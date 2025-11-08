G4Media.ro
Rămășițele unui ostatic preluate din Gaza au fost identificate ca aparținând cetățeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff

Fâșia Gaza
Credit line: AP / AP / Profimedia

Rămășițele unui ostatic preluate din Gaza au fost identificate ca aparținând cetățeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff

Rămăşiţele pământeşti ale unui ostatic- returnate vineri seara în Fâşia Gaza de către grupările islamiste palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic – au fost identificate ca aparţinând cetăţeanului israeliano-argentinian Lior Rudaeff, a anunţat sâmbătă armata israeliană, citată de France Presse, transmite Agerpres.

„În urma procesului de identificare de către Institutul naţional medico-legal, armata israeliană a informat familia lui Lior Rudaeff că trupul său a fost repatriat pentru înhumare”, se afirmă în comunicatul militar.

Lior Rudaeff, israeliano-argentinian, a fost ucis în 7 octombrie 2023 la Nir Yitzhak, în timp ce încerca să protejeze kibuţul împreună cu alţi patru locuitori în ziua atacului Hamas asupra unor comunităţi din sudul Israelului, atac care a dus la declanşarea războiului în Fâşia Gaza. El avea 61 de ani, iar trupul său fusese dus în acea zi în Gaza pentru a fi folosit în calitate de ostatic pentru un eventual schimb la negocierile cu Israelul.

