Calificări pline de surprize pe Interlagos: Lando Norris poleman, Antonelli pe doi / Verstappen eliminat din Q1, Hamilton din Q2
Lando Norris și-a continuat weekend-ul perfect din Brazilia și a obținut pole position-ul pe circuitul Interlagos, sâmbătă, după o sesiune de calificări absolut nebună, cu cel mai bun timp 1:09.511.
Calificările au avut surprize de la start la finish – Verstappen a semnat-o pe prima, după ce nu s-a regăsit din nou pe pista braziliană, în mod asemănător cu sesiunea de calificări din sezonul trecut, și a fost eliminat încă din Q1, reclamând că monopostul său aluneca prea rău în primul viraj.
Nici Q2-ul nu a rămas fără vreo surpriză. Lewis Hamilton a terminat pe 13 și nu s-a regăsit în ultima parte a calificărilor, acolo unde, de exemplu, a performat excelent colegul său Charles Leclerc, care va pleca de pe a doua linie în cursa de Grand Prix.
Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a izbutit încă o dată să fie în spatele omului în formă de la McLaren (+0.174), similar cu ce s-a întâmplat la sprint, și va avea o poziție numai bună pentru a se gândi să-i strice weekend-ul perfect al britanicului. Pilotul monegasc de la Ferrari a completat podiumul după ce a terminat la o diferență de +0.294 de poleman.
În continuarea topului zece: Oscar Piastri (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), George Russell (Mercedes), Liam Lawson (Racing Bulls), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine) și Nico Hulkenberg (Kick Sauber)
Oliver Bearman a avut o zi bună la serviciu și va pleca de pe a patra linie pe grila de start, după ce s-a clasat pe prima poziție în Q1 și Q2.
Cursa Marelui Premiu al Braziliei va avea loc duminică, 9 noiembrie, începând cu ora 19:00 (ora României). În cursa de sprint a ieșit învingător tot Lando Norris și a crescut ecartul între el și colegul său de la McLaren cu 9 puncte.
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
- Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Lando Norris
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 365 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 326
- George Russell (Mercedes) 264
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 148
- Kimi Antonelli (Mercedes) 104
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Fernando Alonso (Aston Martin) 40
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 21
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie –Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie –Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) –Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
