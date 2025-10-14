G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Biden laudă acordul de încetare a focului şi îl felicită pe Trump…

sua, joe biden, alegeri prezidentiale 2024
Sursa foto: captură din video (YouTube / Joe Biden)

Biden laudă acordul de încetare a focului şi îl felicită pe Trump / ”Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit”

Articole14 Oct 0 comentarii

Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”Sunt profund recunoscător şi uşurat că această zi a sosit – pentru ultimii 20 de ostatici în viaţă, care au trecut prin iadul inimaginabil şi sunt în sfârşit reuniţi cu familiile şi cei dragi, şi pentru civilii din Gaza, care au suferit pierderi imense şi vor avea în sfârşit şansa de a-şi reconstrui vieţile”, a scris Biden într-o postare pe X.

Într-o rară manifestare de recunoştinţă, Biden l-a felicitat pe preşedintele Donald Trump pentru ajutorul acordat în negocierea acordului, menţionând în acelaşi timp eforturile propriului său guvern de a pune capăt războiului.

„Drumul către acest acord nu a fost uşor. Guvernul meu a lucrat fără încetare pentru a aduce ostaticii acasă, pentru a aduce ajutor civililor palestinieni şi pentru a pune capăt războiului. Îi felicit pe preşedintele Trump şi echipa sa pentru eforturile depuse în vederea încheierii unui nou acord de încetare a focului”, a spus el.

„Acum, cu sprijinul Statelor Unite şi al lumii, Orientul Mijlociu se află pe calea către o pace care, sper, va dura şi către un viitor pentru israelieni şi palestinieni deopotrivă, cu aceeaşi măsură de pace, demnitate şi siguranţă”, a concluzionat Biden.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) va decide în decembrie în privința participării Israelului la Eurovision 2026

Articole13 Oct • 42 vizualizări
0 comentarii

UPDATE Netanyahu nu va mai participa la summitul din Egipt cu privire la Gaza

Articole13 Oct • 1.034 vizualizări
0 comentarii

Ambasadorul SUA în Israel, iritat de o declaraţie despre „rolul-cheie” al Marii Britanii în acordul ce privește Gaza

Articole13 Oct • 560 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.