Joe Biden afirmă că Trump a „distrus” democrația, într-o critică aspră: „A dat cu bila de demolat în democrație”

Fostul președinte Joe Biden a lansat, vineri, un atac dur la adresa succesorului său la Casa Albă, afirmând în fața susținătorilor că Donald Trump „a dat cu bila de demolat în democrație”, potrivit CNN.

„Știam că Trump va distruge țara, dar nu mi-am imaginat, trebuie să recunosc, că va exista chiar o bilă de demolat adevărată”, a spus Biden în cadrul unei gale organizate la Omaha de Partidul Democrat din Nebraska, făcând referire la demolarea Aripii de Est a Casei Albe, transformată de Trump într-o sală de bal de 8.000 de metri pătrați.

„E un simbol perfect al președinției lui”, a continuat Biden. „Trump a dat cu bila de demolat nu doar în casa poporului, ci și în Constituție, în statul de drept, în însăși democrația noastră.”

Fostul președinte l-a ironizat și pentru afirmațiile sale repetate potrivit cărora al doilea său mandat a adus „o eră de aur” Americii.

„El spune acum că trăim, citez, «într-o eră de aur». Singurul aur este cel pe care îl atârnă prin birou”, a spus Biden, referindu-se la decorațiile aurite adăugate de Trump în Biroul Oval.

Pe parcursul discursului, Biden i s-a adresat direct fostului președinte republican: „Te comporți într-un fel care ne face de rușine ca națiune, sincer.”

El l-a acuzat și că pune interesele milionarilor și miliardarilor deasupra celor ale cetățenilor: „Tu lucrezi pentru noi, domnule președinte. Noi nu lucrăm pentru tine. Tu lucrezi pentru noi, nu doar pentru bogați”, a spus Biden, adăugând: „Sunt furios.”

Biden a vorbit și despre diagnosticul său de cancer de prostată, primit recent, la câteva săptămâni după ce a încheiat un tratament cu radioterapie. El a legat experiența personală de importanța sistemului public de sănătate: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru medici, asistente și progresele incredibile din cercetarea împotriva cancerului”, a spus Biden. „Iar acum, Trump și prietenii lui republicani taie finanțarea pentru sănătate și o fac mai scumpă pentru aproape toată lumea.”

Discursul a avut loc în contextul celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA, provocat de dezacordurile privind subvențiile pentru sănătate. Democrații refuză să sprijine proiectul de lege al republicanilor pentru finanțarea guvernului, deoarece acesta nu prelungește subvențiile extinse pentru asigurările medicale din Legea privind îngrijirea accesibilă (Affordable Care Act), care expiră la sfârșitul anului.

Victoria democraților, salutată de Biden

Biden a salutat victoria zdrobitoare a democraților la alegerile de marți, exclamând: „Partidul Democrat s-a întors!” Democrații au câștigat în mai multe state: Zohran Mamdani a fost ales primar al New York-ului, iar Abigail Spanberger și Mikie Sherrill au câștigat alegerile pentru funcțiile de guvernator în Virginia și New Jersey. În California, alegătorii au aprobat o inițiativă susținută de democrați privind reforma electorală.

„Poporul american transmite un mesaj clar… către Trump și către oamenii lui”, a spus Biden, denunțând politicile actualei administrații republicane.

Reluând una dintre temele sale favorite din campania electorală, fostul președinte a avertizat asupra fragilității democrației și a cerut americanilor „să lupte pentru ea”.

„Democrația nu e ceva garantat. Nici măcar în America. Trebuie să muncim pentru ea. Trebuie să alegem lideri care cred în democrație, care o apără și o protejează”, a spus Biden.

El a încheiat într-un ton optimist: „Cunosc această națiune. Cunosc poporul american. Și știu un lucru: nimeni — nici măcar președintele — nu poate distruge democrația noastră atâta timp cât stăm uniți și luptăm pentru ea.”

