Joe Biden a finalizat o „cură de radioterapie” împotriva unei forme agresive de cancer la prostată
Fostul preşedinte american Joe Biden a încheiat, la începutul acestei săptămâni o serie de şedinţe de radioterapie pe care a început-o în urmă cu mai multe săptămâni, un tratament al unei forme agresive de cancer la prostată, o boală pe care democratul, în vârstă de 82 de ani, a făcut-o publică în mai, relatează publicația The Washington Post (WP), citată de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Joe Biden ”a terminat o cură de radioterapie azi”, a anunţat luni asistenta şi purtătoatrea de cuvânt a fostului preşedinte, Kelly Scully, citată de WP.
Fostul preşedinte a urmat tradiţia potrivit căreia pacienţii unei instituţii oncologice sună dintr-un clopoţel pentru a sărbători sfârşitul unui tratament.
Joe Biden a ”sunat clopoţelul” Penn Medicine Radiation Oncology, la Philadelphia, a anunţat Kelly Scull.
Fiica sa, Ashley Biden a salutat vestea publicând p înregistrare video pe story-ul său pe Instagram, în care fostul preşedinte sună din cliopoţel.
”Le mulţumesc incredibililor medici, infirmiere şi pesonalului Penn Medicine. Le suntem atât de recunoscători!”, scrie în mesaj.
În schimb, purtătoarea de cuvânt nu oferă niciun detaliu despre o continuare a tratamentului.
LEZIUNI CANCEROASE ÎNDEPĂRTATE
Unul dintre purtătorii de cuvânt ai lui Joe Biden anunţa la 11 octombrie că fostul preşedinte urma şedinţe de radioterapie şi un tratament hormonal, pentru a lupta împotriva cancerului, care s-a extins la oase.
În mai, potrivit serviciilor fostului preşedinte, scorul Gleason – folosit la calcularea gradului de agresivitate a cancerului de prostată pe o scară de până la 10 – era 9 în cazul lui Joe Biden.
Luna trecută, leziuni canceroase situate pe pielea fostului preşedinte au fost extirpate printr-o intervenţie chirurgicală.
Joe Biden a luat decizia de a nu candida la un al doilea mandat în alegerile din 2024, din cauza vârstei înaintate şi stării sale fizice.
Democratul nu este singurul preşedinte care a făcut cancer.
Ronald Reagan (1981-1989) a luptat în două rânduri, în timp ce se afla în funcţie, împotriva acestei boli.
În 2015, Jimmy Carter (1977-1981), a luptat, la rândul său, împotriva prin radioterapie şi imunoterapie împotriva unui melanom metastatic care s-a extins la ficat şi creier.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Președintele UDMR: Nicușor Dan nu trebuie comparat cu Joe Biden / România nu are voce, nu există în Uniunea Europeană / Să nu ai o relație apropiată cu Whashingtonul este o greșeală / Să nu ai relații apropiate cu vecinii este o prostie
Fosta vicepreședintă a SUA, Kamala Harris: Joe Biden a făcut „o mare greşeală” neinvintându-l pe Elon Musk la evenimentul de la Casa Albă pentru vehicule electrice din 2021
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.