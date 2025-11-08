Pistolul sovietic Makarov, retras din uz de armata bulgară / Este folosit din 1951

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Armata bulgară a început procesul de retragere din uz a pistolului sovietic Makarov, care se află în serviciu din 1951, și îl va înlocui cu modelul modern Springfield Armory Echelon 4.5 de 9 mm, a anunțat comandantul forțelor terestre, generalul-maior Deyan Deshkov, la poligonul de antrenament Lyulyak, lângă Stara Zagora, transmite Novinite.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Deși marca Springfield Armory este americană, pistoalele selectate sunt produse în Croația. Achiziționarea a câteva mii de unități este prevăzută în bugetul pentru 2026, iar armata deține deja muniția necesară pentru a accelera instruirea și integrarea noii arme în rândul personalului.

Înlocuirea pistolului face parte dintr-un program mai amplu, la scară largă, de modernizare a armelor de calibru mic, care a început cu o comandă publică în 2024. Cadrul pentru această achiziție este evaluat la 40 de milioane de leva și acoperă nu numai pistoalele de serviciu, ci și noi puști cu lunetă, carabine de asalt și mitraliere construite conform standardelor tehnice NATO. O decizie privind selectarea unui sistem de lunetă pentru forțele terestre este așteptată anul viitor.