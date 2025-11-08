G4Media.ro
Calificări pline de surprize pe Interlagos: Lando Norris poleman, Antonelli pe doi…

Lando Norris, pilot al McLaren, surprins în paddock cu ocazia unui Mare Premiu de Formula 1
Lando Norris / Sursa foto: dpa picture alliance / Alamy / Alamy / Profimedia

Calificări pline de surprize pe Interlagos: Lando Norris poleman, Antonelli pe doi / Verstappen eliminat din Q1, Hamilton din Q2

Lando Norris și-a continuat weekend-ul perfect din Brazilia și a obținut pole position-ul pe circuitul Interlagos, sâmbătă, după o sesiune de calificări absolut nebună, cu cel mai bun timp 1:09.511.

Calificările au avut surprize de la start la finish – Verstappen a semnat-o pe prima, după ce nu s-a regăsit din nou pe pista braziliană, în mod asemănător cu sesiunea de calificări din sezonul trecut, și a fost eliminat încă din Q1, reclamând că monopostul său aluneca prea rău în primul viraj.

Nici Q2-ul nu a rămas fără vreo surpriză. Lewis Hamilton a terminat pe 13 și nu s-a regăsit în ultima parte a calificărilor, acolo unde, de exemplu, a performat excelent colegul său Charles Leclerc, care va pleca de pe a doua linie în cursa de Grand Prix.

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a izbutit încă o dată să fie în spatele omului în formă de la McLaren (+0.174), similar cu ce s-a întâmplat la sprint, și va avea o poziție numai bună pentru a se gândi să-i strice weekend-ul perfect al britanicului. Pilotul monegasc de la Ferrari a completat podiumul după ce a terminat la o diferență de +0.294 de poleman.

În continuarea topului zece: Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

Oliver Bearman a avut o zi bună la serviciu și va pleca de pe a patra linie pe grila de start, după ce s-a clasat pe prima poziție în Q1 și Q2.

Cursa Marelui Premiu al Braziliei va avea loc duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 19:00 (ora României). În cursa de sprint a ieșit învingător tot Lando Norris și a crescut ecartul între el și colegul său de la McLaren cu 9 puncte.

Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet

Vineri, 7 noiembrie

Sâmbătă, 8 noiembrie

  • Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris
  • Calificări: 20:00 – 21:00 / Lando Norris

Duminică, 8 noiembrie

  • Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play

Circuitul de la Interlagos

  • Primul Grand Prix: 1973
  • Lungime circuit: 4,309 km
  • Numărul de tururi: 71
  • Distanță totală: 305,939 km
  • Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540

Ce a fost în 2024

  • Pole position: Lando Norris (McLaren)
  • Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
  • Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
  • Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
  • Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

  1. Lando Norris (McLaren) 365 puncte
  2. Oscar Piastri (McLaren) 356
  3. Max Verstappen (RedBull) 326
  4. George Russell (Mercedes) 264
  5. Charles Leclerc (Ferrari) 210
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) 148
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) 104
  8. Alexander Albon (Williams) 73
  9. Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
  10. Fernando Alonso (Aston Martin) 40
  11. Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
  12. Carlos Sainz (Williams) 38
  13. Oliver Bearman (Haas) 32
  14. Lance Stroll (Aston Martin) 32
  15. Liam Lawson (Racing Bulls) 30
  16. Esteban Ocon (Haas) 30
  17. Yuki Tsunoda (RedBull) 28
  18. Pierre Gasly (Alpine) 21
  19. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
  20. Franco Colapinto (Alpine) 0
  21. Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

  1. McLaren 713 puncte / campioană
  2. Ferrari 356
  3. Mercedes 355
  4. RedBull 346
  5. Williams 111
  6. Racing Bulls 72
  7. Aston Martin 69
  8. Haas 62
  9. Kick Sauber 60
  10. Alpine 20

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1

