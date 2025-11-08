G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ministrul Economiei anunță că se află în Arabia Saudită: „Acum este momentul…

radu-miruta-Deemah-AlYahya
Radu Miruță, ministrul Economiei, alături de Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization, la Riad (sursa foto: Facebook / Radu Miruță)

Ministrul Economiei anunță că se află în Arabia Saudită: „Acum este momentul inteligenței artificiale / Cine înțelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detașează de pluton și are de câștigat”

Analize8 Noi • 366 vizualizări 0 comentarii

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat sâmbătă seara pe Facebook că se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, „pentru o serie de întâlniri în urma cărora și o țară, și cealaltă să analizeze pe ce canale se poate crește cooperarea”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Cine înțelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detașează de pluton și are de câștigat. Tehnologia face câte un salt semnificativ o dată la 15 ani: unii îl prind mai devreme, alții se trezesc mai târziu. Acum este momentul inteligenței artificiale”, a mai scris Miruță pe rețeaua de socializare.

„Țările fac pași, iar România este acolo: înțelege, contribuie la direcție și caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume și ce există la noi.
Îi mulțumesc Excelenței Sale, Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization, o colegă de breaslă cu care am avut plăcerea unei discutii tehnice, pentru interactiunea de astăzi de la Riad și pentru invitația adresată Guvernului României de alăturare în acest for.

Digital Cooperation Organization este o organizație interguvernamentală care are ca scop promovarea cooperării digitale între țări și accelerarea economiei digitale incluzive”, mai precizează ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Consultările ruso-americane au început în Arabia Saudită

Analize24 Mar 2025
1 comentariu

Niantic, creatorul popularului Pokémon Go, își vinde divizia de jocuri către o companie din Arabia Saudită, pentru 3,5 miliarde de dolari

Analize13 Mar 2025
0 comentarii

Delegațiile americană și ucraineană se vor întâlni săptămâna viitoare în Arabia Saudită pentru discuții (surse)

Analize6 Mar 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.