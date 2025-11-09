EXCLUSIV Rețeaua. Firmele și oamenii din jurul lui Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu pentru a-l scoate din țară: Austrieci, germani, ucraineni, moldoveni, în zeci de societăți înființate după 2022

G4Media și Info Sud-Est au identificat o rețea de firme înființate începând cu anul 2022, al căror numitor comun este Constantin Dănuț Hanț, omul de afaceri din Austria despre care DNA susține că l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu, aflat sub control judiciar, pentru a-l sustrage din țară.

Una dintre companii are ca domeniu de activitate fabricarea de armament și muniție, iar o alta are ca obiect construirea de aeronave spațiale civile. Obiectele de activitate ale celorlalte firme sunt, în general, consultanța în afaceri, transport, iar numele altora indică domeniul plasării forței de muncă. Firmele fie nu au activitate, fie au cifre de afaceri mici, fie nu figurează cu bilanțuri depuse la ANAF.

În total, 50 de societăți și persoane din conglomerat sunt împărțite în trei ”straturi”, din care fac parte cetățeni austrieci, ucraineni, moldoveni, turci, germani și români, iar sediile sociale ale firmelor sunt concentrate în trei nuclee principale, exceptând București: Hunedoara, Dolj, Timiș. În unele cazuri, la aceeași adresă își au sediile mai multe firme, conform informațiilor publice din baze de date deschise.

Reporterii G4Media și ISE nu au putut discuta cu reprezentanții firmelor pentru că, în unele cazuri, nu existau date de contact, iar în alte cazuri societățile au ca date de contact, în bazele deschise, același număr de telefon la care nu a răspuns nimeni. În momentul în care vom primi punctul de vedere solicitat îl vom publica.

Totodată, Călin Georgescu, fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, susține, într-o postare pe Facebook din 6 noiembrie, că nu-i cunoaște pe Constantin Dănuț Hanț sau Silviu Pîrvu-Ularu, fostul ofițer SRI care apare în stenogramele DNA vorbind despre o angajare fictivă a lui Georgescu. În trecut, Călin Georgescu spunea la fel despre mercenarul fugar Horațiu Potra, pentru ca apoi să recunoască ”o relație solidă”.

Fabricare de arme cu cifră de afaceri zero

În primul rând, omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț, care l-ar fi angajat fictiv pe Georgescu, este asociat în patru firme cu Silviu Pîrvu-Ularu, ofițerul SRI în rezervă aflat sub control judiciar în dosarul rezerviștilor SIE și SRI în care DNA a făcut percheziții săptămâna trecută.

Un alt personaj care apare în firme cu Hanț, Ularu sau cu amândoi este Gheorghe Alexa Grijac, un om de afaceri din Maramureș, care locuiește în București.

Separat de Hanț și Ularu, Grijac deține acțiuni în compania Tasko Valahia, care are ca obiect fabricarea armamentului și muniției.

Grijac este asociat în această companie cu entitatea ucraineană Corporatia Tasko, care se ocupă cu fabricarea armelor, dar și cu o societate ungurească (ITK KFT) și cu Asociația ”Viitorul fără griji”.

În 2023 și 2024, firma, care se află în sector 6, pe strada Elena Farago, a avut zero cifră de afaceri și niciun angajat, conform ANAF.

Lotul austriac. Consultanța

Herbert Haberhauer este un alt personaj care apare în firme împreună cu Hanț, presupusul angajator fictiv al lui Georgescu.

Cele 5 firme în care Haberhauer este asociat, administrator sau reprezentant asociat sunt înregistrate la aceeași adresă, pe strada Carierei din Ghelari, un sat cu 1500 de locuitori din Hunedoara. Într-una din firme, care se ocupă de ”comerț cu ridicata”, Haberhauer și Hanț sunt asociați și cu Maximilian Szmaja, tot din Austria.

La aceeași adresă mai figurează o firmă, tot a unor persoane cu domiciliul în Austria (Viena), Daniel Djuric și Dragan Djuric.

Toate cele șase firme sunt înființate în 2022, nu au activitate, au activitate slabă sau nu au depuse bilanțuri fiscale după anul 2023.

În cazul uneia, la ANAF există o declarație pe propria răspundere conform căreia ”entitatea nu a desfășurat activitate de la data înființării (30 septembrie 2022, n.red) și până la 31.12.2024”.

Firmele se ocupă de consultanță în afaceri, dezvoltare imobiliară, publicitate sau, așa cum indică numele uneia dintre ele, de plasarea forței de muncă.

Constantin Dănuț Hanț mai are trei firme deschise în 2022 și 2023:

Una de consultanță în tehnologia informației, pe care o deține împreună cu firma germană Ingenios Technologies ;

Două de consultanță în afaceri: Împreună cu Victor Leu, respectiv cu Victor Leu și omul de afaceri german Harald Udo Maereanu.

Firmele au declarate activitate zero sau declarații pe propria răspundere că nu au avut activitate de la înființare.

”Suveranistul” moldovean amic cu Dragnea, condamnat pentru trafic de influență

Într-o altă firmă, ”angajatorul” lui Georgescu, Constantin Dănuț Hanț, și fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu sunt asociați cu omul de afaceri moldovean Igori Istrati, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare cu executare în 2012, pentru trafic de influență.

Hanț, Ularu și Istrati mai sunt asociați în firmă și cu ucrainenii Andrii Kovalov și Valerii Malkin.

Cei cinci și-au înființat societatea cu sediul în sector 5, pe strada Dr. Leonte Anastasievici, în 2025, cu obiectul de activitate de fabricare de aeronave și nave spațiale civile.

Administratorul firmei este Igori Istrati care, în 2021, și-a înființat, în Iași, o societate de construcții clădiri rezidențiale, cu cifră de afaceri puțin peste 22.000 de lei anul trecut, iar în 2024 și 2025 și-a mai înființat două societăți de construcții clădiri rezidențiale și intermediere vânzări imobiliare.

În 2011, Istrati a cerut 100.000 de euro de la o persoană, care a devenit denunțător DNA, spunând că poate interveni pe lângă prefectul de Iași de la acea vreme pentru a elibera un titlu de proprietate. A fost condamnat definitiv la 4 ani cu executare.

În 2021, Igori Istrati, care are dublă cetățenie, română și moldoveană, era omul de încredere al fostului șef PSD Liviu Dragnea, abia ieșit din închisoare la vremea aceea, care voia să-și extindă noua formațiune politică, Alianța pentru Patrie.

Istrati, împreună cu Bogdan Pavel, fost coleg al Dianei Șoșoacă în PNR, urmau să se ocupe de organizația Iași a noului partid al lui Dragnea.

Legătura s-a rupt recent, în 2024, pentru că Istrati, care între timp a format Mișcarea ”suveranistă” a Reformei Sociale (MRS), l-a acuzat pe Dragnea de legături cu SRI.

Fabricare de vehicule transport rutier

În martie 2025, Constantin Hanț, Silviu Pîrvu-Ularu și Gheorghe Alexa Grijac au mai înființat o firmă, de fabricare vehicule transport rutier.

În firmă sunt asociați și cu Florin Musta, Tunahan Sarpkaya (cetățean turc) și Mariana Grama (cetățean moldovean).

Administratorul firmei este fostul ofițer SRI Silviu Pîrvu-Ularu.

Context

Călin Georgescu ar fi urmat să fie extras din țară printr-o angajare fictivă în Viena, de către persoane care apar în dosarul rezerviștilor SRI și SIE, susțin procurorii DNA într-un document consultat de G4Media. Fostul candidat pro-rus e trimis în judecată pentru acțiuni împotriva ordinii constituționale, sub control judiciar.

Procurorii DNA au făcut, în 5 noiembrie, percheziții care i-au vizat pe fostul general SIE Nicolae Iana, fostul general în rezervă SRI Nicolae Anghel, fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și fostul procuror militar DNA Vasile Doană.

Constantin Dănuț Hanț, om de afaceri din Viena, l-ar fi angajat în mod fictiv în una din societățile comerciale din capitala Austriei pe Călin Georgescu pentru ca acesta să poată părăsi România, deși este supus măsurii preventive a controlului judiciar.

Soția omului de afaceri, Laura Daniela Hanț, președinta Asociației ”Mihai Eminescu” din Viena este și cetățean de onoare al municipiului Iași din 2019. Conform Ziarul de Iași, Laura Hanț este și fostă preşedintă a PSD Austria.

Discuția despre această angajare fictivă a lui Călin Georgescu are loc între fostul ofițer SRI Silviu Ularu-Pîrvu și soția lui, Ecaterina Ularu-Pîrvu, căreia îi povestește despre contextul angajării lui Georgescu:

”Îmi trimite Costi și ăstea i-a făcut angajare la el. Costi l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? .. și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria!”, se arată în documentul consultat de G4Media.

Silviu Ularu-Pîrvu continuă să-i povestească soției despre cum Constantin Dănuț Hanț vrea să se asocieze cu Călin Georgescu într-o societate de consultanță pe probleme financiare

”Dar… zice Costi că au discutat și fac o firmă de consultanță pe probleme economice parte…. cu Georgescu, știi, să o preia Georgescu, să se ocupe de ea pe probleme economice cu parteneriat cu Profesional Consulting. Da, asta pe România și aia pe Austria și… partener direct”, se mai arată în documentul consultat de G4Media.

Călin Georgescu susține, într-o postare pe Facebook din 5 noiembrie, că nu-l cunoaște pe omul de afaceri Constantin Dănuț Hanț:

”Nu am avut și nu am niciun contract, colaborare, discuție sau alt tip de raport profesional ori personal cu persoanele menționate. Nu le cunosc și nu am fost implicat în niciuna dintre situațiile vehiculate. Orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”.

De precizat că fostul candidat pro-rus la alegerile prezidențiale din noiembrie 2024 nega la fel și relația cu mercenarul fugar Horațiu Potra.

Generalul SIE în rezervă Nicolae Iana (trecut în rezervă în 2003), fostul procuror militar DNA Vasile Doană și doi rezerviști din SRI au fost vizați de percheziții făcute de procurorii DNA într-un dosar în care este inculpat omul de afaceri vasluian Fănel Bogos, considerat unul dintre cei mai mari producători din industria avicolă.

Fostul general SIE Nicolae Iană este apropiat de gruparea Horațiu Potra – Călin Georgescu și are relații în țările arabe, potrivit Gândul.

Nicolae Iană a lucrat în trecut și pentru fostul mogul Sorin Ovidiu Vântu, în cadrul companiei Petromservice, externalizată din Petrom, fondată de sindicatul condus de Liviu Luca. Atât Vântu, cât și Luca au fost condamnați penal pentru corupție.