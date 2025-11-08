Calificări pline de surprize pe Interlagos: Lando Norris poleman, Antonelli pe doi / Verstappen eliminat din Q1, Hamilton din Q2

Lando Norris și-a continuat weekend-ul perfect din Brazilia și a obținut pole position-ul pe circuitul Interlagos, sâmbătă, după o sesiune de calificări absolut nebună, cu cel mai bun timp 1:09.511.

Calificările au avut surprize de la start la finish – Verstappen a semnat-o pe prima, după ce nu s-a regăsit din nou pe pista braziliană, în mod asemănător cu sesiunea de calificări din sezonul trecut, și a fost eliminat încă din Q1, reclamând că monopostul său aluneca prea rău în primul viraj.

Nici Q2-ul nu a rămas fără vreo surpriză. Lewis Hamilton a terminat pe 13 și nu s-a regăsit în ultima parte a calificărilor, acolo unde, de exemplu, a performat excelent colegul său Charles Leclerc, care va pleca de pe a doua linie în cursa de Grand Prix.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a izbutit încă o dată să fie în spatele omului în formă de la McLaren (+0.174), similar cu ce s-a întâmplat la sprint, și va avea o poziție numai bună pentru a se gândi să-i strice weekend-ul perfect al britanicului. Pilotul monegasc de la Ferrari a completat podiumul după ce a terminat la o diferență de +0.294 de poleman.

În continuarea topului zece: Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Oliver Bearman a avut o zi bună la serviciu și va pleca de pe a patra linie pe grila de start, după ce s-a clasat pe prima poziție în Q1 și Q2.

Cursa Marelui Premiu al Braziliei va avea loc duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 19:00 (ora României). În cursa de sprint a ieșit învingător tot Lando Norris și a crescut ecartul între el și colegul său de la McLaren cu 9 puncte.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid

Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position

Sâmbătă, 8 noiembrie

Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris

Calificări: 20:00 – 21:00 / Lando Norris

Duminică, 8 noiembrie

Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

Primul Grand Prix: 1973

Lungime circuit: 4,309 km

Numărul de tururi: 71

Distanță totală: 305,939 km

Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

Pole position: Lando Norris (McLaren)

Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67

Locul 1: Max Verstappen (RedBull)

Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)

Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 365 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 326 George Russell (Mercedes) 264 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 148 Kimi Antonelli (Mercedes) 104 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Fernando Alonso (Aston Martin) 40 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 21 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

