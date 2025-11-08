Federaţia irlandeză de fotbal va cere UEFA suspendarea Israelului din competiţiile europene

Membrii organismului de conducere al fotbalului irlandez au votat sâmbătă în proporţie covârşitoare ca board-ul forului să solicite UEFA suspendarea imediată a Federaţiei Israeliene de Fotbal din competiţiile europene, a anunţat federaţia irlandeză, potrivit Reuters, transmite News.ro.

O rezoluţie adoptată de membrii FAI a menţionat presupuse încălcări de către Federaţia Israeliană de Fotbal a două prevederi din statutul UEFA: eşecul acesteia de a implementa şi aplica o politică eficientă împotriva rasismului şi participarea cluburilor israeliene la competiţii în teritoriile palestiniene ocupate fără consimţământul Federaţiei Palestiniene de Fotbal.

Rezoluţia, propusă de unul dintre cluburile de top din Irlanda, Bohemian FC, a fost susţinută de 74 de voturi, având şi şapte voturi împotrivă şi două abţineri.

UEFA a luat în considerare organizarea unui vot la începutul lunii trecute cu privire la suspendarea Israelului din competiţiile europene din cauza războiului din Gaza, a declarat o sursă pentru Reuters la momentul respectiv. Discuţiile interne din cadrul UEFA cu privire la o posibilă suspendare au fost abandonate după ce, la 10 octombrie, a intrat în vigoare un armistiţiu negociat de SUA.

Rezoluţia irlandeză vine în urma apelurilor lansate în septembrie de către şefii organismelor de conducere ale fotbalului turc şi norvegian, care au cerut suspendarea Israelului din competiţiile internaţionale.

Aceste solicitări au venit după ce experţii Naţiunilor Unite au făcut apel la FIFA şi UEFA să suspende Israelul din fotbalul internaţional, citând un raport al Comisiei de anchetă a ONU care afirma că Israelul a comis genocid în timpul războiului din Gaza. Israelul a negat comiterea genocidului şi a descris raportul ca fiind scandalos.