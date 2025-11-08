G4Media.ro
MAE avertizează românii care călătoresc în Statele Unite de posibile întârzieri și…

Călători în aeroportul sibiu
Sursa foto: Turnul Sfatului

MAE avertizează românii care călătoresc în Statele Unite de posibile întârzieri și anulări de zboruri din cauza blocajului guvernamental

Ministerul Afacerilor Externe informează sâmbătă cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, urmare a anunţului făcut de Administraţia Federală pentru Aviaţie (FAA), pe fondul blocajului guvernamental prelungit, este de aşteptat să se înregistreze întârzieri sau anulări de zboruri în zilele următoare, atât pe rutele interne, cât şi pe rutele internaţionale, transmite Agerpres.

Într-un comunicat transmis AGERPRES, MAE le recomandă cetăţenilor români să verifice situaţia zborurilor înainte de a se prezenta în aeroporturi şi să menţină legătura cu reprezentanţii companiilor aeriene pentru informaţii în timp real cu privire la programul de zbor.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie următoarele numere de telefon de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară: Ambasada României la Washington: +1 202 420-8350; Consulatul General al României la Los Angeles: +1 310 721-0474; Consulatul General al României la Chicago: +1 312 307-2923; Consulatul General al României la New York: +1 917 679-9874; Consulatul General al României la Miami: +1 202 515-8953.

Context. Statele Unite se confruntă în aceste săptămâni cu unul dintre cele mai severe blocaje guvernamentale (government shutdown) din ultimii ani. Negocierile din Congres privind bugetul federal au eșuat repetat, ceea ce a dus la suspendarea finanțării pentru numeroase agenții guvernamentale. Deși Administrația Federală pentru Aviație (FAA) este obligată prin lege să continue funcționarea în timpul unui shutdown, aviația fiind considerată infrastructură critică, mii de angajați sunt neplătiți, fapt care creează perturbări majore.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

