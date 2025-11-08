Joey Barton, găsit vinovat pentru trimiterea de mesaje online jignitoare menite să provoace suferință și anxietate

Fostul fotbalist Joey Barton a fost găsit vinovat de şase capete de acuzare pentru trimiterea de mesaje online extrem de jignitoare cu intenţia de a provoca suferinţă sau anxietate, relatează The Guardian, transmite News.ro.

Un juriu al Curţii Penale din Liverpool a constatat că Barton, în vârstă de 43 de ani, a „depăşit limita dintre libertatea de exprimare şi infracţiune” printr-o serie de postări adresate celor peste 2 milioane de urmăritori ai săi pe X între ianuarie şi martie 2024. El a fost achitat de alte şase acuzaţii.

Primele postări făcute de Barton au vizat comentatoarele de fotbal Lucy Ward şi Eni Aluko, după ce cele două femei au participat la transmisiunea meciului din 17 ianuarie 2024 din FA Cup între Everton şi Crystal Palace.

Barton, un critic de multă vreme al implicării femeilor în fotbalul masculin, a criticat comentariile femeilor despre meci şi le-a comparat cu criminali în serie notorii, numindu-le „Fred şi Rose West ai comentariilor fotbalistice”. El a continuat să suprapună feţele celor două femei peste o fotografie a criminalilor în serie. Ward a declarat marţi în faţa instanţei că aceste postări i-au provocat „teamă fizică”.

El a mai postat că Aluko se încadra în „categoria Stalin/Pol Pot”, deoarece „omorâse urechile a sute de mii, dacă nu chiar milioane de fani ai fotbalului”, înainte de a afirma că ea era acolo doar „pentru a bifa nişte căsuţe”, adăugând: „DEI [diversitate, echitate şi incluziune] este o porcărie. Acţiune afirmativă. Totul pe fondul prostiei BLM/George Floyd”.

Atacul lui Barton asupra celor două femei l-a determinat pe prezentatorul Jeremy Vine să încerce să intervină, declarând miercuri în faţa instanţei că a fost „destul de şocat de ceea ce a spus domnul Barton despre două comentatoare foarte respectate” şi l-a întrebat dacă „are de-a face cu o leziune cerebrală”.

Barton a răspuns numindu-l pe Vine „pedofil pe bicicletă”, întrebându-l dacă „a fost pe Insula Epstein” şi dacă „va apărea în registrele de zbor”, înainte de a-i spune că „ar fi bine să recunoască acum, pentru că va suna la poliţie dacă îl va vedea pe bicicletă în apropierea unei şcoli primare”. Apoi a postat o imagine cu Vine, cu legenda: „Dacă îl vedeţi pe acest tip lângă o şcoală primară, sunaţi la 999”.

Vine a declarat în faţa instanţei că a luat în serios aceste acuzaţii şi s-a simţit „în pericol fizic” din cauza lor, îngrijorat că adepţii „cu aceeaşi mentalitate” ai lui Barton le-ar putea interpreta ca fiind reale, spunând „dacă oamenii vor să afle unde locuieşti, pot să o facă”. Vine a mai spus că, ca urmare a postărilor lui Barton: „Am cerut sfaturi despre siguranţa mea, mi-am modificat mişcările. Cred că aceste mesaje m-au pus în pericol, în pericol fizic”.

Barton a susţinut că a fost victima unei „urmăriri penale politice” şi a minimizat postările ca fiind „glume grosolane” şi „o ceartă între vedete online” când a fost interogat joi.

El a spus: „În opinia mea, statul a încercat să mă zdrobească. Cred că este vorba de o urmărire penală din partea statului, indiferent care ar fi motivele pentru care se ia măsuri împotriva oamenilor”.

Barton a declarat că nu intenţiona să-l numească pe Vine pedofil şi că postările sale îndreptate către prezentator erau „o glumă proastă” şi „o glumă de prost gust, întunecată şi infantilă”.

Joey Barton a continuat spunând că nu a „încercat să provoace suferinţă sau anxietate sau să-şi pună în pericol viaţa sau vieţile fiicelor sale”, adăugând: „Nu vreau ca oamenii să se teamă pentru vieţile lor, sunt tată”.

Barton urmează să fie condamnat la 8 decembrie, iar condiţiile de eliberare pe cauţiune îi interzic să menţioneze în vreun fel cele trei victime până atunci.