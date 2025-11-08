Lando Norris se impune în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1 / Piastri, accident care l-a scos din cursă prematur
Pilotul McLaren Lando Norris a profitat din plin de pole position-ul obținut și s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelui Premiu al Braziliei de Formula 1 (53:25.928). Pe circuitul Interlagos au avut loc mai multe accidente din cauza pistei afectate de ploaie.
Oscar Piastri (McLaren) a ieșit prematur din cursă după ce pista ușor umedă nu i-a fost prielnică și a suferit un accident.
Britanicul a demarat spre o victorie care nu i-a scăpat nici măcar o dată din mână, în ciuda presiunii italianului Antonelli, și care îl împinge la nouă puncte distanță în clasamentul piloților de Formula 1.
Nico Hulkenberg (Kick Sauber) și Franco Colapinto (Alpine) au pierdut, de asemenea, controlul monoposturilor după accidentul lui Piastri, ceea ce a provocat ridicarea steagului roșu timp de aproximativ 20 de minute.
Andrea Kimi Antonelli l-a urmărit o bună parte din cursă pe Norris pentru a-i fura prima poziție, dar în final noul pilot de la Mercedes a terminat pe locul secund (+0.845). Celălalt pilot Mercedes, George Russell, a completat podiumul (2.318).
Campionul en-titre Max Verstappen (RedBull Racing) a venit pe patru. În continuarea beneficiarilor de puncte după penultima cursă de sprint a sezonului se află Charles Leclerc (Ferrari), Fernando Alonso (Aston Martin), Lewis Hamilton (Ferrari) și Pierre Gasly (Alpine).
Our #F1Sprint points scorers 🇧🇷#F1 #BrazilGP @Gatorade pic.twitter.com/25waOhDCEx
— Formula 1 (@F1) November 8, 2025
Am avut o cursă care s-a terminat exact cum a început – Gabriel Bortoleto a suferit un accident serios pe final, care i-a provocat daune mari monopostului, punând sub semnul întrebării disponibilitatea sa la calificările de la ora 19:00.
Marele Premiu de F1 al Braziliei, program complet
Vineri, 7 noiembrie
- Antrenament 1 / Lando Norris – cel mai rapid
- Calificări Sprint: / Lando Norris, pole position
Sâmbătă, 8 noiembrie
- Cursa Sprint: 16:00 – 17:00 / Lando Norris
- Calificări: 20:00 – 21:00 / Antena 3, Antena Play
Duminică, 8 noiembrie
- Cursa: 19:00 / Antena 3, Antena Play
Circuitul de la Interlagos
- Primul Grand Prix: 1973
- Lungime circuit: 4,309 km
- Numărul de tururi: 71
- Distanță totală: 305,939 km
- Cel mai rapid tur: Valtteri Bottas, în 2018 (Mercedes): 1:10.540
Ce a fost în 2024
- Pole position: Lando Norris (McLaren)
- Cel mai rapid tur: Max Verstappen (RedBull) 1:20.472 în turul 67
- Locul 1: Max Verstappen (RedBull)
- Locul 2: Esteban Ocon (Alpine)
- Locul 3: Pierre Gasly (Alpine)
Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez
- Lando Norris (McLaren) 357 puncte
- Oscar Piastri (McLaren) 356
- Max Verstappen (RedBull) 321
- George Russell (Mercedes) 258
- Charles Leclerc (Ferrari) 210
- Lewis Hamilton (Ferrari) 146
- Kimi Antonelli (Mercedes) 97
- Alexander Albon (Williams) 73
- Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41
- Isack Hadjar (Racing Bulls) 39
- Carlos Sainz (Williams) 38
- Fernando Alonso (Aston Martin) 37
- Oliver Bearman (Haas) 32
- Lance Stroll (Aston Martin) 32
- Liam Lawson (Racing Bulls) 30
- Esteban Ocon (Haas) 30
- Yuki Tsunoda (RedBull) 28
- Pierre Gasly (Alpine) 20
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19
- Franco Colapinto (Alpine) 0
- Jack Doohan (Alpine) 0.
Clasamentul constructorilor din F1
- McLaren 713 puncte / campioană
- Ferrari 356
- Mercedes 355
- RedBull 346
- Williams 111
- Racing Bulls 72
- Aston Martin 69
- Haas 62
- Kick Sauber 60
- Alpine 20
Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1
- Australia (Albert Park) – Câștigător Lando Norris
- China (Shanghai) – 23 martie – Câștigător Oscar Piastri
- Japonia (Suzuka) – 6 aprilie – Câștigător Max Verstappen
- Bahrain (Sakhir) – 13 aprilie – Câștigător Oscar Piastri
- Arabia Saudită (Jeddah) – Câștigător Oscar Piastri
- Miami (International Autodrome) – Câștigător Oscar Piastri
- Emilia Romagna (Imola) – Câștigător Max Verstappen
- Monaco (Circuit de Monaco) – Câștigător Lando Norris
- Barcelona (Montmelo) – Câștigător Oscar Piastri
- Canada (Gilles Villeneuve, Montreal) – Câștigător George Russell
- Austria (Spielberg) – Câștigător Lando Norris
- Marea Britanie (Silverstone) – Câștigător Lando Norris
- Belgia (Spa-Francorchamps) – Câștigător Oscar Piastri
- Ungaria (Hungaroring) – Câștigător Lando Norris
- Olanda (Zandvoort) – Câștigător Oscar Piastri
- Italia (Monza) – Câștigător Max Verstappen
- Azerbaijan (Baku) – Câștigător Max Verstappen
- Singapore (Marina Bay) – Câștigător George Russell
- SUA (Austin) – Câștigător Max Verstappen
- Mexic (Hermanos Rodriguez) – Câștigător Lando Norris
- Sao Paulo (Interlagos) – 9 noiembrie
- Las Vegas (Nevada) – 22 noiembrie
- Qatar (Lusail) – 30 noiembrie
- Abu Dhabi (Yas Marina) – 7 decembrie.
