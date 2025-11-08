Ministrul Economiei anunță că se află în Arabia Saudită: „Acum este momentul inteligenței artificiale / Cine înțelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detașează de pluton și are de câștigat”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, a anunțat sâmbătă seara pe Facebook că se află la Riad, la invitația Guvernului Arabiei Saudite, „pentru o serie de întâlniri în urma cărora și o țară, și cealaltă să analizeze pe ce canale se poate crește cooperarea”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Cine înțelege mai repede să introducă beneficiile tehnologiei în economie se detașează de pluton și are de câștigat. Tehnologia face câte un salt semnificativ o dată la 15 ani: unii îl prind mai devreme, alții se trezesc mai târziu. Acum este momentul inteligenței artificiale”, a mai scris Miruță pe rețeaua de socializare.

„Țările fac pași, iar România este acolo: înțelege, contribuie la direcție și caută o mapare între ceea ce se întâmplă în lume și ce există la noi.

Îi mulțumesc Excelenței Sale, Deemah AlYahya, secretar general al Digital Cooperation Organization, o colegă de breaslă cu care am avut plăcerea unei discutii tehnice, pentru interactiunea de astăzi de la Riad și pentru invitația adresată Guvernului României de alăturare în acest for.

Digital Cooperation Organization este o organizație interguvernamentală care are ca scop promovarea cooperării digitale între țări și accelerarea economiei digitale incluzive”, mai precizează ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului.