Dobrogea a fost lansată la un eveniment organizat de Arhiepiscopia Tomisului, dar și cum Teodosie a sfințit cruci confecționate din cartușe pentru una dintre “taberele de haiducie” organizate de Eugen Sechila.

Viral pe Facebook

Principalul canal de comunicare al lui Teodosie este pagina de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului, unde transmite live slujbele pe care le ține.

În paralel, Teodosie mai beneficiază de susținerea a trei grupuri mari de Facebook, cu minimum 20.000 de urmăritori: ”Alături de înalt preasfințitul Teodosie” (aproape 22.000 urmăritori), ”IPS Teodosie,Arhiepiscopul Tomisului-Arhiereul neobosit.” (peste 47.300 urmăritori), ”Alături de Înaltpreasfințitul Teodosie, părintele nostru” (peste 65.100 urmăritori).

Mai mult, pagina oficială de Facebook a Arhiepiscopiei Tomisului are peste 238.000 de urmăritori, iar postările cu și despre Teodosie sar de 1000 de like-uri.

De precizat, însă, că Teodosie nu există pe Instagram, iar pe TikTok devin virale doar frânturile video care conțin derapaje sau interpretări proprii ale păcatelor, făcute de Teodosie în general în timpul emisiunilor de la Radio Dobrogea.

Geneza

Pe numele de naștere Macedon Porcu, este cel mai mic din cei 17 copii ai părinților Procopie și Elisabeta, născut la 12 decembrie 1955, în satul Gheorghițeni din comuna Dorna-Arini, în județul Suceava, unde astăzi beneficiază de un complex monahal de lux și unde a ridicat un hotel de cinci etaje. Și-a schimbat ulterior numele în Macedon Petrescu.

În 6 decembrie 1990, când e tuns în monahism (devine călugăr, n.red.), Macedon Petrescu primește numele Teodosie, iar în 1994 când este ales episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor primește titulatura Snagoveanul.

În 21 februarie 2001, Teodosie a fost ales Arhiepiscop al Tomisului de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a fost întronizat în 8 aprilie 2001, la mai puțin de un an după ce Radu Mazăre a fost ales pentru prima dată primarul Constanței.

Teodosie a predat din 2002 până în 2022 la Facultatea de Teologie a Universității ”Ovidius” din Constanța (UOC), facultate al cărui decan a fost ales imediat după ce a ajuns cadru universitar.

A fost pensionat de conducerea universității când a împlinit 65 de ani, însă Teodosie a contestat în instanță decizia UOC, proces pe care l-a pierdut definitiv.

Triplarea numărului de biserici și influența prin rețeaua de preoți

La o populație de sub 250.000 de locuitori, cu mai multe decese decât nașteri în ultimii ani, numărul bisericilor din municipiul Constanța a crescut constant în epoca Teodosie-Mazăre.

A fost cea mai importantă pârghie prin care Teodosie, venit la Constanța din Suceava via București, abia înscăunat, a reușit să-și sporească rapid puterea în rândul clerului.

Teodosie, ajutat de liderii PSD de la acel moment, Radu Mazăre în oraș și de Nicușor Constantinescu în județ, a dat drumul la construcția de biserici și mănăstiri (ba chiar îi fusese promisă de Mazăre o nouă catedrală), multe dintre ele fără să țină cont de regimul de construcții, autorizații, modul în care obținea terenul sau de locul unde începea să construiască.

Notă: Într-una din situații, Teodosie a intrat în conflict direct cu actualul primar al Constanței, Vergil Chițac (PNL), care i-a cerut să dărâme una din bisericile construite ilegal, pe un trotuar. Chițac a bătut în retragere după reacția publică masivă de susținere a lui Teodosie, ba mai mult, primarul, care susține că vinde terenuri ca să facă rost de bani pentru oraș, a alocat recent o sumă mare de bani pentru o altă biserică ridicată de arhiepiscop în cartierul Palazu.

În Constanța circula inclusiv o justificare pentru cum se construiau bisericile: Se spunea că dacă lui Teodosie îi plăcea un loc și decidea că e ”sfânt”, terenul respectiv trebuia să devină al său într-un fel sau altul. Iar autoritățile și primarii din administrația Mazăre-Constantinescu nu se împotriveau, potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media.

45 de biserici și 12 capele există astăzi doar în orașul Constanța, iar mai multe biserici sunt fie neterminate de la începutul anilor 2000, fie sunt controversate din cauza lipsei documentației necesară construirii.

Astfel, Teodosie a înghesuit biserici între case, fără autorizații, le-a construit pe trotuar sau în parcuri ori chiar pe teren privat, o practică neuzuală și neacceptată de Biserica Ortodoxă Română.

În bisericile sale, Teodosie şi-a pus parohi din cei mai obedienți și nereformați și a format astfel o rețea loială de preoți care i-au răspândit și consolidat puterea în teritoriu, în rândul credincioșilor, potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media.

În paralel, Teodosie își sporea influența în fața viitoarelor generații de preoți formate sub el din postura de decan al Facultății de Teologie, pe care a înființat-o la scurt timp după ce a devenit arhiepiscop și pe care a condus-o autoritar, iar din punct de vedere academic, arhiepiscopul se impunea prin școala doctorală pe care, de asemenea, a înființat-o și condus-o.

Jurnalista Emilia Șercan susține, într-o investiație PressOne din 2021, că 9 teze de doctorat coordonate de Teodosie au fost invalidate de CNATDCU, iar G4Media a arătat cum tocmai plagiatul și lipsa onestității științifice s-au numărat printre criticile pe care Patriarhia Română i le-a adus lui Teodosie într-un răspuns formulat la solicitarea acestuia de ridicare a Arhiepiscopiei Tomisului la rangul de mitropolie. Vezi detalii aici.

Peste toate, de precizat este și că Teodosie semnează cu titlul de ”academician”, deși nu e membru al Academiei Române. Vezi detalii aici.

Notă: În 2004, Teodosie a candidat fără succes pentru funcția de rector al universității, iar între 1 aprilie 2012 și 25 iunie 2014 a fost prorector pe probleme de relații internaționale și studenți străini.

În 2009, România Liberă a înscris incognito un reporter la facultate, ilegal, fără respectarea condițiilor necesare înscrierii, în schimbul unei sume de bani. Procurorii au deschis dosar penal însă speța care îl viza pe Teodosie a fost tergiversată și, în cele din urmă, închisă.

Despre Teodosie se spune și astăzi că dacă scrii sau îl anchetezi ”te afurisește” sau ”îți leagă cununiile” și, în pofida hilarității situației, în rândul magistraților din Constanța, fie că sunt judecători sau procurori, a existat și încă există o temere legată de persoana lui Teodosie, potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media. Cu toate astea, pe numele lui au fost deschise trei dosare penale de-a lungul anilor, unul clasat, unul trimis în judecată și achitat definitiv, iar un al treilea este în instanță și se judecă.

În afara dosarului penal din 2009 privind înscrierea unui reporter incognito la Facultatea de Teologie contra unei sume de bani și a unui ”împrumut” de 5000 de euro, procurorii DNA i-au deschis lui Teodosie două dosare penale:

În anul 2017 a fost trimis în judecată pentru fraudarea fondurilor UE în dosarul ”Ferma Nazarcea”, dar a fost achitat și de Curtea de Apel Constanța, și de Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Știam că cele pentru care eram cercetat nu există. Păcat de osteneala celor ce au întors pe față și pe dos toate acele declarații și acuzații. Mulțumesc lui Dumnezeu și mă rog pentru toți cei ce păzesc dreptatea în această țară să aibă mereu credință lumină și dragoste de oameni”, a declarat ÎPS Teodosie după aflarea sentinței judecătorești definitive.

În luna mai 2024, Teodosie a fost trimis în judecată după ce un fals om de afaceri i-a propus, iar arhiepiscopul a acceptat, spunând că ”e mană cerească”, să aducă arhiepiscopiei suma de 800.000 de lei de la Secretariatul de Stat pentru Culte, în schimbul unui comision pe care afaceristul îl cerea. Dosarul a pornit de la o anchetă Recorder.

Și în rândul jurnaliștilor locali exista o reticență în a scrie despre Teodosie, cel puțin la începutul anilor 2000, atunci când articolele laudative nu conteneau să apară la adresa arhiepiscopului. O explicație ar putea fi și faptul că administrația Mazăre-Constantinescu controla aproape în integralitate spațiul media constănțean.

Legitimarea reciprocă: Teodosie și Mazăre credeau că sunt ”ca frații Moise și Aaron”

În tot acest timp, Teodosie a beneficiat de sprijinul puternic al administrației Mazăre-Constantinescu, al parlamentarilor PSD de Constanța, al fostului premier Adrian Năstase, al rectorului universității de la acea vreme susținut de PSD și, în general, a fost ajutat semnificativ de social-democrați.

Radu Mazăre, care începând cu anul 2000 și-a construit imaginea primarului rebel, anunța că „se va sfătui săptămânal cu Înaltpreasfințitul”, imediat după ce acesta a fost înscăunat la Arhiepiscopia Tomisului, în ziua sărbătorii de Buna Vestire din 2001.

O explicație ar fi că în 2001 Mazăre era încă în ape politice tulburi, era independent politic, administra orașul de doar câteva luni și avea nevoie de credit și sprijin. Iar pentru electoratul pe care Radu Mazăre îl țintea pe termen lung, Biserica era o sursă de legitimare.

În paralel, Mazăre, care era carismatic și avea un electorat important și loial în spate, era pentru Teodosie cea mai importantă sursă de credibilitate în fața noului bazin de credincioși pe care arhiepiscopul urma să-l păstorească.

Așa se face că celor doi nou-veniți ai Constanței la începutul anilor 2000 (pentru că Mazăre venea tot din București), nu le-a mai rămas decât să se apropie și să se legitimeze reciproc, ceea ce au făcut timp de 15 ani, până când Mazăre și-a dat demisia din PSD și primărie din cauza problemelor penale.

O altă explicație ar fi că drumurile lui Radu Mazăre și ÎPS Teodosie s-au întâlnit datorită relației apropiate pe care arhiepiscopul o avea cu Adrian Năstase, premierul României la acea vreme, potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media.

Arhiepiscopul fără mitropolie

În fapt, planul, care a apărut în spațiul public câțiva ani mai târziu, urmărea ca Arhiepiscopia Tomisului să devină mitropolie, iar regulile de succesiune în BOR să fie schimbate pornind de la ideea că viitoarea Mitropolie a Tomisului este cea mai veche din țară.

Însă la acel moment președintele în funcție Ion Iliescu s-a opus ca Arhiepiscopia Tomisului să devină mitropolie, potrivit surselor Info Sud-Est și G4Media, ceea ce însemna că Teodosie nu putea fi ales patriarh. La asta s-a adăugat și faptul că patriarhul Teoctist a murit după ce Adrian Năstase a pierdut alegerile prezidențiale din 2004 și a ieșit din viața politică.

Dar Teodosie nu a renunțat nici azi la visul de a deveni patriarh. Inclusiv în 2023 a cerut BOR ca arhiepiscopia să devină mitropolie și, implicit, el să fie ridicat la rangul de mitropolit. Vezi detalii aici. Iar în 2024, Teodosie le-a cerut preoților să protesteze față de refuzul BOR de a transforma arhiepiscopia Tomisului în mitropolie, ca să arate că are susținere pentru mitropolie. Sfântul Sinod l-a judecat atunci pentru răzvrătire și presiune publică, iar Teodosie a anulat protestul în ultimul moment. Vezi detalii aici.

Însă, pentru tendințele de expansiune ale lui Teodosie, Patriarhul Daniel a decis în 2008 să-i ”înjumătățească” influența și teritoriul lui Teodosie, trecând județul Tulcea sub păstorirea Episcopului Visarion. Așadar, arhiepiscopia condusă de Teodosie este singura din țară formată dintr-un singur județ.

Începutul relației cu Radu Mazăre a fost marcat de Teodosie printr-o comparație biblică: Contextul în care se aflau cei doi era exact povestea lui Moise și Aaron, cei doi frați amintiți în Sfânta Scriptură drept liderii poporului evreu, spunea arhiepiscopul: „Moise pe plan administrativ și Aaron ca mare preot”. Această paralelă a fost făcută de Teodosie în Vinerea Mare din 2002, atunci când Mazăre și Teodosie s-au întâlnit oficial pentru prima dată.

Teodosie alegea momente-cheie în care transmitea mesaje laudative la adresa primarului Mazăre, astfel că, în 2003, a comparat ”lumina proiectelor” pe care Mazăre le-a anunțat imediat după Paște cu însăși Săptămâna Luminată, cu o încărcătură simbolică extrem de importantă pentru creștin-ortodocși.

În contrapondere, primarul Constanței îi cerea „binecuvântarea” publică lui Teodosie înainte să anunțe proiecte pentru oraș, iar la schimb arhiepiscopul îl numea ”bun creștin” și valida acțiunile primarului în fața electoratului spunând că „slujesc interesele comunității”:

„Mă bucur nespus de faptul că proiectele pe care le-am văzut sunt ale unui bun creștin și ale unui gospodar de frunte”, spunea Teodosie într-una din intervențiile publice din 2001, la care participa și Dumitru Sechelariu, la acea vreme primarul PSD al Bacăului, care se afla la Constanța într-un schimb de experiență cu Radu Mazăre, în cadrul unui demers inițiat tot de premierul Adrian Năstase.

Mazăre i-a aprobat lui Teodosie construirea a 32 de biserici noi în municipiul Constanța:

„Sunt convins că anul acesta vom porni cu Primăria Constanța și cu primarul Radu Mazăre mai multe acțiuni care să se resimtă în viața constănțenilor atât pe plan material, cât și pe plan spiritual. Pentru acest lucru, trebuie să găsim resurse, iar primarul Radu Mazăre este neobosit să găsească resurse și le va găsi, astfel încât să venim în spiritul credincioșilor”, declara ÎPS Teodosie după întâlnirea în care stabiliseră construirea lăcașurilor de cult.

„Vorbele și gândurile ÎPS Teodosie sunt o binecuvântare pentru mine, Primărie și comunitate”, venea replica primarului. „Ne-am propus să construim 32 de noi biserici și vom analiza câte dintre ele vor putea fi înălțate. Dar eu cred că le vom construi, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe toate. La orice biserică, odată începute lucrările, construcția este ca și finalizată”, îi răspundea Mazăre.

În cele din urmă, în perioada în care cei doi au condus orașul „administrativ și ca mare preot”, în Constanța și Mamaia numărul bisericilor s-a triplat, de la 20 la aproape 60 de lăcașe de cult.

Teodosie îl numea ”o lumină” și pe ministrul PSD al Transporturilor de la acea vreme, Miron Mitrea, apoi, în iarna aceluiași an, 2003 pe vremea când Radu Ștefan Mazăre își sărbătorea onomastica în biserică și nu în cluburi, și participa la slujbe, Teodosie însuși a oficiat ceremonialul religios cu ocazia Sfântului Ștefan, într-o biserică de lângă Gara Constanța, nefinalizată nici până astăzi, cea care poartă hramul sfântului celebrat în 27 decembrie și al cărei ctitor trebuia să fie Radu Ștefan Mazăre.

Influența fostului premier PSD Adrian Năstase

Tot în anul 2003, Radu Mazăre a devenit președintele PSD Constanța. Fostul lider al social-democraților, Petre Stancă, declara la acea vreme că a fost înlocuit de Adrian Năstase tocmai din cauza influenței pe care ÎPS Teodosie o avea asupra fostului premier. Prelatul și-ar fi dorit la conducerea PSD o persoană pe care „să o poată manipula”, așa cum declara fostul președinte PSD Constanța după pierderea alegerilor.

În același an 2003 și sub aceeași guvernare Năstase, Arhiepiscopia condusă de Teodosie primește ferma de la Nazarcea care cuprindea una dintre cele mai valoroase și prolifice plantații de viță din Dobrogea. Câțiva ani mai târziu, o mare parte a viei a fost lăsată în paragină, dar asta nu l-a împiedicat pe Teodosie să ceară și să primească în continuare subvențiile pentru agricultură de la Uniunea Europeană, fapt susținut de procurorii DNA Constanța care au și deschis, de altfel, un dosar penal. Teodosie a fost achitat definitiv în dosar pentru că ”fapta nu există”.

După anul 2005, cu un PSD în opoziție la nivel național, cuplul Mazăre-Constantinescu conștientizează că trebuie să își identifice electoratul-țintă și să-l fidelizeze, iar în demersul lor, aceștia primesc ajutorul semnificativ al lui Teodosie care, printre altele, era nelipsit de la evenimentele organizate de Primăria și Consiliul Județean Constanța, dar și de la cele organizate de primarii PSD din județ.

În august 2009, după ce pe numele lui Teodosie este deschisă prima anchetă penală pentru luare de mită, în urma investigației România Liberă, Radu Mazăre intervine telefonic într-o emisiune de la Antena 3 pentru a-i lua apărarea prelatului pe care l-a descris numai în termeni laudativi, concluzionând că acestuia nu poate să-i poarte decât respect.

Ulterior, la prima ediție a carelor alegorice și al interpretărilor personajelor istorice, în ultima zi a festivalului Summer Fashion din anul 2012, Radu Mazăre a apărut îmbrăcat în țar. Ceea ce a atras atenția a fost toiagul pe care Mazăre îl purta în mâna stângă.

Toiagul nu purta însemnele BOR, însă aparținea Arhiepiscopiei Tomisului: „Dacă vă spun de unde e toiagul, vă pică microfonul. De la Înalt Prea Sfinţia sa Tomitanul”, se mândrea Radu Mazăre în fața jurnaliștilor în august 2012.

Episodul a fost o premieră în istoria Bisericii Ortodoxe Române, iar evenimentul nu a fost urmat de nicio reacție din partea Patriarhiei.

O altă controversă referitoare la costumațiile purtate de edilul Constanței s-a iscat în momentul în care acesta a declarat că se va deghiza în Ștefan cel Mare. Vocile critice spuneau la acea vreme că imaginea domnitorului canonizat în 1992 este dusă în derizoriu de primarul excentric. În apărarea acestuia a venit nimeni altul decât șeful Arhiepiscopiei, cel la care au ajuns plângerile organizațiilor revoltate de alegerea primarului. Teodosie nu s-a împotrivit inițiativei primarului pentru că acesta din urmă îi garantase că în scenetă „nu vor fi fete dezbrăcate”.

Tot în vara lui 2012, Radu Mazăre a inaugurat cartierul asistaților social „Henri Coandă”, cel care doi ani mai târziu avea să facă obiectul unui dosar penal întocmit de procurorii DNA. La împărțirea locuințelor sociale a luat parte și ÎPS Teodosie care a declarat că primarul Constanței îl „alimentează cu dragoste”: „Am întâlnit alţi primari la Bucureşti, îmbrăcaţi în costum, care m-au alimentat cu vorbe. El m-a alimentat cu dragoste”.

În cadrul evenimentului, Teodosie i-a dăruit edilului o cruce de dimensiuni foarte mari, aurită, adusă de la Muntele Athos, iar Radu Mazăre a plâns vorbind în fața asistaților social.

Primăria condusă de Radu Mazăre nu a refuzat nicio solicitare venind din partea lui Teodosie sau din partea Arhiepiscopiei Tomisului, cu atât mai puțin atunci când a fost vorba de construirea bisericilor.

Una dintre cele mai controversate decizii referitoare la ridicarea lăcașelor de cult a fost luată în 2013, atunci când Consiliul Local Constanța a cedat Arhiepiscopiei două terenuri din Mamaia, iar Mazăre a aprobat construirea a două biserici în stațiune. Jurnaliștii au taxat amplasarea bisericilor lângă cluburile de noapte din Mamaia unde se promovează obiceiuri neacceptate de Biserică:

„Este posibil să crească numărul bisericilor în stațiunea Mamaia, în funcție de cum găsim locul potrivit. Inițial, am vrut trei biserici. (…) Nu le facem alături de un bar de noapte. (…), ci în locuri cuviincioase. (…) Primăria ne-a dat să alegem locurile și le-am ales pe cele mai ferite de barurile de noapte. (…) Un loc are în jur localuri, fără a avea fața spre biserică, și este un loc generos. Celălalt loc este pe malul lacului, unde nu există niciun bar, restaurant și nu vor exista pentru că există regula ca lângă biserică să nu se amplaseze baruri sau restaurante. Eu întotdeauna am avut cu primăria o înțelegere clară și m-am bucurat de bunăcuviința și bună-credința din partea primăriei și a domnului primar în special”, declara Teodosie în septembrie 2013.

În semn de mulțumire, Teodosie l-a luat pe Radu Mazăre alături de el în pelerinaj la Muntele Athos.

Turismul sexual și Biserica. Radu Mazăre: ”Pot spune că-l iubesc pe Teodosie”

În replică, Radu Mazăre i-a spus lui Teodosie că îl iubește, în direct, la o emisiune de pe TVR1, unde ambii erau invitați: „Este mai mult decât un prieten pentru mine. Pot să spun chiar că-l iubesc“, spunea Mazăre.

Nici prelatul nu s-a lăsat mai prejos, ocazie cu care a mai înregistrat un derapaj comparând construirea cartierului de asistați social cu lucrarea Sfântului Vasile:

„Ceea ce a făcut domnul primar aici, n-am sperat. Tot timpul gândeam la cel mai pilduitor părinte din istoria Bisericii: Sfântul Vasile cel Mare, care în puţinii ani cât a păstorit, a făcut ca niciun om din eparhia lui să nu fie neajutorat. Cartierul Henri Coandă pentru oamenii sărmani este o Vasiliadă, este un exemplu pentru orice om, de orice credință, de orice nație”.

De amintit este că în aceeași perioadă, Radu Mazăre revolta o parte a opiniei publice inducând ideea că turismul sexual trebuie promovat în stațiunea Mamaia. Ba mai mult, acesta i-a spus Elenei Udrea că „frumusețile autohtone trebuie să atragă turiștii ruși și arabi”.

În apărarea lui, Corina Martin, șefa Asociației Litoral Delta Dunării, actual consul onorific al Khazahstanului, a încercat să justifice cumva replica deplasată a fostului primar susținând că „trebuie să admitem că România se diferențiază prin femei frumoase” și că „sunt multe țări care merg pe ideea de turism sexual”.

În fapt, Radu Mazăre a cerut cluburilor să-și improvizeze câte un car alegoric și să participe la defilările săptămânale în sezonul estival, defilări în cadrul cărora erau angajate fete pentru a dansa lasciv, semi-dezbrăcate.

Teodosie nu a avut niciodată, nimic împotriva acestor replici și activități promovate de edilul Constanței. Ba dimpotrivă, i-a împrumutat toiagul în timpul unei defilări de modă, parte a show-ului cu care alegorice. Citește aici mai multe despre legătura dintre Mazăre și Teodosie și cum se legitimau reciproc aceștia.

Teodosie și ”lucrările științifice” pentru eliberarea pușcăriașilor

În 2014, înainte ca magistrații să se pronunțe asupra primei cereri de arestare a procurorilor DNA, Radu Mazăre s-a dus să se spovedească la Teodosie:

„Mă duc acuma la Înalt Prea Sfinția Sa să vorbesc cu el. Probabil o să mă spovedesc, nu știu”, declara Radu Mazăre jurnaliștilor care îl așteptau la ieșirea din sala de judecată.

Tot în 2014, Teodosie s-a preocupat și de soarta a doi deținuți ”de suflet” cărora le-a coordonat lucrările „științifice” pentru a-i ajuta să le scadă pedeapsa: Gigi Becali (care avea să devină mai târziu parlamentar AUR, n.red.) și preotul Gabriel Bucică, condamnat pentru trafic de etnobotanice și constituire de grup infracțional (preotul Gabriel Bucică slujea la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța, sub conducerea Arhiepiscopului Tomisului Teodosie). Teodosie i-a coordonat acestuia două lucrări scrise într-un timp record: doar o lună pentru fiecare dintre ele

Gigi Becali susținea că a fost și mai rapid, spunând că a scris celebra lucrare „Muntele Athos, patria ortodoxiei” în doar două săptămâni, cu girul lui Teodosie. Ulterior, Gigi Becali s-a oferit să-i plătească prejudiciul stabilit de procurorii DNA în dosarul fraudării fondurilor europene, în valoare de 300.000 de euro. Între timp, Teodosie a fost achitat definitiv pe motiv că ”fapta nu există”. Vezi aici acuzațiile și comunicatul DNA al trimiterii în judecată.

Mache și Securitatea: ”Un jurământ de credință”

În vara anului 2006 a apărut subiectul foștilor colaboratori cu Securitatea și, printre numele apărute în spațiul public, se număra și cel al Arhiepiscopului Tomisului.

CNSAS a confirmat faptul că acesta a semnat un angajament cu Securitatea și că a scris rapoarte despre colegii săi de liceu. La acea vreme, ziarul fondat de Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu îl apăra pe arhiepiscop vorbind despre o „vânătoare de vrăjitoare” și aloca un spațiu larg în care Teodosie a avut ocazia să-și scuze fapta și să explice de ce a semnat angajamentul cu Securitatea: