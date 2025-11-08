EXCLUSIV Clujul scade, Constanța rezistă, iar în Sibiu se renunță la desert / Industria Horeca, într-o „furtună perfectă”: creșterea TVA, costuri mărite la energie și veniturile tot mai reduse ale populației / ”Avem noroc că sunt firme care mai fac diferite evenimente”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Industria Horeca din România se confruntă cu o „furtună perfectă” de provocări economice, de la majorarea TVA-ului la explozia costurilor cu utilitățile și scăderea puterii de cumpărare a clienților.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Proprietari de restaurante și cafenele din Cluj-Napoca, Alba Iulia, Sibiu și Constanța descriu o situație din ce în ce mai dificilă, care amenință însăși supraviețuirea multor afaceri și transformă masa servită din restaurant într-un lux tot mai puțin accesibil.

De trei luni, cota redusă de TVA în industria Horeca a crescut de la 9% la 11%. La asta se adaugă o putere de cumpărare tot mai redusă a populației la care se adaugă o creștere masivă a energiei.

”Mai avem noroc că sunt firme care mai fac diferite evenimente și ne solicită spațiul restaurantului„

Ștefan Gadola, vicepreședinte al Organizației „Horeca Cluj”, deținător al restaurantului CHIOS (Carrousel) din Cluj Napoca, dar și al mai multor terase, afirmă că majorarea TVA-ului a îngreunat și mai mult situația industriei ospitaliere.

„Totul s-a schimbat, iar majorarea TVA-ului nu face decât să înrăutățească lucrurile, pentru că evident, din cauza acestor creșteri de prețuri lumea iese mult mai puțin la socializare în restaurante. Pentru mine ideea de restaurant tocmai asta înseamnă: lumea să vină să socializeze, să se bucure de mâncare, or în prezent lumea nu mai face asta. E acum în plină dezvoltare și acest serviciu prin aplicații mobile, de livrare la domiciliu/locul de muncă, și rezultatul îl resimțim cu toții, cel puțin pe partea aceasta de restaurante”, afirmă Ștefan Gadola.

El arată că în cadrul restaurantului pe care-l deține au mai compensat evenimentele organizate de unele firme.

„Mai avem noroc că sunt firme care mai fac diferite evenimente și ne solicită spațiul restaurantului cu tot ce ține de servicii, dar altfel, în mod cert a scăzut mult numărul clienților și asta se întâmplă peste tot, nu doar la noi”.

Omul de afaceri afirmă că de-a lungul ultimilor ani s-a străduit cu echipa sa să îmbunătățească serviciile, ambianța, să diversifice meniul, dar cu toate acestea, numărul celor care vin să mănânce este în scădere.

„În mare, dacă mă raportez la ultimii doi ani, avem o scădere de 20% pe cifra de afaceri”, spune Gadola, subliniind că acum în perioada de toamnă activitatea restaurantului și teraselor scade și mai mult.

”Ne străduim să economisim cum putem, de la consum de energie la reducere de personal, totul este ajustat, pentru că nu avem alte soluții. Materia primă s-a scumpit enorm, un banal cartof a ajuns să coste triplu, prin urmare e greu să faci ajustări de prețuri în meniu, și atunci tăiem de unde se poate”, a mai explicat Gadola, subliniind că speră la niște măsuri legislative care să sprijine industria ospitalieră.

Prețuri mai mari în Alba Iulia

Costurile mai ridicate, provocate de creșterea prețului la energie și de cota TVA i-a determinat pe mai mulți administratori din Horeca Alba să crească și ei prețurile.

”Pentru noi, la TuTu Coffee, creșterea TVA am simțit-o la capitolul cheltuieli și achiziție marfă. Am mărit ușor prețurile, dar asta a avut efect asupra vânzărilor, care au scăzut în această perioadă” a spus Mirela Ceteraș, administratoarea TuTu Coffee, una dintre cele mai apreciate cafenele din Alba Iulia, un loc preferat de întâlnire al artiștilor din oraș.

”Aici a fost într-adevăr o lovitură: curentul. De la 10.000 lei a ajuns la 20.000 lei, adică s-a dublat”

Marco Polo este printre cele mai longevive restaurante din Constanța, cu o vechime de aproape 28 de ani. 48 de angajați lucrează la restaurantul din centrul Constanței, iar după creșterea TVA-ului, numărul clienților a mai scăzut, însă nu semnificativ, ci cu maxim 5%.

Patronul restaurantului din Constanța, Crinu Danu, susține că nu au crescut prețurile produselor din meniu, deși acestea au crescut de la furnizori.

”Creșterea TVA-ului la restaurantul pe care îl administrez nu a dus la mărirea prețului, momentan. Creșterea TVA-ului nu a fost foarte semnificativă și nu pot să spun că m-a afectat și m-a forțat să măresc prețurile.

Sumele sunt normale, sunt modice, adică de la un 9% la 11% și numai pentru produsele fără zahăr și numai produsele din apă plată, apă minerală, nu putem spune că ne vor duce la o deficiență la încasări și la chestii de genul ăsta. Și creșterea de la 19 la 21% la fel. Momentan putem spune că avem puterea să mergem mai departe, avem puterea de a duce business-ul, să avem continuitate.

Problema va fi poate creșterea TVA-ului asupra clienților, pentru că noi avem nevoie de clienți, problema că atunci și clientul când se ducea la piață, când se duce să-și facă o aprovizionare la sfârșit de săptămână pentru ce are nevoie, strictul necesar, el va resimți în coșul lui zilnic în care își face piața și aprovizionarea. Și atunci este posibil ca dintr-un anumit număr de clienți pe care îi aveam săptămânal, ceea ce noi ne ducem undeva la în jur de 600 de clienți pe săptămână, să mai scadă. Și atunci într-adevăr, poate se resimte și la încasări, dar încasările nu putem spune că sunt atât de, nu putem spune că a scăzut atât de drastic încât să nu putem supraviețui și să mergem mai departe”, spune Crinu Danu.

El acuză că prețul energiei electrice a influențat mai mult cifrele restaurantului decât mărirea TVA.

”Aștept ianuarie, aștept să vedem, să se așeze, să se limpezească apele într-adevăr, pentru că avem nevoie de clienți în continuare. Ne mulțumim cu cât, dacă încasările care le avem destul de bune, nu putem să ne plângem, continuă și le ținem la nivelul actual. Reușim să ne acoperim toate cheltuielile, reușim să plătim și angajații. Problema cea mare care a fost și m-a lovit într-adevăr mai mult a fost zona cu utilitățile. Aici a fost într-adevăr o lovitură. Curentul.

De la 10.000 lei a ajuns la 20.000 lei, adică s-a dublat, s-a dublat curentul, da, adică aveam în jur de 10-12.000 lei. Și acum luna trecută și luna aceasta am văzut că a venit la 20.000 de lei.

Am zis că până în ianuarie aștept să se limpezească, să vedem într-adevăr ce se întâmplă în domeniul nostru de activitate. Cu toate că și în ianuarie avem nevoie de supraviețuire, va veni o perioadă grea și vă spun sincer, deci problema cea mai mare este cât de mult va fi afectat de fapt consumatorul și clientul, pentru că noi depindem de consumatori și de client.

Va veni perioada de după sărbători în care toată lumea, vedeți că vor fi recorduri iar de vânzări și încasări. Iar vor fi încasări de Crăciun și de Revelion, iar vor bubui și toată lumea va fi pe piață și aprovizionare. Dar într-adevăr, după aceea, ianuarie și februarie va fi o perioadă puțin mai critică”, spune Crinu Dinu.

”Oamenii nu mai mănâncă desertul, renunță la o porție”

Creșterea TVA-ului din HoReCa se resimte în vânzările pe care proprietarii de restaurante din centrul Sibiului le-au avut în ultimele trei luni.

În timp ce unii spun că oamenii comandă mai puțin, alegând să renunțe la un fel de mâncare, alții explică faptul că numărul clienților a scăzut și că nici măcar ofertele constante pe care le au la mâncare nu îi mai atrag.

Horațiu Bujac, administrator de restaurant în Piața Mare, menționează că numărul clienților nu a scăzut, dar constată că aceștia nu mai comandă la fel de mult, alegând să renunțe la desert, de exemplu.

„Nu am observat o scădere a numărului clienților. Porțiile nu le-am micșorat, deocamdată nu am făcut nimic. Suportăm din profitul nostru care este mic. Orice creștere ne afectează profitul, iar ca să nu pierdem clienții fideli încercăm să-i protejăm cât mai mult.

Ce am observat este că oamenii nu mai mănâncă desertul, renunță la o porție. Încă antreprenorii mai au resurse acum și putem să suportăm aceste cheltuieli, pentru că suntem după sezonul de vară. Situația va deveni critică din ianuarie, mai ales după primirea facturilor de energie și creșterea dividentelor.

Vacanța copiilor ne-a ajutat foarte mult, iar administrația locală ne-a asigurat că nu se va schimba regulamentul atât de drastic”, a spus Horațiu Bujac.

Gigi Stancu de la Old Lisbon, restaurant din Piața Mică din centrul orașului, descrie situația ca fiind una dificilă atât din cauza creșterii TVA-ului, cât și din cauza costurilor la gaz și la energie electrică. El spune că oamenii sunt mult mai chibzuiți în ceea ce privește cheltuielile pe care le fac.

„Se vede o scădere destul de drastică mai ales pe luna octombrie, banii pe care i-am făcut în iunie, i-am adus de acasă în octombrie. Dacă așa merge și lunile viitoare, nu știu cum ne scoatem cămașa. Nu zic că cei 2% au fost cea mai mare daună, cea mai mare daună sunt facturile la curent și gaz. Factura la curent a fost luna trecută de 7.800 lei”, detaliază el.

Au contribuit Petruț Iacob, Ovidiu Hațegan și Cosmina Fernoagă